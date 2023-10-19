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Осмотр места повреждения газопровода Balticconnector завершили - РИА Новости, 19.10.2023
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16:33 19.10.2023 (обновлено: 16:37 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/balticconnector-1903891851.html
Осмотр места повреждения газопровода Balticconnector завершили
Осмотр места повреждения газопровода Balticconnector завершили - РИА Новости, 19.10.2023
Осмотр места повреждения газопровода Balticconnector завершили
Центральная криминальная полиция Финляндии завершила осмотр места повреждения газопровода Balticconnector, образцы переданы на экспертизу, сообщает в четверг... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T16:33
2023-10-19T16:37
в мире
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саули ниинисте
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 окт - РИА Новости. Центральная криминальная полиция Финляндии завершила осмотр места повреждения газопровода Balticconnector, образцы переданы на экспертизу, сообщает в четверг организация. "Осмотр места повреждения газопровода завершен, собранные образцы переданы на судебную экспертизу", - говорится в сообщении. В расследовании места происшествия полиции помогали Пограничная служба и Силы обороны. Для этого потребовалось несколько погружений в поврежденный объект на глубину десятков метров. "Я хочу поблагодарить все органы власти за неоценимую помощь. Опыт, оборудование и мастерство сотрудничающих властей сыграли центральную роль в расследовании", – приводится в сообщении цитата представителя полиции Ристо Лохи. Хотя осмотр места происшествия по факту повреждения газопровода уже завершен, расследования и присутствие властей в этом районе все еще продолжаются, уточняет полиция. Balticconnector между Эстонией и Финляндией остановился в ночь на 8 октября. Тогда финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё сказал, что повреждение Balticconnector, вероятно, стало результатом внешнего воздействия. НАТО заявило, что готово оказать содействие в расследовании инцидента, пока собирает информацию и обменивается данными с затронутыми союзниками.
https://ria.ru/20231018/balticconnector-1903549061.html
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в мире, финляндия, эстония, саули ниинисте, нато
В мире, Финляндия, Эстония, Саули Ниинисте, НАТО
Осмотр места повреждения газопровода Balticconnector завершили

Финские полицейские собрали образцы на месте ЧП с газопроводом Balticconnector

© AP Photo / Lehtikuva/Sari GustafssonФинская полиция
Финская полиция - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Lehtikuva/Sari Gustafsson
Финская полиция. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 окт - РИА Новости. Центральная криминальная полиция Финляндии завершила осмотр места повреждения газопровода Balticconnector, образцы переданы на экспертизу, сообщает в четверг организация.
"Осмотр места повреждения газопровода завершен, собранные образцы переданы на судебную экспертизу", - говорится в сообщении.
В расследовании места происшествия полиции помогали Пограничная служба и Силы обороны. Для этого потребовалось несколько погружений в поврежденный объект на глубину десятков метров.
«
"Я хочу поблагодарить все органы власти за неоценимую помощь. Опыт, оборудование и мастерство сотрудничающих властей сыграли центральную роль в расследовании", – приводится в сообщении цитата представителя полиции Ристо Лохи.
Хотя осмотр места происшествия по факту повреждения газопровода уже завершен, расследования и присутствие властей в этом районе все еще продолжаются, уточняет полиция.
Balticconnector между Эстонией и Финляндией остановился в ночь на 8 октября. Тогда финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё сказал, что повреждение Balticconnector, вероятно, стало результатом внешнего воздействия. НАТО заявило, что готово оказать содействие в расследовании инцидента, пока собирает информацию и обменивается данными с затронутыми союзниками.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
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18 октября, 11:34
 
В миреФинляндияЭстонияСаули НиинистеНАТО
 
 
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