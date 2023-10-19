https://ria.ru/20231019/chekhiya-1903729011.html
Оппозиция в парламенте Чехии не смогла вынести вотум недоверия кабмину
Оппозиция в парламенте Чехии не смогла вынести вотум недоверия кабмину - РИА Новости, 19.10.2023
Оппозиция в парламенте Чехии не смогла вынести вотум недоверия кабмину
Неудачей для оппозиции закончилась ее попытка в парламенте Чехии вынести вотум недоверия правительству премьера Петра Фиалы, за вынесение вотума недоверия в... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T02:34
2023-10-19T02:34
2023-10-19T02:34
чехия
петр фиала
андрей бабиш
в мире
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ПРАГА, 19 окт – РИА Новости. Неудачей для оппозиции закончилась ее попытка в парламенте Чехии вынести вотум недоверия правительству премьера Петра Фиалы, за вынесение вотума недоверия в ночь на четверг проголосовали 86 депутатов, против – 96, чтобы правительство получило вотум недоверия, за это решение должны были проголосовать не менее 101 депутата из 200, трансляцию заседания вел новостной канал Idnes. Правящая либеральная коалиция располагает в палате 108 мандатами, оппозиция – 91, еще один депутат считается независимым. Поэтому результат итогового голосования можно было заранее считать предрешенным в пользу правящей коалиции. Таким же образом завершились и прежние две попытки оппозиции отстранить от власти нынешний кабмин. Вопрос о вынесении вотума недоверия кабмину был поставлен в повестку дня по инициативе оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан") и поддержан другим оппозиционным движением "Свобода и прямая демократия" (СПД). Как заявил в ходе выступления в дискуссии лидер ANO, экс-премьер Андрей Бабиш, нынешнее правительство не может справиться с инфляцией, ценами на энергоносители, миграцией и с решением других насущных для страны проблем. Поэтому движение ANO, как и СПД, настаивало на скорейшем проведении досрочных выборов в парламент. Дискуссия о вынесении вотума недоверия кабмину началась утром во вторник и продолжалась до 2.00 (3.00 мск) ночи на среду, а затем снова с 9.00 (10.00 мск) среды и до 1.10 (2.10 мск) ночи на четверг. Министры использовали выступления для пропаганды достижений и насущных планов, а ораторы от оппозиции – для критики властей. В связи с необходимостью участвовать в итоговом голосовании, точное время которого заранее определить было невозможно, члены правительства провели в среду свое очередное заседание в стенах парламента. Последние парламентские выборы в Чехии состоялись 8-9 октября 2021 года. По их результатам была сформирована правящая коалиция из пяти либеральных партий – Гражданской демократической партии, Пиратской партии и трех движений – STAN ("Старосты и независимые"), ТОР 09 и Христианские демократы. Оппозицию составили движения ANO и СПД, располагающие соответственно 71 и 20 мандатами. Следующие парламентские выборы в Чехии должны состояться в 2025 году.
https://ria.ru/20231005/moldaviya-1900611273.html
https://ria.ru/20230930/votum-1899603554.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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чехия, петр фиала, андрей бабиш, в мире
Чехия, Петр Фиала, Андрей Бабиш, В мире
Оппозиция в парламенте Чехии не смогла вынести вотум недоверия кабмину
Оппозиции в парламенте Чехии не удалось вынести вотум недоверия правительству
ПРАГА, 19 окт – РИА Новости.
Неудачей для оппозиции закончилась ее попытка в парламенте Чехии вынести вотум недоверия правительству премьера Петра Фиалы, за вынесение вотума недоверия в ночь на четверг проголосовали 86 депутатов, против – 96, чтобы правительство получило вотум недоверия, за это решение должны были проголосовать не менее 101 депутата из 200, трансляцию заседания вел новостной канал Idnes
.
Правящая либеральная коалиция располагает в палате 108 мандатами, оппозиция – 91, еще один депутат считается независимым. Поэтому результат итогового голосования можно было заранее считать предрешенным в пользу правящей коалиции. Таким же образом завершились и прежние две попытки оппозиции отстранить от власти нынешний кабмин.
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Вопрос о вынесении вотума недоверия кабмину был поставлен в повестку дня по инициативе оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан") и поддержан другим оппозиционным движением "Свобода и прямая демократия" (СПД). Как заявил в ходе выступления в дискуссии лидер ANO, экс-премьер Андрей Бабиш
, нынешнее правительство не может справиться с инфляцией, ценами на энергоносители, миграцией и с решением других насущных для страны проблем. Поэтому движение ANO, как и СПД, настаивало на скорейшем проведении досрочных выборов в парламент.
Дискуссия о вынесении вотума недоверия кабмину началась утром во вторник и продолжалась до 2.00 (3.00 мск) ночи на среду, а затем снова с 9.00 (10.00 мск) среды и до 1.10 (2.10 мск) ночи на четверг. Министры использовали выступления для пропаганды достижений и насущных планов, а ораторы от оппозиции – для критики властей.
В связи с необходимостью участвовать в итоговом голосовании, точное время которого заранее определить было невозможно, члены правительства провели в среду свое очередное заседание в стенах парламента.
Последние парламентские выборы в Чехии состоялись 8-9 октября 2021 года. По их результатам была сформирована правящая коалиция из пяти либеральных партий – Гражданской демократической партии, Пиратской партии и трех движений – STAN ("Старосты и независимые"), ТОР 09 и Христианские демократы. Оппозицию составили движения ANO и СПД, располагающие соответственно 71 и 20 мандатами. Следующие парламентские выборы в Чехии должны состояться в 2025 году.
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