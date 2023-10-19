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Рязанские экспортеры не отказываются от планов развития, заявил Малков - РИА Новости, 19.10.2023
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Рязанская область
Рязанская область
 
21:59 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/eksportery-1903953588.html
Рязанские экспортеры не отказываются от планов развития, заявил Малков
Рязанские экспортеры не отказываются от планов развития, заявил Малков - РИА Новости, 19.10.2023
Рязанские экспортеры не отказываются от планов развития, заявил Малков
Работающие в Рязанской области предприятия-экспортеры, несмотря на сложности, не отказываются от планов развития, опираясь на внедряемые меры поддержки, сообщил РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T21:59
2023-10-19T21:59
рязанская область
экономика
технологии
рязанская область
россия
павел малков
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РЯЗАНЬ, 19 окт – РИА Новости. Работающие в Рязанской области предприятия-экспортеры, несмотря на сложности, не отказываются от планов развития, опираясь на внедряемые меры поддержки, сообщил губернатор Павел Малков в ходе сессии "Новая сила регионов" в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России – 2023". По информации пресс-службы правительства Рязанской области, на главном экспортном форуме страны "Сделано в России-2023" работает делегация от региона во главе с губернатором. Павел Малков принял участие в пленарном заседании, осмотрел выставку продукции и предложений участников форума, а также выступил в качестве спикера в губернаторской сессии "Новая сила регионов", где обсуждались вопросы развития внешнеторговой деятельности, реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", меры поддержки экспорта и новые инициативы, успешные региональные практики. "Благодаря комплексной работе по поддержке бизнеса, количество экспортеров у нас увеличилось вдвое за последние годы. Несмотря на сложности, наши экспортеры не отказываются от планов развития, опираются на действующие меры поддержки", - цитирует Павла Малкова его пресс-служба. Губернатор рассказал об опыте участия региона в проекте Российского экспортного центра по акселерации и продвижению средних экспортно ориентированных компаний на зарубежные рынки, озвучил ряд предложений регионального бизнеса по дальнейшему совершенствованию этой работы. Он отметил, что Рязанский регион плотно сотрудничает с РЭЦ по разным направлениям, в том числе в рамках соглашения, подписанного в июле текущего года. "Наша область реализует эту программу как пилотный регион. В числе четырех субъектов страны внедряем акселератор для средних экспортно ориентированных компаний. Отобрали пока 10 компаний, ведем с ними адресную работу, разработали индивидуальные дорожные карты под конкретные задачи. Подключаем и другие заинтересованные предприятия", - сказал Павел Малков и поблагодарил правительство России и Российский центр экспорта за поддержку в реализации программы.
https://ria.ru/20231019/eksport-1903952350.html
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экономика, технологии, рязанская область, россия, павел малков
Рязанская область, Экономика, Технологии, Рязанская область, Россия, Павел Малков

Рязанские экспортеры не отказываются от планов развития, заявил Малков

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Павел Малков. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 19 окт – РИА Новости. Работающие в Рязанской области предприятия-экспортеры, несмотря на сложности, не отказываются от планов развития, опираясь на внедряемые меры поддержки, сообщил губернатор Павел Малков в ходе сессии "Новая сила регионов" в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России – 2023".
По информации пресс-службы правительства Рязанской области, на главном экспортном форуме страны "Сделано в России-2023" работает делегация от региона во главе с губернатором. Павел Малков принял участие в пленарном заседании, осмотрел выставку продукции и предложений участников форума, а также выступил в качестве спикера в губернаторской сессии "Новая сила регионов", где обсуждались вопросы развития внешнеторговой деятельности, реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", меры поддержки экспорта и новые инициативы, успешные региональные практики.
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Рязанский губернатор назвал экспорт стратегическим направлением для региона
Вчера, 21:50
«
"Благодаря комплексной работе по поддержке бизнеса, количество экспортеров у нас увеличилось вдвое за последние годы. Несмотря на сложности, наши экспортеры не отказываются от планов развития, опираются на действующие меры поддержки", - цитирует Павла Малкова его пресс-служба.
Губернатор рассказал об опыте участия региона в проекте Российского экспортного центра по акселерации и продвижению средних экспортно ориентированных компаний на зарубежные рынки, озвучил ряд предложений регионального бизнеса по дальнейшему совершенствованию этой работы. Он отметил, что Рязанский регион плотно сотрудничает с РЭЦ по разным направлениям, в том числе в рамках соглашения, подписанного в июле текущего года.
«
"Наша область реализует эту программу как пилотный регион. В числе четырех субъектов страны внедряем акселератор для средних экспортно ориентированных компаний. Отобрали пока 10 компаний, ведем с ними адресную работу, разработали индивидуальные дорожные карты под конкретные задачи. Подключаем и другие заинтересованные предприятия", - сказал Павел Малков и поблагодарил правительство России и Российский центр экспорта за поддержку в реализации программы.
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16 октября, 17:37
 
Рязанская областьЭкономикаТехнологииРязанская областьРоссияПавел Малков
 
 
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