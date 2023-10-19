https://ria.ru/20231019/bespilotnik-1903958439.html

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 19.10.2023

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Системой ПВО в Белгородском районе сбит БПЛА самолетного типа, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T22:36

2023-10-19T22:36

2023-10-19T22:36

специальная военная операция на украине

происшествия

технологии

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 19 окт – РИА Новости. Системой ПВО в Белгородском районе сбит БПЛА самолетного типа, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал губернатор.Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Согласно статистике от главы региона, 18 октября в Белгородской области был сбит один украинский беспилотник системой ПВО, один был выведен из строя с помощью радиоэлектронной борьбы. Также шесть взрывных устройств были сброшены с дронов.

https://ria.ru/20231019/obstrely-1903782064.html

белгородский район

белгородская область

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Наталья Макарова

происшествия, технологии, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков