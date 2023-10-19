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Си Цзиньпин отметил большую роль России и КНР в мировой энергобезопасности - РИА Новости, 19.10.2023
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05:50 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/energobezopasnost-1903737233.html
Си Цзиньпин отметил большую роль России и КНР в мировой энергобезопасности
Си Цзиньпин отметил большую роль России и КНР в мировой энергобезопасности - РИА Новости, 19.10.2023
Си Цзиньпин отметил большую роль России и КНР в мировой энергобезопасности
Энергетическое сотрудничество России и Китая сыграло активную роль в обеспечении энергетической безопасности двух стран и всего мира, заявил Си Цзиньпин в... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T05:50
2023-10-19T05:50
си цзиньпин
россия
китай
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ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Энергетическое сотрудничество России и Китая сыграло активную роль в обеспечении энергетической безопасности двух стран и всего мира, заявил Си Цзиньпин в поздравительном письме российско-китайскому энергетическому бизнес-форуму. “(Энергетическое сотрудничество) - это образец делового сотрудничества между Россией и Китаем, основанного на равенстве и взаимной выгоде. Оно сыграло активную роль в обеспечении энергетической безопасности и устойчивого развития двух стран и всего мира”, - написал Си Цзиньпин. Текст письма приводит Центральное телевидение Китая.
https://ria.ru/20231019/sotrudnichestvo-1903736707.html
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си цзиньпин, россия, китай
Си Цзиньпин, Россия, Китай
Си Цзиньпин отметил большую роль России и КНР в мировой энергобезопасности

Си Цзиньпин: Россия и КНР сыграли большую роль для энергобезопасности в мире

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкНефтеперекачивающая станция №21 ОАО "АК "Транснефть" в Сковородино
Нефтеперекачивающая станция №21 ОАО АК Транснефть в Сковородино - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Нефтеперекачивающая станция №21 ОАО "АК "Транснефть" в Сковородино. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Энергетическое сотрудничество России и Китая сыграло активную роль в обеспечении энергетической безопасности двух стран и всего мира, заявил Си Цзиньпин в поздравительном письме российско-китайскому энергетическому бизнес-форуму.
“(Энергетическое сотрудничество) - это образец делового сотрудничества между Россией и Китаем, основанного на равенстве и взаимной выгоде. Оно сыграло активную роль в обеспечении энергетической безопасности и устойчивого развития двух стран и всего мира”, - написал Си Цзиньпин. Текст письма приводит Центральное телевидение Китая.
Российский и китайские флаги - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
КНР отметила масштабный характер энергетического сотрудничества с Россией
Вчера, 05:15
 
Си ЦзиньпинРоссияКитай
 
 
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