https://ria.ru/20231019/balticconnector-1903891851.html
Осмотр места повреждения газопровода Balticconnector завершили
Осмотр места повреждения газопровода Balticconnector завершили - РИА Новости, 19.10.2023
Осмотр места повреждения газопровода Balticconnector завершили
Центральная криминальная полиция Финляндии завершила осмотр места повреждения газопровода Balticconnector, образцы переданы на экспертизу, сообщает в четверг... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T16:33
2023-10-19T16:33
2023-10-19T16:37
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 окт - РИА Новости. Центральная криминальная полиция Финляндии завершила осмотр места повреждения газопровода Balticconnector, образцы переданы на экспертизу, сообщает в четверг организация. "Осмотр места повреждения газопровода завершен, собранные образцы переданы на судебную экспертизу", - говорится в сообщении. В расследовании места происшествия полиции помогали Пограничная служба и Силы обороны. Для этого потребовалось несколько погружений в поврежденный объект на глубину десятков метров. "Я хочу поблагодарить все органы власти за неоценимую помощь. Опыт, оборудование и мастерство сотрудничающих властей сыграли центральную роль в расследовании", – приводится в сообщении цитата представителя полиции Ристо Лохи. Хотя осмотр места происшествия по факту повреждения газопровода уже завершен, расследования и присутствие властей в этом районе все еще продолжаются, уточняет полиция. Balticconnector между Эстонией и Финляндией остановился в ночь на 8 октября. Тогда финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё сказал, что повреждение Balticconnector, вероятно, стало результатом внешнего воздействия. НАТО заявило, что готово оказать содействие в расследовании инцидента, пока собирает информацию и обменивается данными с затронутыми союзниками.
https://ria.ru/20231018/balticconnector-1903549061.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, эстония, саули ниинисте, нато
В мире, Финляндия, Эстония, Саули Ниинисте, НАТО
Осмотр места повреждения газопровода Balticconnector завершили
Финские полицейские собрали образцы на месте ЧП с газопроводом Balticconnector
ХЕЛЬСИНКИ, 19 окт - РИА Новости. Центральная криминальная полиция Финляндии завершила осмотр места повреждения газопровода Balticconnector, образцы переданы на экспертизу, сообщает в четверг организация.
"Осмотр места повреждения газопровода завершен, собранные образцы переданы на судебную экспертизу", - говорится в сообщении.
В расследовании места происшествия полиции помогали Пограничная служба и Силы обороны. Для этого потребовалось несколько погружений в поврежденный объект на глубину десятков метров.
«
"Я хочу поблагодарить все органы власти за неоценимую помощь. Опыт, оборудование и мастерство сотрудничающих властей сыграли центральную роль в расследовании", – приводится в сообщении цитата представителя полиции Ристо Лохи.
Хотя осмотр места происшествия по факту повреждения газопровода уже завершен, расследования и присутствие властей в этом районе все еще продолжаются, уточняет полиция.
Balticconnector между Эстонией
и Финляндией остановился в ночь на 8 октября. Тогда финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё
сказал, что повреждение Balticconnector, вероятно, стало результатом внешнего воздействия. НАТО
заявило, что готово оказать содействие в расследовании инцидента, пока собирает информацию и обменивается данными с затронутыми союзниками.
"Росатом" заявил о непричастности своего судна к ЧП с Balticconnector