https://ria.ru/20231019/bank-1903941369.html

В Новой Каховке открылось еще одно отделение ПСБ

В Новой Каховке открылось еще одно отделение ПСБ - РИА Новости, 19.10.2023

В Новой Каховке открылось еще одно отделение ПСБ

Еще одно отделение ПСБ начало свою работу в Новой Каховке Херсонской области, оно стало третьим по счету в Каховской агломерации, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T20:01

2023-10-19T20:01

2023-10-19T20:01

новая каховка

псб (банк псб)

банки

херсонская область

андрей алексеенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903940532_0:114:3233:1933_1920x0_80_0_0_e5ad2aa2483cbd44e4605d7a0acf2a49.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Еще одно отделение ПСБ начало свою работу в Новой Каховке Херсонской области, оно стало третьим по счету в Каховской агломерации, сообщает пресс-служба банка. До конца года банк планирует открыть там четвертый офис. "ПСБ планомерно увеличивает офисную и банкоматную сеть в Херсонской области. Обеспечение доступности финансовых услуг для населения – одна из приоритетных задач банка, и открытие офиса в Новой Каховке является закономерным шагом на пути к ее реализации. Одновременно мы активно развиваем продуктовую линейку, а также каналы дистанционного банковского обслуживания, предоставляя жителям региона наиболее разнообразные возможности для решения их финансовых задач", – цитирует пресс-служба слова заместителя председателя ПСБ Михаила Дорофеева. В материале отмечается, что в ходе рабочей поездки в новые регионы Дорофеев провел двусторонние совещания с председателем правительства Херсонской области Андреем Алексеенко, председателем правительства Запорожской области Антоном Кольцовым и председателем правительства Донецкой Народной Республики Евгением Солнцевым. В рамках этих встреч обсуждались вопросы обеспечения населения и бизнеса банковскими услугами, поддержки социально-экономической инфраструктуры регионов, а также ключевые векторы дальнейшего сотрудничества.

https://ria.ru/20231012/potrebkredit-1902317332.html

новая каховка

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новая каховка, псб (банк псб), банки, херсонская область , андрей алексеенко