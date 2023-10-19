Рязанский губернатор назвал экспорт стратегическим направлением для региона
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Рязанской области | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 19 окт – РИА Новости. Экспорт является одним из стратегических направлений развития экономики Рязанской области, для предприятий в регионе предусмотрено большое количество мер поддержки, сообщил губернатор Павел Малков, комментируя журналистам итоги участия в форуме "Сделано в России – 2023".
По информации пресс-службы правительства Рязанской области, на главном экспортном форуме страны "Сделано в России-2023" работает делегация от региона во главе с губернатором. Малков принял участие в пленарном заседании, осмотрел выставку продукции и предложений участников форума, а также выступил в качестве спикера в губернаторской сессии "Новая сила регионов".
В рамках мероприятия состоялось также награждение победителей Всероссийского конкурса "Экспортер года". Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов вручил награды компаниям, занявшим призовые места в 20 номинациях. В число лауреатов премии вошло рязанское предприятие ООО "Ренессанс-Проект", которое поставляет листовое стекло, молекулярное сито и герметики в пять стран мира. Компания получила 2-е место в номинации "Экспортер года в сфере промышленности".
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"Экспорт для нас – это одно из стратегических направлений развития. Очень активно работаем с экспортно ориентированными предприятиями, для них большое количество мер поддержки предусмотрено. За последние годы у нас удвоилось количество компаний, работающих на экспорт. Рязанскую продукцию поставляем сейчас в более чем сто стран мира, будем и дальше наращивать эти объемы. Высоко оценена эффективность работы нашего центра поддержки экспорта. И в целом все, что должно быть реализовано с точки зрения федеральных стандартов, в Рязанской области сделано", - приводятся в сообщении слова Павла Малкова.
Он отметил, что на форуме были обозначены приоритеты дальнейшей работы в целом по стране. "Развитие экспорта остается одним из важнейших векторов развития экономики. Отметил для себя стратегические направления, а также новые идеи и конкретные меры поддержки, которые будут реализоваться в регионе и которые могут быть востребованы у рязанского бизнеса", - подчеркнул губернатор.