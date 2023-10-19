https://ria.ru/20231019/ekonomika-1903869556.html
Мишустин оценил ситуацию в российской экономике
Мишустин оценил ситуацию в российской экономике - РИА Новости, 19.10.2023
Мишустин оценил ситуацию в российской экономике
Поступательное развитие экономики РФ продолжится, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума "Сделано в России", он отметил, РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T15:20
2023-10-19T15:20
2023-10-19T15:20
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Поступательное развитие экономики РФ продолжится, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума "Сделано в России", он отметил, что правительство будет вести работу по достижению национальных целей в различных сферах. В ходе выступления Мишустин заметил, что экономическое сотрудничество РФ с дружественными государствами должно способствовать решению внутренних задач. Прежде всего речь идет о достижении национальных целей в сфере роста благосостояния, содействия благоприятной демографической ситуации, обеспечения технологического и финансового суверенитета, повышения связности страны, подчеркнул премьер. "Несмотря на все внешние вызовы, правительство будет вести эту работу и дальше – в координации с Банком России, с учетом рекомендаций экспертов, представителей делового сообщества, обратной связи от наших граждан. И поступательное развитие экономики продолжится", - заявил Мишустин.
https://ria.ru/20231011/ekonomika-1902024255.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин оценил ситуацию в российской экономике
Мишустин: поступательное развитие российской экономики продолжится
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Поступательное развитие экономики РФ продолжится, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума "Сделано в России", он отметил, что правительство будет вести работу по достижению национальных целей в различных сферах.
В ходе выступления Мишустин заметил, что экономическое сотрудничество РФ с дружественными государствами должно способствовать решению внутренних задач. Прежде всего речь идет о достижении национальных целей в сфере роста благосостояния, содействия благоприятной демографической ситуации, обеспечения технологического и финансового суверенитета, повышения связности страны, подчеркнул премьер.
"Несмотря на все внешние вызовы, правительство будет вести эту работу и дальше – в координации с Банком России, с учетом рекомендаций экспертов, представителей делового сообщества, обратной связи от наших граждан. И поступательное развитие экономики продолжится", - заявил Мишустин.
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