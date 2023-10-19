https://ria.ru/20231019/bayden-1903825158.html
Володин призвал ООН привлечь Байдена к ответу из-за Ближнего Востока
Володин призвал ООН привлечь Байдена к ответу из-за Ближнего Востока - РИА Новости, 19.10.2023
Володин призвал ООН привлечь Байдена к ответу из-за Ближнего Востока
Начиная с 1945 года 80% всех войн, которые были в мире, происходили с непосредственным участием США, при этом ООН надо инициировать привлечение к... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T13:27
2023-10-19T13:27
2023-10-19T14:53
в мире
сша
вячеслав володин
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госдума рф
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Начиная с 1945 года 80% всех войн, которые были в мире, происходили с непосредственным участием США, при этом ООН надо инициировать привлечение к ответственности Джо Байдена из-за ближневосточного конфликта, считает спикер ГД Вячеслав Володин. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла проект обращения к парламентам мира и ООН о палестино-израильского конфликте. "Трагедия, развернувшаяся на Ближнем Востоке, когда гибнут мирные граждане, старики, дети, женщины, имеет своего виновника… Виновник в этом и выгодоприобретатель - Соединённые Штаты Америки. Коллеги, если посмотреть, начиная с 1945 года, 80% всех войн, которые были в мире, происходили с непосредственным участием США", - сказал он на пленарном заседании. По словам Володина, акции крупнейших военно-промышленных компаний США растут, "они получают прибыли, заказы и, совершенно очевидно, этот конфликт должен быть остановлен, иначе на нём будут греть руки Вашингтон и Брюссель". Володин отметил, что обращение к ООН, к национальным парламентам - это очень ответственный шаг. "Потому что мы всё-таки должны, наконец-то, дать оценки, которые обязаны также со своей стороны сделать и наши коллеги из парламентов других стран", - добавил Володин. Также спикер ГД напомнил про заявления Джо Байдена об обещаниях в предоставлении помощи палестинцам. "100 миллионов обещает палестинцам, и вместе с этим 100 миллиардов выделяют Израилю, Украине. Не может в этой ситуации завершиться война", - считает Володин. По мнению спикера ГД, ООН в этой ситуации надо инициировать привлечение к ответственности Байдена. "Вот если только он покажет свое лицо и, наконец-то, займет позицию, а она у них сегодня отсутствует, тогда, возможно, конфликт прекратится… Либо они должны прекратить это, либо Организация Объединенных Наций должна привлекать его к ответственности как военного преступника, как человека, который стоит за разжиганием этого и других конфликтов. Тогда мир вздохнет свободно, тогда не будут гибнуть люди, не будет войны на Украине", - добавил он.
https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html
https://ria.ru/20231016/soglasheniya-1902922527.html
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в мире, сша, вячеслав володин, оон, госдума рф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, джо байден, ближний восток
В мире, США, Вячеслав Володин, ООН, Госдума РФ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Джо Байден, Ближний Восток
Володин призвал ООН привлечь Байдена к ответу из-за Ближнего Востока
Володин: ООН надо привлечь Байдена к ответу из-за ближневосточного конфликта
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Начиная с 1945 года 80% всех войн, которые были в мире, происходили с непосредственным участием США, при этом ООН надо инициировать привлечение к ответственности Джо Байдена из-за ближневосточного конфликта, считает спикер ГД Вячеслав Володин.
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла проект обращения к парламентам мира и ООН о палестино-израильского конфликте.
"Трагедия, развернувшаяся на Ближнем Востоке
, когда гибнут мирные граждане, старики, дети, женщины, имеет своего виновника… Виновник в этом и выгодоприобретатель - Соединённые Штаты Америки. Коллеги, если посмотреть, начиная с 1945 года, 80% всех войн, которые были в мире, происходили с непосредственным участием США", - сказал он на пленарном заседании.
По словам Володина, акции крупнейших военно-промышленных компаний США растут, "они получают прибыли, заказы и, совершенно очевидно, этот конфликт должен быть остановлен, иначе на нём будут греть руки Вашингтон
и Брюссель".
Володин отметил, что обращение к ООН, к национальным парламентам - это очень ответственный шаг.
"Потому что мы всё-таки должны, наконец-то, дать оценки, которые обязаны также со своей стороны сделать и наши коллеги из парламентов других стран", - добавил Володин.
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Также спикер ГД напомнил про заявления Джо Байдена об обещаниях в предоставлении помощи палестинцам. "100 миллионов обещает палестинцам, и вместе с этим 100 миллиардов выделяют Израилю
, Украине
. Не может в этой ситуации завершиться война", - считает Володин.
По мнению спикера ГД, ООН в этой ситуации надо инициировать привлечение к ответственности Байдена.
"Вот если только он покажет свое лицо и, наконец-то, займет позицию, а она у них сегодня отсутствует, тогда, возможно, конфликт прекратится… Либо они должны прекратить это, либо Организация Объединенных Наций должна привлекать его к ответственности как военного преступника, как человека, который стоит за разжиганием этого и других конфликтов. Тогда мир вздохнет свободно, тогда не будут гибнуть люди, не будет войны на Украине", - добавил он.
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