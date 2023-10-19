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Парламент Украины одобрил в первом чтении проект бюджета
Парламент Украины одобрил в первом чтении проект бюджета - РИА Новости, 19.10.2023
Парламент Украины одобрил в первом чтении проект бюджета
Украинский парламент принял в первом чтении проект бюджета страны на 2024 год, сообщил в четверг депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T12:54
2023-10-19T12:54
2023-10-19T12:55
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Украинский парламент принял в первом чтении проект бюджета страны на 2024 год, сообщил в четверг депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. "Парламент принял в целом выводы и предложения народных депутатов в бюджет на 2024 год. Это первое чтение бюджета. За – 285 (голосов – ред.). Далее кабмин прорабатывает документ с учетом выводов и предложений, и до 20 ноября должно быть окончательное голосование за проект бюджета", - написал Железняк. Премьер Украины Денис Шмыгаль 15 сентября сообщал, что украинское правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. В минфине Украины сообщали, что проект бюджета Украины на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, денис шмыгаль, верховная рада украины, в мире
Украина, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины, В мире
Парламент Украины одобрил в первом чтении проект бюджета
Парламент Украины одобрил в первом чтении проект бюджета на 2024 год