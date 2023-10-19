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Межрегиональная Ассоциация "Ирбис" покажет фильм "Хозяин Алтайских гор" - РИА Новости, 19.10.2023
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12:39 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/film-1903791590.html
Межрегиональная Ассоциация "Ирбис" покажет фильм "Хозяин Алтайских гор"
Межрегиональная Ассоциация "Ирбис" покажет фильм "Хозяин Алтайских гор" - РИА Новости, 19.10.2023
Межрегиональная Ассоциация "Ирбис" покажет фильм "Хозяин Алтайских гор"
Межрегиональная Ассоциация "Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис" представит документальный фильм-исследование "Хозяин Алтайских гор"; премьера... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T12:39
2023-10-19T12:39
россия
горный алтай
николай дроздов
константин хабенский
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Межрегиональная Ассоциация "Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис" представит документальный фильм-исследование "Хозяин Алтайских гор"; премьера пройдет 26 октября в Москве в кинотеатре Октябрь, сообщили в организации. Жизнь снежного барса (ирбиса) в дикой природе России так подробно удалось запечатлеть впервые. Зрителей ждет впечатляющая масштабом лента и яркое путешествие к невероятным красотам Республики Алтай. Фильм озвучили ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов и актер Константин Хабенский, говорится в сообщении. Сюжет разворачивается в Горном Алтае, где занесенные в Красную книгу снежные барсы сталкиваются с угрозой исчезновения. Главный герой фильма – детеныш ирбиса, только что появившийся на свет, которого сотрудники Национального парка "Сайлюгемский" называют Турал, что на алтайском языке означает "бессмертный". Такое имя он получил после того, как во время зимней бескормицы все его собратья погибли, и Турал оказался единственным выжившим. Но когда угроза для жизни миновала, детеныш внезапно пропадает из поля зрения сотрудников Национального парка. Фильм "Хозяин алтайских гор" рассказывает две параллельные истории, сходящиеся в финале. Первая линия погружает зрителя в мир борьбы ирбиса за выживание и противостояния опасности, исходящей от человека. Вторая линия повествует о каждодневной работе группы инспекторов Национального парка "Сайлюгемский", которые изучают снежных барсов. Отправляясь в экспедицию по тропам снежных барсов, вверх по реке Аргут, герои фильма оказываются в опасных ситуациях, но не сдаются, продолжая борьбу за сохранение популяции ирбисов, рассказали создатели фильма. Он отметили, что на сегодняшний день в России осталось не более 75 особей снежного барса. Основная причина сокращения численности – хозяйственная деятельность человека, строительство инфраструктуры в местах обитания ирбиса, браконьерство (попадание в петли, поставленные на других животных), истребление кормовой базы (охота на козерогов и аргали), отстрел скотоводами в отместку за нападение на домашний скот. "Я с огромным удовольствием принял участие в озвучивании этого фильма, который образно называется "Хозяин Алтайских гор". Действительно, снежного барса можно назвать хозяином Горного Алтая в мире животных. Можете себе представить, сколько представителей семейства кошачьих я видел? И могу с полной ответственностью заявить, что ирбис – это самая красивая и грациозная дикая кошка на планете. Но при этом – могучий хищник, идеально приспособленный для жизни в крайне суровых условиях. Наша общая задача – охранять барса, помогать ему в трудное время и, конечно, непрерывно наблюдать и изучать этого великолепного зверя, такого же прекрасного и таинственного, как и его родные горы", – приводятся в сообщении слова Николая Дроздова.
https://ria.ru/20230915/altay-1896471881.html
https://radiosputnik.ria.ru/20231006/barsy-1900870205.html
россия
горный алтай
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россия, горный алтай, николай дроздов, константин хабенский
Россия, Горный Алтай, Николай Дроздов, Константин Хабенский

Межрегиональная Ассоциация "Ирбис" покажет фильм "Хозяин Алтайских гор"

© Межрегиональная Ассоциация "Ирбис"Кадр из документального фильма-исследования "Хозяин Алтайских гор"
Кадр из документального фильма-исследования Хозяин Алтайских гор
© Межрегиональная Ассоциация "Ирбис"
Кадр из документального фильма-исследования "Хозяин Алтайских гор"
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Межрегиональная Ассоциация "Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис" представит документальный фильм-исследование "Хозяин Алтайских гор"; премьера пройдет 26 октября в Москве в кинотеатре Октябрь, сообщили в организации.
Жизнь снежного барса (ирбиса) в дикой природе России так подробно удалось запечатлеть впервые. Зрителей ждет впечатляющая масштабом лента и яркое путешествие к невероятным красотам Республики Алтай. Фильм озвучили ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов и актер Константин Хабенский, говорится в сообщении.
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Сюжет разворачивается в Горном Алтае, где занесенные в Красную книгу снежные барсы сталкиваются с угрозой исчезновения. Главный герой фильма – детеныш ирбиса, только что появившийся на свет, которого сотрудники Национального парка "Сайлюгемский" называют Турал, что на алтайском языке означает "бессмертный". Такое имя он получил после того, как во время зимней бескормицы все его собратья погибли, и Турал оказался единственным выжившим. Но когда угроза для жизни миновала, детеныш внезапно пропадает из поля зрения сотрудников Национального парка.
Фильм "Хозяин алтайских гор" рассказывает две параллельные истории, сходящиеся в финале. Первая линия погружает зрителя в мир борьбы ирбиса за выживание и противостояния опасности, исходящей от человека. Вторая линия повествует о каждодневной работе группы инспекторов Национального парка "Сайлюгемский", которые изучают снежных барсов.
Отправляясь в экспедицию по тропам снежных барсов, вверх по реке Аргут, герои фильма оказываются в опасных ситуациях, но не сдаются, продолжая борьбу за сохранение популяции ирбисов, рассказали создатели фильма.
Он отметили, что на сегодняшний день в России осталось не более 75 особей снежного барса. Основная причина сокращения численности – хозяйственная деятельность человека, строительство инфраструктуры в местах обитания ирбиса, браконьерство (попадание в петли, поставленные на других животных), истребление кормовой базы (охота на козерогов и аргали), отстрел скотоводами в отместку за нападение на домашний скот.
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"Я с огромным удовольствием принял участие в озвучивании этого фильма, который образно называется "Хозяин Алтайских гор". Действительно, снежного барса можно назвать хозяином Горного Алтая в мире животных. Можете себе представить, сколько представителей семейства кошачьих я видел? И могу с полной ответственностью заявить, что ирбис – это самая красивая и грациозная дикая кошка на планете. Но при этом – могучий хищник, идеально приспособленный для жизни в крайне суровых условиях. Наша общая задача – охранять барса, помогать ему в трудное время и, конечно, непрерывно наблюдать и изучать этого великолепного зверя, такого же прекрасного и таинственного, как и его родные горы", – приводятся в сообщении слова Николая Дроздова.
 
РоссияГорный АлтайНиколай ДроздовКонстантин Хабенский
 
 
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