https://ria.ru/20231019/emelyanov-1903797391.html
Сенатор от Татарстана Емельянов попал в ДТП
Сенатор от Татарстана Емельянов попал в ДТП - РИА Новости, 19.10.2023
Сенатор от Татарстана Емельянов попал в ДТП
Сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов попал в ДТП в своем регионе, сейчас он находится в больнице, его прооперировали, прогнозы на выздоровление... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T12:27
2023-10-19T12:27
2023-10-19T14:07
происшествия
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов попал в ДТП в своем регионе, сейчас он находится в больнице, его прооперировали, прогнозы на выздоровление положительные, сообщил РИА Новости Александр Терентьев, представляющий в Совете Федерации республику от исполнительной власти."Да, попал в ДТП. Сейчас находится в больнице, прооперировали, находится в реанимации. Прогнозы (на выздоровление) положительные", - сказал Терентьев.Говоря о травмах, которые получил Емельянов, политик отметил: "Переломы есть, конечно".Емельянов является членом комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Срок его полномочий истекает в сентябре 2024 года.По информации МВД по Татарстану, 18 октября в 07.10 мск на 75-м километре автодороги Чистополь - Нижнекамск произошло столкновение автомобилей Toyota Land Cruiser и Volkswagen Polo. В результате ДТП водитель Toyota, 66-летний житель Зеленодольска, с различными травмами был госпитализирован.
https://ria.ru/20231018/dtp-1903642851.html
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан)
Сенатор от Татарстана Емельянов попал в ДТП
Сенатор от Татарстана Емельянов попал в ДТП, его прооперировали
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов попал в ДТП в своем регионе, сейчас он находится в больнице, его прооперировали, прогнозы на выздоровление положительные, сообщил РИА Новости Александр Терентьев, представляющий в Совете Федерации республику от исполнительной власти.
"Да, попал в ДТП. Сейчас находится в больнице, прооперировали, находится в реанимации. Прогнозы (на выздоровление) положительные", - сказал Терентьев.
Говоря о травмах, которые получил Емельянов, политик отметил: "Переломы есть, конечно".
Емельянов является членом комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Срок его полномочий истекает в сентябре 2024 года.
По информации МВД по Татарстану, 18 октября в 07.10 мск на 75-м километре автодороги Чистополь
- Нижнекамск
произошло столкновение автомобилей Toyota
Land Cruiser и Volkswagen
Polo. В результате ДТП водитель Toyota, 66-летний житель Зеленодольска
, с различными травмами был госпитализирован.
В Обнинске в ДТП с маршруткой и пожарной машиной пострадали шесть человек