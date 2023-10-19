https://ria.ru/20231019/eksportery-1903953588.html

Рязанские экспортеры не отказываются от планов развития, заявил Малков

Рязанские экспортеры не отказываются от планов развития, заявил Малков - РИА Новости, 19.10.2023

Рязанские экспортеры не отказываются от планов развития, заявил Малков

Работающие в Рязанской области предприятия-экспортеры, несмотря на сложности, не отказываются от планов развития, опираясь на внедряемые меры поддержки, сообщил РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T21:59

2023-10-19T21:59

2023-10-19T21:59

рязанская область

экономика

технологии

рязанская область

россия

павел малков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589371522_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_7a8c2f66b179969250fe444abe845862.jpg

РЯЗАНЬ, 19 окт – РИА Новости. Работающие в Рязанской области предприятия-экспортеры, несмотря на сложности, не отказываются от планов развития, опираясь на внедряемые меры поддержки, сообщил губернатор Павел Малков в ходе сессии "Новая сила регионов" в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России – 2023". По информации пресс-службы правительства Рязанской области, на главном экспортном форуме страны "Сделано в России-2023" работает делегация от региона во главе с губернатором. Павел Малков принял участие в пленарном заседании, осмотрел выставку продукции и предложений участников форума, а также выступил в качестве спикера в губернаторской сессии "Новая сила регионов", где обсуждались вопросы развития внешнеторговой деятельности, реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", меры поддержки экспорта и новые инициативы, успешные региональные практики. "Благодаря комплексной работе по поддержке бизнеса, количество экспортеров у нас увеличилось вдвое за последние годы. Несмотря на сложности, наши экспортеры не отказываются от планов развития, опираются на действующие меры поддержки", - цитирует Павла Малкова его пресс-служба. Губернатор рассказал об опыте участия региона в проекте Российского экспортного центра по акселерации и продвижению средних экспортно ориентированных компаний на зарубежные рынки, озвучил ряд предложений регионального бизнеса по дальнейшему совершенствованию этой работы. Он отметил, что Рязанский регион плотно сотрудничает с РЭЦ по разным направлениям, в том числе в рамках соглашения, подписанного в июле текущего года. "Наша область реализует эту программу как пилотный регион. В числе четырех субъектов страны внедряем акселератор для средних экспортно ориентированных компаний. Отобрали пока 10 компаний, ведем с ними адресную работу, разработали индивидуальные дорожные карты под конкретные задачи. Подключаем и другие заинтересованные предприятия", - сказал Павел Малков и поблагодарил правительство России и Российский центр экспорта за поддержку в реализации программы.

https://ria.ru/20231019/eksport-1903952350.html

https://ria.ru/20231016/sovet-1903111802.html

рязанская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, рязанская область, россия, павел малков