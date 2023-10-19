https://ria.ru/20231019/eksperty-1903948546.html

Экспертный совет по ВЭД подвел итоги работы и наметил планы на будущее

Экспертный совет по ВЭД подвел итоги работы и наметил планы на будущее - РИА Новости, 19.10.2023

Экспертный совет по ВЭД подвел итоги работы и наметил планы на будущее

На полях Международного экспортного форума "Сделано в России" 19 октября уже традиционно прошло расширенное заседание Экспертного совета по развитию... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T21:09

2023-10-19T21:09

2023-10-19T21:09

российский экспортный центр (рэц)

экономика

госдума рф

василий осьмаков

денис кравченко

экспорт

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. На полях Международного экспортного форума "Сделано в России" 19 октября уже традиционно прошло расширенное заседание Экспертного совета по развитию внешнеэкономической деятельности при комитете Госдумы по экономической политике, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В центре обсуждений были итоги деятельности Экспертного совета за 2023 год, вопросы нормативного регулирования ВЭД, государственная поддержка бизнеса в новых условиях, особенности ведения ВЭД в условиях санкционного давления и иные актуальные вопросы", - говорится в сообщении."Мы вступаем в фазу продления нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" до 2030 года. Инструменты поддержки должны быть нацелены на новые рынки дружественных стран, которые обладают бо́льшими рисками, но и бо́льшими выгодами. Для реализации этих мер требуется серьезная работа, и мы рады, что экспертный совет нам в этом помогает", — отметил первый замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков."Для разработки новой стратегии внешнеэкономической деятельности нам необходимо прежде всего определить ключевые подходы и направления нашего дальнейшего взаимодействия с зарубежными партнерами. Необходимо также обсудить вопросы возможного возвращения правительства к практике планового развития стратегически важных отраслей экономики, формирующих потенциальный сектор участников ВЭД. Полагаю, что это важнейшая задача для нашего экспертного Совета", — подчеркнул председатель Экспертного совета, член комитета Госдумы по экономической политике Александр Максимов.Отдельное внимание участники заседания уделили вопросу продвижения бренда "Сделано в России"."Сейчас нацпроектом "Международная кооперация и экспорт" предусмотрены разные меры финансовой поддержки экспорта, непосредственно влияющие на конкурентоспособность экспортного предложения. Однако и задача по маркетингу должна быть добавлена в тот набор инструментов, которые у нас уже есть. РЭЦ сейчас делает упор на расширение периметра программы "Сделано в России" как с помощью новых партнеров, так и с помощью основных бенефициаров — наших экспортеров, которые должны выступить амбассадорами "Сделано в России", — подчеркнул вице-президент РЭЦ Алексей Солодов."Нельзя конкурировать на мировом рынке только ценой или только качеством. Нужно понять, в чём наше уникальное торговое предложение. Условно, если Франция — это "искусство жить", то Россия — это "щедрая душа". Возможно, человечность — наш ответ западным корпорациям. И, безусловно, чтобы создать национальный бренд, нам нужна единая госпрограмма. В неё должны включиться представители власти, зарубежные представительства, институты развития. Важный шаг на этом пути уже сделал Российский экспортный центр", — отметил руководитель фракции "Новые люди" в Госдуме Алексей Нечаев."Развитие экспорта — один из ключевых приоритетов для России. Мы стремимся преодолеть все сложности и создать благоприятные условия для российских компаний на международных рынках. Экспорт способен стать двигателем роста и содействовать развитию нашей экономики, и задача Экспертного совета — объединить представителей бизнеса, органов законодательной и исполнительной власти для того, чтобы этот рост обеспечить", — подчеркнул директор Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности и торговли России Роман Чекушов.Участие в заседании приняли первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, врио руководителя ФТС Руслан Давыдов, член комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Андрей Парфенов, а также вице-президент по региональному и международному развитию, управляющий директор Фонда "Сколково" Юрий Сапрыкин, генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников, председатель Ассоциации профессиональных участников индустрии красоты "Beauty. Сделано в России" Римма Вагапова, председатель совета Национального объединения таможенных представителей, генеральный директор ООО "Аривист" Евгений Кошкаров, генеральный директор "Бизнес-Диалог Медиа", главный редактор Russian Business Guide Мария Суворовская.Экспертный совет по развитию внешнеэкономической деятельности и поддержке промышленного экспорта создан при комитете Госдумы по экономической политике. Его основная задача — помогать выявлять существующие проблемы, вырабатывать эффективные предложения по совершенствованию законодательной базы, формированию благоприятных условий для торгово-экономического взаимодействия России с зарубежными странами. Экспертный совет объединяет представителей бизнеса, органов законодательной и исполнительной власти.

https://ria.ru/20230928/rets-1899110783.html

https://ria.ru/20231009/itogi-1901442192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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российский экспортный центр (рэц), экономика, госдума рф, василий осьмаков, денис кравченко, экспорт