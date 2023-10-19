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Дорогу из Грузии в Россию закрыли для большегрузного транспорта

Дорогу из Грузии в Россию закрыли для большегрузного транспорта - РИА Новости, 19.10.2023

Дорогу из Грузии в Россию закрыли для большегрузного транспорта

Движение большегрузных автотранспортных средств по Военно-Грузинской дороге временно приостановлено в связи с непогодой, сообщает управление МЧС по Северной... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T01:07

2023-10-19T01:07

2023-10-19T01:31

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

грузия

россия

владикавказ

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ПЯТИГОРСК, 19 окт - РИА Новости. Движение большегрузных автотранспортных средств по Военно-Грузинской дороге временно приостановлено в связи с непогодой, сообщает управление МЧС по Северной Осетии."В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации с 23.50 18 октября 2023 года до особого распоряжения", - информирует ведомство в Telegram-канале.В настоящее время Военно-Грузинская дорога, пролегающая через село Нижний Ларс и КПП "Верхний Ларс", является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

https://ria.ru/20230926/zapret-1898613686.html

грузия

россия

владикавказ

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), грузия, россия, владикавказ