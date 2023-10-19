Рейтинг@Mail.ru
В Новой Каховке открылось еще одно отделение ПСБ - РИА Новости, 19.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:01 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/bank-1903941369.html
В Новой Каховке открылось еще одно отделение ПСБ
В Новой Каховке открылось еще одно отделение ПСБ - РИА Новости, 19.10.2023
В Новой Каховке открылось еще одно отделение ПСБ
Еще одно отделение ПСБ начало свою работу в Новой Каховке Херсонской области, оно стало третьим по счету в Каховской агломерации, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T20:01
2023-10-19T20:01
новая каховка
псб (банк псб)
банки
херсонская область
андрей алексеенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903940532_0:114:3233:1933_1920x0_80_0_0_e5ad2aa2483cbd44e4605d7a0acf2a49.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Еще одно отделение ПСБ начало свою работу в Новой Каховке Херсонской области, оно стало третьим по счету в Каховской агломерации, сообщает пресс-служба банка. До конца года банк планирует открыть там четвертый офис. "ПСБ планомерно увеличивает офисную и банкоматную сеть в Херсонской области. Обеспечение доступности финансовых услуг для населения – одна из приоритетных задач банка, и открытие офиса в Новой Каховке является закономерным шагом на пути к ее реализации. Одновременно мы активно развиваем продуктовую линейку, а также каналы дистанционного банковского обслуживания, предоставляя жителям региона наиболее разнообразные возможности для решения их финансовых задач", – цитирует пресс-служба слова заместителя председателя ПСБ Михаила Дорофеева. В материале отмечается, что в ходе рабочей поездки в новые регионы Дорофеев провел двусторонние совещания с председателем правительства Херсонской области Андреем Алексеенко, председателем правительства Запорожской области Антоном Кольцовым и председателем правительства Донецкой Народной Республики Евгением Солнцевым. В рамках этих встреч обсуждались вопросы обеспечения населения и бизнеса банковскими услугами, поддержки социально-экономической инфраструктуры регионов, а также ключевые векторы дальнейшего сотрудничества.
https://ria.ru/20231012/potrebkredit-1902317332.html
новая каховка
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903940532_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_053c44eb4cc17218961ae25f196d3fd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новая каховка, псб (банк псб), банки, херсонская область , андрей алексеенко
Новая Каховка, ПСБ (Банк ПСБ), Банки, Херсонская область , Андрей Алексеенко

В Новой Каховке открылось еще одно отделение ПСБ

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкЛоготип Промсвязьбанка
Логотип Промсвязьбанка - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Логотип Промсвязьбанка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Еще одно отделение ПСБ начало свою работу в Новой Каховке Херсонской области, оно стало третьим по счету в Каховской агломерации, сообщает пресс-служба банка.
До конца года банк планирует открыть там четвертый офис.
"ПСБ планомерно увеличивает офисную и банкоматную сеть в Херсонской области. Обеспечение доступности финансовых услуг для населения – одна из приоритетных задач банка, и открытие офиса в Новой Каховке является закономерным шагом на пути к ее реализации. Одновременно мы активно развиваем продуктовую линейку, а также каналы дистанционного банковского обслуживания, предоставляя жителям региона наиболее разнообразные возможности для решения их финансовых задач", – цитирует пресс-служба слова заместителя председателя ПСБ Михаила Дорофеева.
В материале отмечается, что в ходе рабочей поездки в новые регионы Дорофеев провел двусторонние совещания с председателем правительства Херсонской области Андреем Алексеенко, председателем правительства Запорожской области Антоном Кольцовым и председателем правительства Донецкой Народной Республики Евгением Солнцевым. В рамках этих встреч обсуждались вопросы обеспечения населения и бизнеса банковскими услугами, поддержки социально-экономической инфраструктуры регионов, а также ключевые векторы дальнейшего сотрудничества.
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
"ПСБ Страхование" выдала первый страховой полис потребкредита в Луганске
12 октября, 17:06
 
Новая КаховкаПСБ (Банк ПСБ)БанкиХерсонская областьАндрей Алексеенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала