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Тульские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 19.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:04 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/desantniki-1903740852.html
Тульские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении
Тульские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 19.10.2023
Тульские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении
Артиллерийский расчет самоходного 120-миллиметрового орудия 2С "Нона" Тульских десантников уничтожил опорный пункт украинских военнослужащих на артемовском... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T07:04
2023-10-19T07:04
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 19 окт - РИА Новости. Артиллерийский расчет самоходного 120-миллиметрового орудия 2С "Нона" Тульских десантников уничтожил опорный пункт украинских военнослужащих на артемовском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "При проведении разведки был обнаружен опорный пункт ВСУ с личным составом, координаты позиций противника были переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения. Экипажи самоходных орудий "Нона" совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразили опорные пункты и уничтожили засевшую в них живую силу украинских боевиков", - сообщили в МО РФ. В ведомстве рассказали, что артиллеристы "крылатой пехоты" действуют профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу. Разведка целей, корректировка огня и объективный контроль поражения ведутся при помощи беспилотных летательных аппаратов.
https://ria.ru/20231018/spetsoperatsiya-1903627097.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Тульские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении

Тульские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкРоссийские десантники
Российские десантники - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
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Российские десантники. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 окт - РИА Новости. Артиллерийский расчет самоходного 120-миллиметрового орудия 2С "Нона" Тульских десантников уничтожил опорный пункт украинских военнослужащих на артемовском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
"При проведении разведки был обнаружен опорный пункт ВСУ с личным составом, координаты позиций противника были переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения. Экипажи самоходных орудий "Нона" совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразили опорные пункты и уничтожили засевшую в них живую силу украинских боевиков", - сообщили в МО РФ.
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В ведомстве рассказали, что артиллеристы "крылатой пехоты" действуют профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу. Разведка целей, корректировка огня и объективный контроль поражения ведутся при помощи беспилотных летательных аппаратов.
 
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