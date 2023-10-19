https://ria.ru/20231019/eksport-1903738268.html

Более 75 процентов экспорта из России в КНР приходится на энергетику

Более 75 процентов экспорта из России в КНР приходится на энергетику - РИА Новости, 19.10.2023

Более 75 процентов экспорта из России в КНР приходится на энергетику

Товарооборот России и Китая вырос до 660 миллиардов долларов за последние пять лет, более 75% экспорта в Китай в его структуре сейчас приходится на энергетику,... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T06:09

2023-10-19T06:09

2023-10-19T06:09

экономика

россия

китай

пекин

игорь сечин

роснефть

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ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Товарооборот России и Китая вырос до 660 миллиардов долларов за последние пять лет, более 75% экспорта в Китай в его структуре сейчас приходится на энергетику, заявил глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин. "Если говорить о российской стороне, то на энергетику в структуре товарооборота приходится более 75% экспорта в Китай. Сотрудничество между Россией и Китаем укрепляется по всем направлениям. Суммарный товарооборот наших стран за последнюю пятилетку вырос до 660 миллиардов долларов", - заявил Сечин в ходе выступления на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине.

https://ria.ru/20231019/eksport-1903737670.html

россия

китай

пекин

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экономика, россия, китай, пекин, игорь сечин, роснефть