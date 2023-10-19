https://ria.ru/20231019/energobezopasnost-1903737233.html

Си Цзиньпин отметил большую роль России и КНР в мировой энергобезопасности

Си Цзиньпин отметил большую роль России и КНР в мировой энергобезопасности - РИА Новости, 19.10.2023

Си Цзиньпин отметил большую роль России и КНР в мировой энергобезопасности

Энергетическое сотрудничество России и Китая сыграло активную роль в обеспечении энергетической безопасности двух стран и всего мира, заявил Си Цзиньпин в... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T05:50

2023-10-19T05:50

2023-10-19T05:50

си цзиньпин

россия

китай

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ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Энергетическое сотрудничество России и Китая сыграло активную роль в обеспечении энергетической безопасности двух стран и всего мира, заявил Си Цзиньпин в поздравительном письме российско-китайскому энергетическому бизнес-форуму. “(Энергетическое сотрудничество) - это образец делового сотрудничества между Россией и Китаем, основанного на равенстве и взаимной выгоде. Оно сыграло активную роль в обеспечении энергетической безопасности и устойчивого развития двух стран и всего мира”, - написал Си Цзиньпин. Текст письма приводит Центральное телевидение Китая.

https://ria.ru/20231019/sotrudnichestvo-1903736707.html

россия

китай

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си цзиньпин, россия, китай