https://ria.ru/20231019/eksport-1903738268.html
Более 75 процентов экспорта из России в КНР приходится на энергетику
Более 75 процентов экспорта из России в КНР приходится на энергетику - РИА Новости, 19.10.2023
Более 75 процентов экспорта из России в КНР приходится на энергетику
Товарооборот России и Китая вырос до 660 миллиардов долларов за последние пять лет, более 75% экспорта в Китай в его структуре сейчас приходится на энергетику,... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T06:09
2023-10-19T06:09
2023-10-19T06:09
экономика
россия
китай
пекин
игорь сечин
роснефть
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ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Товарооборот России и Китая вырос до 660 миллиардов долларов за последние пять лет, более 75% экспорта в Китай в его структуре сейчас приходится на энергетику, заявил глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин. "Если говорить о российской стороне, то на энергетику в структуре товарооборота приходится более 75% экспорта в Китай. Сотрудничество между Россией и Китаем укрепляется по всем направлениям. Суммарный товарооборот наших стран за последнюю пятилетку вырос до 660 миллиардов долларов", - заявил Сечин в ходе выступления на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине.
https://ria.ru/20231019/eksport-1903737670.html
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экономика, россия, китай, пекин, игорь сечин, роснефть
Экономика, Россия, Китай, Пекин, Игорь Сечин, Роснефть
Более 75 процентов экспорта из России в КНР приходится на энергетику
Сечин: более 75 процентов экспорта из России в КНР приходится на энергетику