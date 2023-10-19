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Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 19.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:36 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/bespilotnik-1903958439.html
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 19.10.2023
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Системой ПВО в Белгородском районе сбит БПЛА самолетного типа, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T22:36
2023-10-19T22:36
специальная военная операция на украине
происшествия
технологии
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 19 окт – РИА Новости. Системой ПВО в Белгородском районе сбит БПЛА самолетного типа, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал губернатор.Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Согласно статистике от главы региона, 18 октября в Белгородской области был сбит один украинский беспилотник системой ПВО, один был выведен из строя с помощью радиоэлектронной борьбы. Также шесть взрывных устройств были сброшены с дронов.
https://ria.ru/20231019/obstrely-1903782064.html
белгородский район
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происшествия, технологии, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Технологии, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Над Белгородской областью сбили беспилотник

Гладков сообщил о сбитом беспилотнике в Белгородской области, пострадавших нет

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 окт – РИА Новости. Системой ПВО в Белгородском районе сбит БПЛА самолетного типа, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«
"В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал губернатор.
Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Согласно статистике от главы региона, 18 октября в Белгородской области был сбит один украинский беспилотник системой ПВО, один был выведен из строя с помощью радиоэлектронной борьбы. Также шесть взрывных устройств были сброшены с дронов.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТехнологииБелгородский районБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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