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Полиция в Гааге силой разогнала пропалестинскую демонстрацию, пишут СМИ - РИА Новости, 19.10.2023
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00:44 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/demonstratsiya-1903724494.html
Полиция в Гааге силой разогнала пропалестинскую демонстрацию, пишут СМИ
Полиция в Гааге силой разогнала пропалестинскую демонстрацию, пишут СМИ - РИА Новости, 19.10.2023
Полиция в Гааге силой разогнала пропалестинскую демонстрацию, пишут СМИ
Пропалестинская демонстрация в Гааге вышла из-под контроля, полиция вынуждена была силой разогнать ее участников, сообщает Omroep West. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T00:44
2023-10-19T00:44
израиль
гаага
палестина
хамас
владимир путин
оон
международный уголовный суд
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ГААГА, 19 окт - РИА Новости. Пропалестинская демонстрация в Гааге вышла из-под контроля, полиция вынуждена была силой разогнать ее участников, сообщает Omroep West. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что сотни демонстрантов собрались в среду вечером у Международного уголовного суда (МУС) в Гааге чтобы осудить действия Израиля, обстрелявшего больницу в секторе Газа. Акция проходила мирно. Когда основная демонстрация закончилась, некоторые протестующие в сопровождении полицейских направились в центр города. У центрального вокзала Гааги протест начал выходить из-под контроля. Собравшиеся стали забрасывать полицию фейерверками. В район беспорядков были направлены дополнительные полицейские силы, в том числе конная полиция. Правоохранители принялись силой оттеснять протестующих внутрь вокзала, однако встретили сопротивление толпы. Тогда полицейские стали жестко разгонять демонстрантов, в том числе с помощью дубинок. Один человек был задержан. Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них - женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231019/kapitoliy-1903724266.html
https://ria.ru/20231019/uregulirovanie-1903723996.html
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израиль, гаага, палестина, хамас, владимир путин, оон, международный уголовный суд, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Гаага, Палестина, ХАМАС, Владимир Путин, ООН, Международный уголовный суд, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Полиция в Гааге силой разогнала пропалестинскую демонстрацию, пишут СМИ

Omroep West: полиции в Гааге пришлось силой разгонять пропалестинскую акцию

© Фото : Politie NederlandПолиция Нидерландов
Полиция Нидерландов - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : Politie Nederland
Полиция Нидерландов. Архивное фото
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ГААГА, 19 окт - РИА Новости. Пропалестинская демонстрация в Гааге вышла из-под контроля, полиция вынуждена была силой разогнать ее участников, сообщает Omroep West.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что сотни демонстрантов собрались в среду вечером у Международного уголовного суда (МУС) в Гааге чтобы осудить действия Израиля, обстрелявшего больницу в секторе Газа.
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00:39
Акция проходила мирно. Когда основная демонстрация закончилась, некоторые протестующие в сопровождении полицейских направились в центр города. У центрального вокзала Гааги протест начал выходить из-под контроля. Собравшиеся стали забрасывать полицию фейерверками.
В район беспорядков были направлены дополнительные полицейские силы, в том числе конная полиция. Правоохранители принялись силой оттеснять протестующих внутрь вокзала, однако встретили сопротивление толпы. Тогда полицейские стали жестко разгонять демонстрантов, в том числе с помощью дубинок.
Один человек был задержан.
Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них - женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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00:32
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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ИзраильГаагаПалестинаХАМАСВладимир ПутинООНМеждународный уголовный судОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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