https://ria.ru/20231019/ekonomika-1903869556.html

Мишустин оценил ситуацию в российской экономике

Мишустин оценил ситуацию в российской экономике - РИА Новости, 19.10.2023

Мишустин оценил ситуацию в российской экономике

Поступательное развитие экономики РФ продолжится, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума "Сделано в России", он отметил, РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T15:20

2023-10-19T15:20

2023-10-19T15:20

экономика

россия

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903866221_0:127:3072:1855_1920x0_80_0_0_c288ac3a08171ed285c5c2c41bd595f4.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Поступательное развитие экономики РФ продолжится, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума "Сделано в России", он отметил, что правительство будет вести работу по достижению национальных целей в различных сферах. В ходе выступления Мишустин заметил, что экономическое сотрудничество РФ с дружественными государствами должно способствовать решению внутренних задач. Прежде всего речь идет о достижении национальных целей в сфере роста благосостояния, содействия благоприятной демографической ситуации, обеспечения технологического и финансового суверенитета, повышения связности страны, подчеркнул премьер. "Несмотря на все внешние вызовы, правительство будет вести эту работу и дальше – в координации с Банком России, с учетом рекомендаций экспертов, представителей делового сообщества, обратной связи от наших граждан. И поступательное развитие экономики продолжится", - заявил Мишустин.

https://ria.ru/20231011/ekonomika-1902024255.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, михаил мишустин