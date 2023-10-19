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Венесуэла направила в Египет 30 тонн гуманитарной помощи для Палестины

Венесуэла направила в Египет 30 тонн гуманитарной помощи для Палестины - РИА Новости, 19.10.2023

Венесуэла направила в Египет 30 тонн гуманитарной помощи для Палестины

Правительство Венесуэлы направило в египетский аэропорт 30 тонн гуманитарной помощи для палестинцев и требует от Израиля обеспечить ее немедленную доставку в... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T02:22

2023-10-19T02:22

2023-10-19T02:22

израиль

венесуэла

палестина

владимир путин

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МЕХИКО, 19 окт - РИА Новости. Правительство Венесуэлы направило в египетский аэропорт 30 тонн гуманитарной помощи для палестинцев и требует от Израиля обеспечить ее немедленную доставку в Газу, заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль. "Боливарианское правительство отправило первую партию из 30 тонн гуманитарной помощи в международный аэропорт Эль-Ариша, чтобы ее можно было переправить в сектор Газа. Венесуэла требует уважать право палестинского народа на получение гуманитарной помощи", - говорится в сообщении министра в социальной сети Х. В комментарии местному телеканалу VTV Хиль рассказал, что Венесуэла обратилась к ООН, чтобы организация потребовала от Израиля немедленно прекратить огонь, разрешить ввоз гуманитарной помощи и следовать своим международным обязательствам. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231017/gaza-1903443787.html

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израиль, венесуэла, палестина, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире