https://ria.ru/20231019/dedollarizatsiya-1903841898.html

Эксперт назвал Россию первооткрывателем дедолларизации

Эксперт назвал Россию первооткрывателем дедолларизации - РИА Новости, 19.10.2023

Эксперт назвал Россию первооткрывателем дедолларизации

Россия является первооткрывателем дедолларизации, давшим стимул бороться против гегемонии доллара мировому сообществу, заявил РИА Новости президент шанхайского... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T14:15

2023-10-19T14:15

2023-10-19T14:15

россия

сша

центр стратегических и международных исследований

экономика

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия является первооткрывателем дедолларизации, давшим стимул бороться против гегемонии доллара мировому сообществу, заявил РИА Новости президент шанхайского Центра стратегических и международных исследований Нельсон Вонг. "Россия - первооткрыватель мировой дедолларизации. Когда началась специальная военная операция, страны Евросоюза прекратили покупать газ и нефть из России, стали звучать объявления о санкциях. Тогда Центробанк России просто взял и сказал: хотите покупать что-то у России - покупайте в рублях. Это было настоящим феноменом, поразившим весь мир - ничего подобного не было в мировой практике", - рассказал Вонг на полях международного форума "Сделано в России". Эксперт добавил, что действия России стали не только абсолютным сюрпризом для всех, но и доказали способность РФ "противостоять и сражаться под давлением и в условиях агрессией". По словам Вонга, Россия также вдохновила страны мира на борьбу с гегемонией доллара. "Потеря доверия доллару непосредственно связана с потерей доверия Соединенным Штатам. Причина - все действия США за последние несколько десятилетий и их самолюбие. Доллар был превращен в оружие силами США уже какое-то время назад. Дошло до того, что люди просто сказали - все, достаточно", - пояснил Вонг.

https://ria.ru/20230616/dollar-1878797764.html

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россия, сша, центр стратегических и международных исследований , экономика