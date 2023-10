https://ria.ru/20231019/blokirovka-1903926389.html

В Госдуме не исключили возможную блокировку World of Tanks в России

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Компьютерная игра World of Tanks может подпасть под действие принятого Госдумой законопроекта об информационных ресурсах, предлагающих оказание помощи противнику во время вооруженного конфликта, после вступления закона в силу Генпрокуратура может выступить с инициативой блокировки подобных игр, написал депутат Госдумы Антон Горелкин в Telegram-канале.Президент России Владимир Путин заявил, что надо не только проработать, но и сделать так, чтобы все игровые серверы находились в России в зоне "ru". "Нужно предложить нашим геймерам достойную замену зарубежным онлайн-развлечениям и прекращать спонсировать западные игровые студии. World of Tanks вроде бы даже попадает под действие принятого накануне Госдумой законопроекта об информационных ресурсах, предлагающих оказание помощи противнику во время вооруженного конфликта. Не удивлюсь, если после вступления этого закона в силу Генпрокуратура выступит с инициативой блокировки подобных игр", - написал он в своем Telegram-канале. По мнению депутата, следует рассмотреть возможность участия в развитии российской видеоигровой отрасли Единого регулятора азартных игр. "Сейчас благодаря отчислениям ЕРАИ осуществляется внебюджетное финансирование российского спорта. Если регулятор заходит в сферу видеоигр, значит, нужно уже продумывать и варианты финансовой поддержки с его стороны тех самых альтернатив западным разработкам. Мне кажется, такой сценарий будет вполне уместен", - добавил парламентарий. "World of Tanks" - многопользовательская онлайн-игра о танках. Она вышла в августе 2010 года. Она несколько раз попадала в Книгу рекордов Гиннеса, а еще на ее счету награды ежегодной премии Golden Joystick Awards.

