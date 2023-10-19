https://ria.ru/20231019/esminets-1903785548.html

Американский эсминец USS Carney прошел через Суэцкий канал

Американский эсминец USS Carney прошел через Суэцкий канал - РИА Новости, 19.10.2023

Американский эсминец USS Carney прошел через Суэцкий канал

Американский эсминец USS Carney, направленный на Ближний Восток в целях "обеспечения безопасности" на фоне обострения ситуации в регионе, прошел через Суэцкий... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T11:39

2023-10-19T11:39

2023-10-19T11:39

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суэцкий канал

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Американский эсминец USS Carney, направленный на Ближний Восток в целях "обеспечения безопасности" на фоне обострения ситуации в регионе, прошел через Суэцкий канал, заявил Пятый флот ВМС США в соцсети X. "Ракетный эсминец класса Arleigh Burke USS Carney (DDG 64) прошел через Суэцкий канал 18 октября. Carney направлен на Ближний Восток, чтобы помочь в обеспечении морской безопасности и стабильности в региональных водах", - говорится в заявлении на странице Пятого флота. Президент США Джо Байден заявил в среду, что продолжит прилагать усилия, чтобы у Израиля было все необходимое "для защиты". Ранее США направили корабль USS Mount Whitney в восточную часть Средиземного моря. Кроме того, американский авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря. Другой авианосец - "Дуайт Эйзенхауэр" - также перебрасывают в этот регион. К растущему американскому флоту у берегов Израиля присоединится десантная группа корабля Bataan, насчитывающая более четырех тысяч моряков и морских пехотинцев, сообщило издание Washington Post. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231016/soglasheniya-1902922527.html

https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, суэцкий канал, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году