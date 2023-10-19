Рязанские экспортеры не отказываются от планов развития, заявил Малков
Павел Малков. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 19 окт – РИА Новости. Работающие в Рязанской области предприятия-экспортеры, несмотря на сложности, не отказываются от планов развития, опираясь на внедряемые меры поддержки, сообщил губернатор Павел Малков в ходе сессии "Новая сила регионов" в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России – 2023".
По информации пресс-службы правительства Рязанской области, на главном экспортном форуме страны "Сделано в России-2023" работает делегация от региона во главе с губернатором. Павел Малков принял участие в пленарном заседании, осмотрел выставку продукции и предложений участников форума, а также выступил в качестве спикера в губернаторской сессии "Новая сила регионов", где обсуждались вопросы развития внешнеторговой деятельности, реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", меры поддержки экспорта и новые инициативы, успешные региональные практики.
«
"Благодаря комплексной работе по поддержке бизнеса, количество экспортеров у нас увеличилось вдвое за последние годы. Несмотря на сложности, наши экспортеры не отказываются от планов развития, опираются на действующие меры поддержки", - цитирует Павла Малкова его пресс-служба.
Губернатор рассказал об опыте участия региона в проекте Российского экспортного центра по акселерации и продвижению средних экспортно ориентированных компаний на зарубежные рынки, озвучил ряд предложений регионального бизнеса по дальнейшему совершенствованию этой работы. Он отметил, что Рязанский регион плотно сотрудничает с РЭЦ по разным направлениям, в том числе в рамках соглашения, подписанного в июле текущего года.
«
"Наша область реализует эту программу как пилотный регион. В числе четырех субъектов страны внедряем акселератор для средних экспортно ориентированных компаний. Отобрали пока 10 компаний, ведем с ними адресную работу, разработали индивидуальные дорожные карты под конкретные задачи. Подключаем и другие заинтересованные предприятия", - сказал Павел Малков и поблагодарил правительство России и Российский центр экспорта за поддержку в реализации программы.