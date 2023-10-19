https://ria.ru/20231019/desantniki-1903740852.html

Тульские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении

Тульские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 19.10.2023

Тульские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении

Артиллерийский расчет самоходного 120-миллиметрового орудия 2С "Нона" Тульских десантников уничтожил опорный пункт украинских военнослужащих на артемовском... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T07:04

2023-10-19T07:04

2023-10-19T07:04

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 19 окт - РИА Новости. Артиллерийский расчет самоходного 120-миллиметрового орудия 2С "Нона" Тульских десантников уничтожил опорный пункт украинских военнослужащих на артемовском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "При проведении разведки был обнаружен опорный пункт ВСУ с личным составом, координаты позиций противника были переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения. Экипажи самоходных орудий "Нона" совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразили опорные пункты и уничтожили засевшую в них живую силу украинских боевиков", - сообщили в МО РФ. В ведомстве рассказали, что артиллеристы "крылатой пехоты" действуют профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу. Разведка целей, корректировка огня и объективный контроль поражения ведутся при помощи беспилотных летательных аппаратов.

https://ria.ru/20231018/spetsoperatsiya-1903627097.html

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россия, вооруженные силы украины