https://ria.ru/20231019/bayden-1903791967.html

СМИ: попытка Байдена примирить израильтян и арабов провалилась

СМИ: попытка Байдена примирить израильтян и арабов провалилась - РИА Новости, 19.10.2023

СМИ: попытка Байдена примирить израильтян и арабов провалилась

Президент США Джо Байден потерпел неудачу в попытке примирить арабов и израильтян, пишет испанская газета Pais. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T12:06

2023-10-19T12:06

2023-10-19T12:06

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сша

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палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден потерпел неудачу в попытке примирить арабов и израильтян, пишет испанская газета Pais. "Байден потерпел неудачу в попытке создать примирительный образ между арабами и израильтянами на фоне углубления кризиса", - говорится в заголовке статьи. Как отмечает газета, Байден делал большую ставку на визит в Израиль, чтобы укрепить позиции в качестве посредника. По его данным, президент США хотел защитить свою ближневосточную политику. "Политику, в которую он вложил годы работы и дипломатии и которая теперь грозит рухнуть", - подчеркивает издание. Газета считает, что Байден, который в среду посетил Израиль с краткосрочным визитом, рискует быть отождествленным с "военной кампанией", которую Израиль готовится начать в Газе. Согласно информации издания, недовольство арабских стран грозит отложить на неопределенный срок проект внешней политики США в регионе - примирение Саудовской Аравии и Израиля. Ранее Иордания отменила четырехсторонний саммит по ситуации в секторе Газа, который должен был пройти в среду в иорданской столице Аммане. Следом Байден отменил поездку в Иорданию, но заявил, что рассчитывает на скорую встречу с лидерами Иордании, Египта и Палестинской национальной автономии (ПНА), останется в контакте с ними в ближайшие дни. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, сша, джо байден, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году