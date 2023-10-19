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Депутат призвал приобретать автомобили "Москвич 6" для чиновников

Депутат призвал приобретать автомобили "Москвич 6" для чиновников - РИА Новости, 19.10.2023

Депутат призвал приобретать автомобили "Москвич 6" для чиновников

Для чиновников надо приобретать, в том числе, автомобили модели "Москвич 6", для того чтобы показать пример, заявил глава комитета ГД по транспорту Евгений... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T13:13

2023-10-19T13:13

2023-10-19T13:14

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Для чиновников надо приобретать, в том числе, автомобили модели "Москвич 6", для того чтобы показать пример, заявил глава комитета ГД по транспорту Евгений Москвичев во время посещения завода "Москвич". "Я буду лично говорить о том, что надо приобретать какую-то партию "Москвичей", именно хэтчбеков марки М6, может быть, в дальнейшем это будет электрический двигатель, может быть 174 лошадиных сил, но его эксплуатировать надо начинать, и начинать надо чиновникам и правительству Москвы - показать пример. Мы к этому готовы", - сказал Москвичев. Москвичев подчеркнул, что сам взял на испытание "Москвич", заключив договор, для того чтобы оценить качество его эксплуатации и работы на дорогах России. Ранее Совет Госдумы единогласно принял решение об использовании депутатами автомобилей только отечественного производства в своих избирательных округах. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что тема передвижения депутатов в Москве обсуждалась с управлением делами президента России. Было принято решение по мере выбытия служебных автомобилей заменить их на отечественные. Как заявлял России Владимир Путин ранее, все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях.

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общество, авто, россия, москва, вячеслав володин, евгений москвичев, госдума рф, владимир путин