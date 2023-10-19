https://ria.ru/20231019/balabanovo-1903920131.html

Шапша: маломобильные люди смогут учиться плавать в Балабаново

Шапша: маломобильные люди смогут учиться плавать в Балабаново - РИА Новости, 19.10.2023

Шапша: маломобильные люди смогут учиться плавать в Балабаново

В новом спорткомплексе с бассейном в калужском Балабаново смогут заниматься плаванием и маломобильные люди, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T18:01

2023-10-19T18:01

2023-10-19T18:01

калужская область

балабаново

владислав шапша

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. В новом спорткомплексе с бассейном в калужском Балабаново смогут заниматься плаванием и маломобильные люди, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Калужской области Владислав Шапша. В четверг глава государства по видеосвязи принял участие в открытии спортивных объектов в регионах России, в том числе спортивного комплекса с плавательным бассейном в городе Балабаново. "Ежедневно этот комплекс будет принимать до 700 человек. Получился он прекрасный, светлый, с отличной водоподготовкой, с прекрасной вентиляцией. Молодые ребята будут здесь учиться плавать, опытные спортсмены – готовиться к соревнованиям. И, что важно, плаванием смогут заниматься маломобильные люди", - сказал Шапша во время церемонии. Он отметил, что известный пловец, многократный чемпион, рекордсмен России, Европы, мира Николай Скворцов вместе с другими тренерами будет готовить в этом спорткомплексе новых будущих чемпионов. "В Калужской области растет число увлекающихся физкультурой и спортом. И благодаря реализации национальных проектов у них такая возможность есть. Мы строим и обновляем стадионы, бассейны, катки, игровые площадки. И, кстати, до конца этого года Балабаново получит еще один спортивный объект – ледовую арену. И здесь откроется школа фигурного катания", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20231016/byudzhet-1903093858.html

балабаново

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

балабаново, владислав шапша