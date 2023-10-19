https://ria.ru/20231019/biznes-1903670267.html

МСП Москвы привлекут от 8 миллиардов рублей по спецпрограмме КМСП

МСП Москвы привлекут от 8 миллиардов рублей по спецпрограмме КМСП - РИА Новости, 19.10.2023

МСП Москвы привлекут от 8 миллиардов рублей по спецпрограмме КМСП

Малые и средние предприятия Москвы дополнительно привлекут не менее 8 миллиардов рублей кредитных средств благодаря новой программе Корпорации МСП (КМСП) и... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T10:00

2023-10-19T10:00

2023-10-19T10:00

в россии

корпорация мсп

александр исаевич

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Малые и средние предприятия Москвы дополнительно привлекут не менее 8 миллиардов рублей кредитных средств благодаря новой программе Корпорации МСП (КМСП) и столичного правительства, сообщает пресс-служба института развития.В рамках программы поддержки столичного бизнеса Корпорация МСП выделила специальный лимит "зонтичных" поручительств для банков на 4 миллиарда рублей, уточняется в сообщении."Благодаря "зонтичным" поручительствам малый и средний бизнес Москвы может покрыть до 50% суммы кредита. Эти поручительства предоставляются бесшовно, в одном окне банка-партнера и бесплатно для заемщика — комиссию за выдачу поручительств платит банк. По совместной с Москвой программе предприниматели смогут суммарно привлечь не менее 8 миллиардов рублей до конца 2023 года", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.В Москве "зонтичные" поручительства по специальной программе принимают пять банков-партнеров КМСП. Помимо дочернего МСП Банка, для получения кредита с господдержкой можно обращаться в ВТБ, ПСБ, Сбер и Альфа-банк. Объем кредита по совместной программе - до 30 миллионов рублей."Чтобы воспользоваться дополнительными лимитами по "зонтичным" поручительствам, столичному малому или среднему предприятию необходимо вести свою деятельность в одном из приоритетных направлений. К ним относятся, в частности, различные производства и обработка, культурная и творческая, научная и исследовательская деятельность, услуги, ИТ — всего 55 приоритетных отраслей и видов деятельности", - пояснил Исаевич."Зонтичные" поручительства — это упрощенный способ получить банковское финансирование, если предпринимателю не хватает залога для обеспечения по кредиту. Этот механизм был запущен в 2021 году и реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Механизм "зонтичных" поручительств распространяется на кредиты, направленные на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели, развитие бизнеса и рефинансирование ранее взятых кредитов.

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корпорация мсп, александр исаевич