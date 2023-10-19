https://ria.ru/20231019/balticconnector-1903891851.html

Осмотр места повреждения газопровода Balticconnector завершили

Осмотр места повреждения газопровода Balticconnector завершили - РИА Новости, 19.10.2023

Осмотр места повреждения газопровода Balticconnector завершили

Центральная криминальная полиция Финляндии завершила осмотр места повреждения газопровода Balticconnector, образцы переданы на экспертизу, сообщает в четверг... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T16:33

2023-10-19T16:33

2023-10-19T16:37

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ХЕЛЬСИНКИ, 19 окт - РИА Новости. Центральная криминальная полиция Финляндии завершила осмотр места повреждения газопровода Balticconnector, образцы переданы на экспертизу, сообщает в четверг организация. "Осмотр места повреждения газопровода завершен, собранные образцы переданы на судебную экспертизу", - говорится в сообщении. В расследовании места происшествия полиции помогали Пограничная служба и Силы обороны. Для этого потребовалось несколько погружений в поврежденный объект на глубину десятков метров. "Я хочу поблагодарить все органы власти за неоценимую помощь. Опыт, оборудование и мастерство сотрудничающих властей сыграли центральную роль в расследовании", – приводится в сообщении цитата представителя полиции Ристо Лохи. Хотя осмотр места происшествия по факту повреждения газопровода уже завершен, расследования и присутствие властей в этом районе все еще продолжаются, уточняет полиция. Balticconnector между Эстонией и Финляндией остановился в ночь на 8 октября. Тогда финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё сказал, что повреждение Balticconnector, вероятно, стало результатом внешнего воздействия. НАТО заявило, что готово оказать содействие в расследовании инцидента, пока собирает информацию и обменивается данными с затронутыми союзниками.

https://ria.ru/20231018/balticconnector-1903549061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, финляндия, эстония, саули ниинисте, нато