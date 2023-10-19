https://ria.ru/20231019/bank-1903941369.html
В Новой Каховке открылось еще одно отделение ПСБ
В Новой Каховке открылось еще одно отделение ПСБ - РИА Новости, 19.10.2023
В Новой Каховке открылось еще одно отделение ПСБ
Еще одно отделение ПСБ начало свою работу в Новой Каховке Херсонской области, оно стало третьим по счету в Каховской агломерации, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T20:01
2023-10-19T20:01
2023-10-19T20:01
новая каховка
псб (банк псб)
банки
херсонская область
андрей алексеенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903940532_0:114:3233:1933_1920x0_80_0_0_e5ad2aa2483cbd44e4605d7a0acf2a49.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Еще одно отделение ПСБ начало свою работу в Новой Каховке Херсонской области, оно стало третьим по счету в Каховской агломерации, сообщает пресс-служба банка. До конца года банк планирует открыть там четвертый офис. "ПСБ планомерно увеличивает офисную и банкоматную сеть в Херсонской области. Обеспечение доступности финансовых услуг для населения – одна из приоритетных задач банка, и открытие офиса в Новой Каховке является закономерным шагом на пути к ее реализации. Одновременно мы активно развиваем продуктовую линейку, а также каналы дистанционного банковского обслуживания, предоставляя жителям региона наиболее разнообразные возможности для решения их финансовых задач", – цитирует пресс-служба слова заместителя председателя ПСБ Михаила Дорофеева. В материале отмечается, что в ходе рабочей поездки в новые регионы Дорофеев провел двусторонние совещания с председателем правительства Херсонской области Андреем Алексеенко, председателем правительства Запорожской области Антоном Кольцовым и председателем правительства Донецкой Народной Республики Евгением Солнцевым. В рамках этих встреч обсуждались вопросы обеспечения населения и бизнеса банковскими услугами, поддержки социально-экономической инфраструктуры регионов, а также ключевые векторы дальнейшего сотрудничества.
https://ria.ru/20231012/potrebkredit-1902317332.html
новая каховка
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903940532_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_053c44eb4cc17218961ae25f196d3fd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, псб (банк псб), банки, херсонская область , андрей алексеенко
Новая Каховка, ПСБ (Банк ПСБ), Банки, Херсонская область , Андрей Алексеенко