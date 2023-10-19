В Италии экоактивисты перекрыли движение на автостраде Турин-Милан
В Италии группа экоактивистов перекрыла движение на автостраде А4 Турин-Милан
Автомобиль итальянской полиции. Архивное фото
РИМ, 19 окт – РИА Новости. Группа экоактивистов движения "Последнее поколение" в четверг организовала очередную протестную акцию, перекрыв движение на автостраде А4 Турин-Милан, сообщил новостной телеканал RaiNews24.
Около 20 молодых людей уселись на проезжей части при въезде на скоростную дорогу и развернули транспарант "Фонд ремонта", заблокировав движение автомобилей в утренний час пик, что вызвало бурю возмущения водителей. Многие автомобилисты вышли из своих машин, пытаясь убедить экоактивистов не мешать дорожному движению. Однако признав справедливость их возмущения, члены "Последнего поколения" отказались прекратить свою акцию, заявив, что ущерб от климатических изменений значительно выше.
По информации туринской газеты La Stampa, в районе проведения акции возникла серьезная напряженность. Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские сначала пытались уговорить экоактивистов освободить проезжую часть, но затем отобрали у них транспарант и начали силой выводить их с автотрассы. Один из участников протестной акции приклеил свою руку к асфальту, и чтобы убрать его с дороги была вызвана бригада скорой помощи.
За последний год активисты "Последнего поколения" провели целую серию протестных акций в различных городах Италии. В частности, они обливали краской фасад здания Сената Республики в Риме, статую первого короля единой Италии Виктора Эммануила II в Милане, знаменитый Палаццо Веккьо, где находится мэрия Флоренции, а также окрасили в черный цвет воды всемирно известных фонтанов Треви и Четырех рек в итальянской столице.
Проводя свои акции, активисты "Последнего поколения" выражают протест против недостаточного внимания политиков, гражданского общества и СМИ к проблеме изменения климата. По их словам, таким образом они пытаются "довести до общественности идею об опасности использования ископаемых видов топлива и необратимости климатических изменений".