https://ria.ru/20231019/eksport-1903952350.html

Рязанский губернатор назвал экспорт стратегическим направлением для региона

Рязанский губернатор назвал экспорт стратегическим направлением для региона - РИА Новости, 19.10.2023

Рязанский губернатор назвал экспорт стратегическим направлением для региона

Экспорт является одним из стратегических направлений развития экономики Рязанской области, для предприятий в регионе предусмотрено большое количество мер... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T21:50

2023-10-19T21:50

2023-10-19T21:57

рязанская область

экономика

рязанская область

россия

технологии

павел малков

андрей белоусов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787994231_0:0:2546:1433_1920x0_80_0_0_757385fd5e607dc568a89269f0b7d31b.jpg

РЯЗАНЬ, 19 окт – РИА Новости. Экспорт является одним из стратегических направлений развития экономики Рязанской области, для предприятий в регионе предусмотрено большое количество мер поддержки, сообщил губернатор Павел Малков, комментируя журналистам итоги участия в форуме "Сделано в России – 2023". По информации пресс-службы правительства Рязанской области, на главном экспортном форуме страны "Сделано в России-2023" работает делегация от региона во главе с губернатором. Малков принял участие в пленарном заседании, осмотрел выставку продукции и предложений участников форума, а также выступил в качестве спикера в губернаторской сессии "Новая сила регионов". В рамках мероприятия состоялось также награждение победителей Всероссийского конкурса "Экспортер года". Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов вручил награды компаниям, занявшим призовые места в 20 номинациях. В число лауреатов премии вошло рязанское предприятие ООО "Ренессанс-Проект", которое поставляет листовое стекло, молекулярное сито и герметики в пять стран мира. Компания получила 2-е место в номинации "Экспортер года в сфере промышленности". "Экспорт для нас – это одно из стратегических направлений развития. Очень активно работаем с экспортно ориентированными предприятиями, для них большое количество мер поддержки предусмотрено. За последние годы у нас удвоилось количество компаний, работающих на экспорт. Рязанскую продукцию поставляем сейчас в более чем сто стран мира, будем и дальше наращивать эти объемы. Высоко оценена эффективность работы нашего центра поддержки экспорта. И в целом все, что должно быть реализовано с точки зрения федеральных стандартов, в Рязанской области сделано", - приводятся в сообщении слова Павла Малкова. Он отметил, что на форуме были обозначены приоритеты дальнейшей работы в целом по стране. "Развитие экспорта остается одним из важнейших векторов развития экономики. Отметил для себя стратегические направления, а также новые идеи и конкретные меры поддержки, которые будут реализоваться в регионе и которые могут быть востребованы у рязанского бизнеса", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20231017/malkov-1903350631.html

https://ria.ru/20231016/sovet-1903111802.html

рязанская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, рязанская область, россия, технологии, павел малков, андрей белоусов