https://ria.ru/20231019/dedollarizatsiya-1903841898.html
Эксперт назвал Россию первооткрывателем дедолларизации
Эксперт назвал Россию первооткрывателем дедолларизации - РИА Новости, 19.10.2023
Эксперт назвал Россию первооткрывателем дедолларизации
Россия является первооткрывателем дедолларизации, давшим стимул бороться против гегемонии доллара мировому сообществу, заявил РИА Новости президент шанхайского... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T14:15
2023-10-19T14:15
2023-10-19T14:15
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия является первооткрывателем дедолларизации, давшим стимул бороться против гегемонии доллара мировому сообществу, заявил РИА Новости президент шанхайского Центра стратегических и международных исследований Нельсон Вонг. "Россия - первооткрыватель мировой дедолларизации. Когда началась специальная военная операция, страны Евросоюза прекратили покупать газ и нефть из России, стали звучать объявления о санкциях. Тогда Центробанк России просто взял и сказал: хотите покупать что-то у России - покупайте в рублях. Это было настоящим феноменом, поразившим весь мир - ничего подобного не было в мировой практике", - рассказал Вонг на полях международного форума "Сделано в России". Эксперт добавил, что действия России стали не только абсолютным сюрпризом для всех, но и доказали способность РФ "противостоять и сражаться под давлением и в условиях агрессией". По словам Вонга, Россия также вдохновила страны мира на борьбу с гегемонией доллара. "Потеря доверия доллару непосредственно связана с потерей доверия Соединенным Штатам. Причина - все действия США за последние несколько десятилетий и их самолюбие. Доллар был превращен в оружие силами США уже какое-то время назад. Дошло до того, что люди просто сказали - все, достаточно", - пояснил Вонг.
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россия, сша, центр стратегических и международных исследований , экономика
Россия, США, Центр стратегических и международных исследований , Экономика
Эксперт назвал Россию первооткрывателем дедолларизации
Китайский эксперт назвал Россию первооткрывателем мировой дедолларизации
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия является первооткрывателем дедолларизации, давшим стимул бороться против гегемонии доллара мировому сообществу, заявил РИА Новости президент шанхайского Центра стратегических и международных исследований Нельсон Вонг.
"Россия - первооткрыватель мировой дедолларизации. Когда началась специальная военная операция, страны Евросоюза прекратили покупать газ и нефть из России, стали звучать объявления о санкциях. Тогда Центробанк России просто взял и сказал: хотите покупать что-то у России - покупайте в рублях. Это было настоящим феноменом, поразившим весь мир - ничего подобного не было в мировой практике", - рассказал Вонг на полях международного форума "Сделано в России".
Эксперт добавил, что действия России стали не только абсолютным сюрпризом для всех, но и доказали способность РФ "противостоять и сражаться под давлением и в условиях агрессией". По словам Вонга, Россия также вдохновила страны мира на борьбу с гегемонией доллара.
"Потеря доверия доллару непосредственно связана с потерей доверия Соединенным Штатам. Причина - все действия США
за последние несколько десятилетий и их самолюбие. Доллар был превращен в оружие силами США уже какое-то время назад. Дошло до того, что люди просто сказали - все, достаточно", - пояснил Вонг.
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