https://ria.ru/20231019/avstraliya-1903749885.html

Посольство России в Австралии продолжит помогать активисту Бойкову

Посольство России в Австралии продолжит помогать активисту Бойкову - РИА Новости, 19.10.2023

Посольство России в Австралии продолжит помогать активисту Бойкову

Посольство России в Австралии продолжит усилия, чтобы помогать получившему российское гражданство австралийскому активисту Семену Бойкову, сообщил в интервью... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T09:13

2023-10-19T09:13

2023-10-19T09:13

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алексей павловский

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Посольство России в Австралии продолжит усилия, чтобы помогать получившему российское гражданство австралийскому активисту Семену Бойкову, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Канберре Алексей Павловский. "Посольство продолжит прилагать все усилия, чтобы помочь нашему гражданину в сложившихся непростых обстоятельствах", - пообещал Павловский, отвечая на вопрос о том, какие возможности есть у посольства РФ в Канберре для реализации планов Бойкова по переезду в Россию с учетом преследований со стороны австралийских властей. По его словам, Бойкова "можно поздравить с исполнением его давней, заветной мечты о российском гражданстве". "У него есть все основания для радости и гордости", - заявил Павловский. Как сообщалось ранее, Бойков с декабря прошлого года находится в здании генерального консульства РФ в Сиднее, получив там убежище из-за преследований со стороны полиции Австралии в связи с его поддержкой России. Называемый атаманом казаков в Австралии, Бойков подал заявку на российское гражданство и недавно получил его вместе с паспортом РФ.

https://ria.ru/20231019/pavlovskiy-1903620738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, алексей павловский, австралия, канберра