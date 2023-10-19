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Сенатор от Татарстана Емельянов попал в ДТП - РИА Новости, 19.10.2023
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12:27 19.10.2023 (обновлено: 14:07 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/emelyanov-1903797391.html
Сенатор от Татарстана Емельянов попал в ДТП
Сенатор от Татарстана Емельянов попал в ДТП - РИА Новости, 19.10.2023
Сенатор от Татарстана Емельянов попал в ДТП
Сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов попал в ДТП в своем регионе, сейчас он находится в больнице, его прооперировали, прогнозы на выздоровление... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T12:27
2023-10-19T14:07
происшествия
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов попал в ДТП в своем регионе, сейчас он находится в больнице, его прооперировали, прогнозы на выздоровление положительные, сообщил РИА Новости Александр Терентьев, представляющий в Совете Федерации республику от исполнительной власти."Да, попал в ДТП. Сейчас находится в больнице, прооперировали, находится в реанимации. Прогнозы (на выздоровление) положительные", - сказал Терентьев.Говоря о травмах, которые получил Емельянов, политик отметил: "Переломы есть, конечно".Емельянов является членом комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Срок его полномочий истекает в сентябре 2024 года.По информации МВД по Татарстану, 18 октября в 07.10 мск на 75-м километре автодороги Чистополь - Нижнекамск произошло столкновение автомобилей Toyota Land Cruiser и Volkswagen Polo. В результате ДТП водитель Toyota, 66-летний житель Зеленодольска, с различными травмами был госпитализирован.
https://ria.ru/20231018/dtp-1903642851.html
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происшествия, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан)
Сенатор от Татарстана Емельянов попал в ДТП

Сенатор от Татарстана Емельянов попал в ДТП, его прооперировали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов попал в ДТП в своем регионе, сейчас он находится в больнице, его прооперировали, прогнозы на выздоровление положительные, сообщил РИА Новости Александр Терентьев, представляющий в Совете Федерации республику от исполнительной власти.
"Да, попал в ДТП. Сейчас находится в больнице, прооперировали, находится в реанимации. Прогнозы (на выздоровление) положительные", - сказал Терентьев.
Говоря о травмах, которые получил Емельянов, политик отметил: "Переломы есть, конечно".
Емельянов является членом комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Срок его полномочий истекает в сентябре 2024 года.
По информации МВД по Татарстану, 18 октября в 07.10 мск на 75-м километре автодороги Чистополь - Нижнекамск произошло столкновение автомобилей Toyota Land Cruiser и Volkswagen Polo. В результате ДТП водитель Toyota, 66-летний житель Зеленодольска, с различными травмами был госпитализирован.
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18 октября, 16:25
 
ПроисшествияРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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