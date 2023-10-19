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Доходы бюджета-2024 Нижегородской области превышают показатели 2023 года - РИА Новости, 19.10.2023
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Нижегородская область
 
17:24 19.10.2023 (обновлено: 17:52 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/byudzhet-1903906516.html
Доходы бюджета-2024 Нижегородской области превышают показатели 2023 года
Доходы бюджета-2024 Нижегородской области превышают показатели 2023 года - РИА Новости, 19.10.2023
Доходы бюджета-2024 Нижегородской области превышают показатели 2023 года
Доходы регионального бюджета-2024 в объеме 292,2 миллиарда рублей превышают показатели 2023 года, сообщает пресс-служба законодательного собрания Нижегородской... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T17:24
2023-10-19T17:52
нижегородская область
экономика
нижегородская область
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 окт - РИА Новости. Доходы регионального бюджета-2024 в объеме 292,2 миллиарда рублей превышают показатели 2023 года, сообщает пресс-служба законодательного собрания Нижегородской области. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель регионального парламента Евгений Люлин провели "нулевое чтение" проекта областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Перед внесением проекта областного бюджета в законодательное собрание депутаты и члены правительства области обсудили, как регион будет жить в следующем году, какие задачи являются приоритетными и как они будут решаться. Никитин подчеркнул, что для него очень важно, какие бюджетные приоритеты определяют жители через депутатский корпус. "Основной упор при подготовке проекта бюджета сделан на то, чтобы внешние условия не смогли повлиять на безусловное выполнение наших социальных обязательств перед нижегородцами. Новый проект бюджета основывается на собственном экономическом потенциале страны и региона. Темп роста собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2024 году прогнозируется на уровне 121,1% к первоначальному плану 2023 года. При этом мы видим, что в текущем году в областной бюджет поступило около 20 миллиардов рублей сверхплановых доходов. Это говорит о том, что в этом году мы все хорошо поработали. Экономика не только выдержала испытания ограничительными санкциями, но увеличила объемы производимой продукции", - цитирует пресс-служба слова Люлина. Доходы областного бюджета на 2024 год предлагается сформировать в объеме 292,2 миллиарда рублей, расходы спрогнозированы в объеме 295,8 миллиарда рублей. Дефицит первоначального бюджета-2024 существенно ниже дефицита бюджета-2023. На профицит областного бюджета планируется выйти к 2026 году. В рамках совещания депутаты законодательного собрания высказали предложения по корректировке проекта областного бюджета. Так, парламентариев волновала реализация программы капремонта учреждений образования и перспективы ее продления в дальнейшем. Одной из тем дискуссии стала реализация проектов комплексного развития территории и обеспечение площадок объектами социальной инфраструктуры. Все предложения депутатов будут обобщены и рассмотрены до внесения проекта областного бюджета в региональный парламент. "Проведение "нулевого чтения" - наша неформальная традиция, которая знаменует перевод обсуждения практически готового проекта закона о бюджете в публичную плоскость. Работа над проектом главного финансового документа следующего года начинается летом года текущего. Собираются макроэкономические показатели, прогнозы, сценарии и просчитываются основные направления бюджета", - отметил по итогам "нулевого чтения" председатель комитета законодательного собрания региона по бюджету и налогам Александр Шаронов. Как подчеркнула первый зампредседателя регионального парламента Ольга Щетинина, "грамотно сформированный региональный бюджет – основной инструмент реализации Стратегии развития Нижегородской области". "2023 год показал, что регион успешно справляется с новыми вызовами, санкционным давлением, наши промышленники и предприниматели при господдержке находят новые ниши для развития. По прогнозам, бюджет-2024 позволит нам не только продолжить реализацию действующих программ, но и рассмотреть запуск новых. Проект бюджета обеспечивает выполнение всех обязательств, и более 60 процентов планируемых расходов направлено на социальную сферу. Все это стало возможно благодаря системному, стратегическому подходу к формированию бюджета", - приводятся в сообщении слова Щетининой.
https://ria.ru/20231017/investkomandy-1903352120.html
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экономика, нижегородская область, глеб никитин
Нижегородская область, Экономика, Нижегородская область, Глеб Никитин

Доходы бюджета-2024 Нижегородской области превышают показатели 2023 года

© Фото : пресс-служба законодательного собрания Нижегородской области"Нулевое чтение" проекта бюджета Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Нулевое чтение проекта бюджета Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : пресс-служба законодательного собрания Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 окт - РИА Новости. Доходы регионального бюджета-2024 в объеме 292,2 миллиарда рублей превышают показатели 2023 года, сообщает пресс-служба законодательного собрания Нижегородской области.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель регионального парламента Евгений Люлин провели "нулевое чтение" проекта областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Перед внесением проекта областного бюджета в законодательное собрание депутаты и члены правительства области обсудили, как регион будет жить в следующем году, какие задачи являются приоритетными и как они будут решаться. Никитин подчеркнул, что для него очень важно, какие бюджетные приоритеты определяют жители через депутатский корпус.
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"Основной упор при подготовке проекта бюджета сделан на то, чтобы внешние условия не смогли повлиять на безусловное выполнение наших социальных обязательств перед нижегородцами. Новый проект бюджета основывается на собственном экономическом потенциале страны и региона. Темп роста собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2024 году прогнозируется на уровне 121,1% к первоначальному плану 2023 года. При этом мы видим, что в текущем году в областной бюджет поступило около 20 миллиардов рублей сверхплановых доходов. Это говорит о том, что в этом году мы все хорошо поработали. Экономика не только выдержала испытания ограничительными санкциями, но увеличила объемы производимой продукции", - цитирует пресс-служба слова Люлина.
Доходы областного бюджета на 2024 год предлагается сформировать в объеме 292,2 миллиарда рублей, расходы спрогнозированы в объеме 295,8 миллиарда рублей. Дефицит первоначального бюджета-2024 существенно ниже дефицита бюджета-2023. На профицит областного бюджета планируется выйти к 2026 году.
В рамках совещания депутаты законодательного собрания высказали предложения по корректировке проекта областного бюджета. Так, парламентариев волновала реализация программы капремонта учреждений образования и перспективы ее продления в дальнейшем. Одной из тем дискуссии стала реализация проектов комплексного развития территории и обеспечение площадок объектами социальной инфраструктуры. Все предложения депутатов будут обобщены и рассмотрены до внесения проекта областного бюджета в региональный парламент.
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"Проведение "нулевого чтения" - наша неформальная традиция, которая знаменует перевод обсуждения практически готового проекта закона о бюджете в публичную плоскость. Работа над проектом главного финансового документа следующего года начинается летом года текущего. Собираются макроэкономические показатели, прогнозы, сценарии и просчитываются основные направления бюджета", - отметил по итогам "нулевого чтения" председатель комитета законодательного собрания региона по бюджету и налогам Александр Шаронов.
Как подчеркнула первый зампредседателя регионального парламента Ольга Щетинина, "грамотно сформированный региональный бюджет – основной инструмент реализации Стратегии развития Нижегородской области".
«
"2023 год показал, что регион успешно справляется с новыми вызовами, санкционным давлением, наши промышленники и предприниматели при господдержке находят новые ниши для развития. По прогнозам, бюджет-2024 позволит нам не только продолжить реализацию действующих программ, но и рассмотреть запуск новых. Проект бюджета обеспечивает выполнение всех обязательств, и более 60 процентов планируемых расходов направлено на социальную сферу. Все это стало возможно благодаря системному, стратегическому подходу к формированию бюджета", - приводятся в сообщении слова Щетининой.
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