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Дорогу из Грузии в Россию закрыли для большегрузного транспорта - РИА Новости, 19.10.2023
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01:07 19.10.2023 (обновлено: 01:31 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/doroga-1903725789.html
Дорогу из Грузии в Россию закрыли для большегрузного транспорта
Дорогу из Грузии в Россию закрыли для большегрузного транспорта - РИА Новости, 19.10.2023
Дорогу из Грузии в Россию закрыли для большегрузного транспорта
Движение большегрузных автотранспортных средств по Военно-Грузинской дороге временно приостановлено в связи с непогодой, сообщает управление МЧС по Северной... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T01:07
2023-10-19T01:31
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
грузия
россия
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ПЯТИГОРСК, 19 окт - РИА Новости. Движение большегрузных автотранспортных средств по Военно-Грузинской дороге временно приостановлено в связи с непогодой, сообщает управление МЧС по Северной Осетии."В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации с 23.50 18 октября 2023 года до особого распоряжения", - информирует ведомство в Telegram-канале.В настоящее время Военно-Грузинская дорога, пролегающая через село Нижний Ларс и КПП "Верхний Ларс", является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.
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россия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), грузия, россия, владикавказ
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Грузия, Россия, Владикавказ
Дорогу из Грузии в Россию закрыли для большегрузного транспорта

Дорогу из Грузии в Россию закрыли для большегрузного транспорта из-за непогоды

© РИА Новости / Ольга Смольская | Перейти в медиабанкКПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии
КПП Верхний Ларс на границе России и Грузии - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Ольга Смольская
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КПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 19 окт - РИА Новости. Движение большегрузных автотранспортных средств по Военно-Грузинской дороге временно приостановлено в связи с непогодой, сообщает управление МЧС по Северной Осетии.
"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации с 23.50 18 октября 2023 года до особого распоряжения", - информирует ведомство в Telegram-канале.
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В настоящее время Военно-Грузинская дорога, пролегающая через село Нижний Ларс и КПП "Верхний Ларс", является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГрузияРоссияВладикавказ
 
 
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