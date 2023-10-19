Рейтинг@Mail.ru
Лавров: Путин подтверждает готовность выполнить все договоренности с КНДР - РИА Новости, 19.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:09 19.10.2023 (обновлено: 22:14 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/dogovorennosti-1903954746.html
Лавров: Путин подтверждает готовность выполнить все договоренности с КНДР
Лавров: Путин подтверждает готовность выполнить все договоренности с КНДР - РИА Новости, 19.10.2023
Лавров: Путин подтверждает готовность выполнить все договоренности с КНДР
Президент РФ Владимир Путин в устном послании лидеру КНДР Ким Чен Ыну подтвердил готовность выполнить все, о чем они договорились на саммите в сентябре, заявил... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T22:09
2023-10-19T22:14
россия
владимир путин
пхеньян
москва
сергей лавров
ким чен ын
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898275389_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_0e6808fc7e078c6be812738796bbb2a7.jpg
ПХЕНЬЯН, 19 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в устном послании лидеру КНДР Ким Чен Ыну подтвердил готовность выполнить все, о чем они договорились на саммите в сентябре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Уважаемый товарищ председатель государственных дел, искренняя благодарность за возможность пообщаться с вами. Президент Российской Федерации Владимир Путин просил передать самые наилучшие пожелания и подтверждение готовности выполнить все, о чем вы договорились", - заявил Лавров на встрече с Ким Чен Ыном, которая прошла ранее в четверг. Видео протокольной части встречи распространил МИД РФ. "Соответствующая работа уже началась. В ноябре в Пхеньяне планируется десятое заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В рамках подготовки к нему сопредседатели комиссий со стороны России и КНДР в конце сентября провели специальную встречу в Москве, где наметили конкретные шаги по продвижению к целям, которые поставили вы и президент России Путин", - добавил Лавров. Он отметил, что на переговорах с главой МИД КНДР, которые прошли ранее днем в Пхеньяне, стороны обсудили все вопросы "двустороннего взаимодействия в развитие ваших договоренностей с президентом России Путиным и по вопросам региональной и международной повестки дня".
https://ria.ru/20231019/lavrov-1903814413.html
https://ria.ru/20231019/lavrov-1903753548.html
россия
пхеньян
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898275389_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_813deba510149fa13390e92bfb15fbcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, пхеньян, москва, сергей лавров, ким чен ын
Россия, Владимир Путин, Пхеньян, Москва, Сергей Лавров, Ким Чен Ын
Лавров: Путин подтверждает готовность выполнить все договоренности с КНДР

Лавров Ким Чен Ыну: Путин подтверждает готовность выполнить все договоренности

© POOL | Перейти в медиабанкВыступление главы МИД Лаврова
Выступление главы МИД Лаврова
© POOL
Перейти в медиабанк
Выступление главы МИД Лаврова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПХЕНЬЯН, 19 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в устном послании лидеру КНДР Ким Чен Ыну подтвердил готовность выполнить все, о чем они договорились на саммите в сентябре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Уважаемый товарищ председатель государственных дел, искренняя благодарность за возможность пообщаться с вами. Президент Российской Федерации Владимир Путин просил передать самые наилучшие пожелания и подтверждение готовности выполнить все, о чем вы договорились", - заявил Лавров на встрече с Ким Чен Ыном, которая прошла ранее в четверг. Видео протокольной части встречи распространил МИД РФ.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе переговоров с Министром иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Лавров и глава МИД КНДР обсудили график политических контактов
Вчера, 13:04
«
"Соответствующая работа уже началась. В ноябре в Пхеньяне планируется десятое заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В рамках подготовки к нему сопредседатели комиссий со стороны России и КНДР в конце сентября провели специальную встречу в Москве, где наметили конкретные шаги по продвижению к целям, которые поставили вы и президент России Путин", - добавил Лавров.
Он отметил, что на переговорах с главой МИД КНДР, которые прошли ранее днем в Пхеньяне, стороны обсудили все вопросы "двустороннего взаимодействия в развитие ваших договоренностей с президентом России Путиным и по вопросам региональной и международной повестки дня".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Лавров заявил о риске разрастания палестино-израильского конфликта
Вчера, 09:39
 
РоссияВладимир ПутинПхеньянМоскваСергей ЛавровКим Чен Ын
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала