https://ria.ru/20231019/bayden-1903737066.html

Две пощечины. Байден пережил публичное унижение на Ближнем Востоке

Две пощечины. Байден пережил публичное унижение на Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.10.2023

Две пощечины. Байден пережил публичное унижение на Ближнем Востоке

Отказ короля Иордании Абдаллы II от встречи стал публичной "пощечиной" президенту США Джо Байдену, такое мнение выразила журналистка издания Europe Diplomatic,... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T05:44

2023-10-19T05:44

2023-10-19T06:03

в мире

ближний восток

иордания

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Отказ короля Иордании Абдаллы II от встречи стал публичной "пощечиной" президенту США Джо Байдену, такое мнение выразила журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски на своем Youtube-канале.По ее мнению, визит Байдена на Ближний Восток оказался "провальным". "Хоть я и не уверена, что мы можем называть этот вояж именно так (визитом. — Прим. ред.), поскольку король Иордании Абдалла уже отказался встречаться с Байденом. Это тот самый король, который сказал, что он не примет ни одного беженца из Газы", - отметила обозреватель.Как заявила ван Денски, отказался встречаться с Байденом и глава Палестинской автономии Махмуд Аббас, что она назвала "второй пощечиной". При этом журналистка выразила недоумение из-за того, что американская администрация организовала такой визит."Это вторая пощечина администрации и совершенно непонятно, зачем был организован этот визит для публичного унижения, поскольку уже было ясно во время визита (госсекретаря США. — Прим. ред.) Энтони Блинкена, который ждал приема у саудовского принца (Мухаммеда бен Салмана. — Прим. ред.) восемь часов, что это будет провалом", — заключила обозреватель.Байден планировал в среду, после посещения Израиля, встретиться в Аммане с Абдаллой II, Аббасом и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, но визит в иорданскую столицу был отменен после атаки на больницу в секторе Газа. Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, решение об отмене четырехстороннего саммита было принято Абдаллой II и Байденом из-за трехдневного траура, который объявил Аббас в связи с гибелью сотен соотечественников.Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что больницу поразила ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

https://ria.ru/20231019/operatsiya-1903735585.html

https://ria.ru/20231019/bayd-1903729447.html

ближний восток

иордания

сша

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в мире, ближний восток, иордания, сша, джо байден, абдалла ii, махмуд аббас