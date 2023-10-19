https://ria.ru/20231019/emelyanov-1903797391.html

Сенатор от Татарстана Емельянов попал в ДТП

Сенатор от Татарстана Емельянов попал в ДТП - РИА Новости, 19.10.2023

Сенатор от Татарстана Емельянов попал в ДТП

Сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов попал в ДТП в своем регионе, сейчас он находится в больнице, его прооперировали, прогнозы на выздоровление... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T12:27

2023-10-19T12:27

2023-10-19T14:07

происшествия

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов попал в ДТП в своем регионе, сейчас он находится в больнице, его прооперировали, прогнозы на выздоровление положительные, сообщил РИА Новости Александр Терентьев, представляющий в Совете Федерации республику от исполнительной власти."Да, попал в ДТП. Сейчас находится в больнице, прооперировали, находится в реанимации. Прогнозы (на выздоровление) положительные", - сказал Терентьев.Говоря о травмах, которые получил Емельянов, политик отметил: "Переломы есть, конечно".Емельянов является членом комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Срок его полномочий истекает в сентябре 2024 года.По информации МВД по Татарстану, 18 октября в 07.10 мск на 75-м километре автодороги Чистополь - Нижнекамск произошло столкновение автомобилей Toyota Land Cruiser и Volkswagen Polo. В результате ДТП водитель Toyota, 66-летний житель Зеленодольска, с различными травмами был госпитализирован.

https://ria.ru/20231018/dtp-1903642851.html

республика татарстан (татарстан)

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика татарстан (татарстан)