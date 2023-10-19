https://ria.ru/20231019/bespilotnik-1903958439.html
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 19.10.2023
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Системой ПВО в Белгородском районе сбит БПЛА самолетного типа, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T22:36
2023-10-19T22:36
2023-10-19T22:36
специальная военная операция на украине
происшествия
технологии
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
БЕЛГОРОД, 19 окт – РИА Новости. Системой ПВО в Белгородском районе сбит БПЛА самолетного типа, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал губернатор.Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Согласно статистике от главы региона, 18 октября в Белгородской области был сбит один украинский беспилотник системой ПВО, один был выведен из строя с помощью радиоэлектронной борьбы. Также шесть взрывных устройств были сброшены с дронов.
https://ria.ru/20231019/obstrely-1903782064.html
белгородский район
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, технологии, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Технологии, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Гладков сообщил о сбитом беспилотнике в Белгородской области, пострадавших нет