https://ria.ru/20231019/dogovorennosti-1903954746.html

Лавров: Путин подтверждает готовность выполнить все договоренности с КНДР

Лавров: Путин подтверждает готовность выполнить все договоренности с КНДР - РИА Новости, 19.10.2023

Лавров: Путин подтверждает готовность выполнить все договоренности с КНДР

Президент РФ Владимир Путин в устном послании лидеру КНДР Ким Чен Ыну подтвердил готовность выполнить все, о чем они договорились на саммите в сентябре, заявил... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T22:09

2023-10-19T22:09

2023-10-19T22:14

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пхеньян

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сергей лавров

ким чен ын

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ПХЕНЬЯН, 19 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в устном послании лидеру КНДР Ким Чен Ыну подтвердил готовность выполнить все, о чем они договорились на саммите в сентябре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Уважаемый товарищ председатель государственных дел, искренняя благодарность за возможность пообщаться с вами. Президент Российской Федерации Владимир Путин просил передать самые наилучшие пожелания и подтверждение готовности выполнить все, о чем вы договорились", - заявил Лавров на встрече с Ким Чен Ыном, которая прошла ранее в четверг. Видео протокольной части встречи распространил МИД РФ. "Соответствующая работа уже началась. В ноябре в Пхеньяне планируется десятое заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В рамках подготовки к нему сопредседатели комиссий со стороны России и КНДР в конце сентября провели специальную встречу в Москве, где наметили конкретные шаги по продвижению к целям, которые поставили вы и президент России Путин", - добавил Лавров. Он отметил, что на переговорах с главой МИД КНДР, которые прошли ранее днем в Пхеньяне, стороны обсудили все вопросы "двустороннего взаимодействия в развитие ваших договоренностей с президентом России Путиным и по вопросам региональной и международной повестки дня".

https://ria.ru/20231019/lavrov-1903814413.html

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россия, владимир путин, пхеньян, москва, сергей лавров, ким чен ын