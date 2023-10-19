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Депутат призвал приобретать автомобили "Москвич 6" для чиновников - РИА Новости, 19.10.2023
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13:13 19.10.2023 (обновлено: 13:14 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/avtomobil-1903820416.html
Депутат призвал приобретать автомобили "Москвич 6" для чиновников
Депутат призвал приобретать автомобили "Москвич 6" для чиновников - РИА Новости, 19.10.2023
Депутат призвал приобретать автомобили "Москвич 6" для чиновников
Для чиновников надо приобретать, в том числе, автомобили модели "Москвич 6", для того чтобы показать пример, заявил глава комитета ГД по транспорту Евгений... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T13:13
2023-10-19T13:14
общество
авто
россия
москва
вячеслав володин
евгений москвичев
госдума рф
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Для чиновников надо приобретать, в том числе, автомобили модели "Москвич 6", для того чтобы показать пример, заявил глава комитета ГД по транспорту Евгений Москвичев во время посещения завода "Москвич". "Я буду лично говорить о том, что надо приобретать какую-то партию "Москвичей", именно хэтчбеков марки М6, может быть, в дальнейшем это будет электрический двигатель, может быть 174 лошадиных сил, но его эксплуатировать надо начинать, и начинать надо чиновникам и правительству Москвы - показать пример. Мы к этому готовы", - сказал Москвичев. Москвичев подчеркнул, что сам взял на испытание "Москвич", заключив договор, для того чтобы оценить качество его эксплуатации и работы на дорогах России. Ранее Совет Госдумы единогласно принял решение об использовании депутатами автомобилей только отечественного производства в своих избирательных округах. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что тема передвижения депутатов в Москве обсуждалась с управлением делами президента России. Было принято решение по мере выбытия служебных автомобилей заменить их на отечественные. Как заявлял России Владимир Путин ранее, все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях.
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общество, авто, россия, москва, вячеслав володин, евгений москвичев, госдума рф, владимир путин
Общество, Авто, Россия, Москва, Вячеслав Володин, Евгений Москвичев, Госдума РФ, Владимир Путин
Депутат призвал приобретать автомобили "Москвич 6" для чиновников

Глава комитета ГД по транспорту: для чиновников надо приобретать "Москвич 6"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосковский автомобильный завод "Москвич"
Московский автомобильный завод Москвич - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Московский автомобильный завод "Москвич" . Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Для чиновников надо приобретать, в том числе, автомобили модели "Москвич 6", для того чтобы показать пример, заявил глава комитета ГД по транспорту Евгений Москвичев во время посещения завода "Москвич".
"Я буду лично говорить о том, что надо приобретать какую-то партию "Москвичей", именно хэтчбеков марки М6, может быть, в дальнейшем это будет электрический двигатель, может быть 174 лошадиных сил, но его эксплуатировать надо начинать, и начинать надо чиновникам и правительству Москвы - показать пример. Мы к этому готовы", - сказал Москвичев.
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Москвичев подчеркнул, что сам взял на испытание "Москвич", заключив договор, для того чтобы оценить качество его эксплуатации и работы на дорогах России.
Ранее Совет Госдумы единогласно принял решение об использовании депутатами автомобилей только отечественного производства в своих избирательных округах.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что тема передвижения депутатов в Москве обсуждалась с управлением делами президента России. Было принято решение по мере выбытия служебных автомобилей заменить их на отечественные.
Как заявлял России Владимир Путин ранее, все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях.
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ОбществоАвтоРоссияМоскваВячеслав ВолодинЕвгений МосквичевГосдума РФВладимир Путин
 
 
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