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Посольство России в Австралии продолжит помогать активисту Бойкову - РИА Новости, 19.10.2023
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09:13 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/avstraliya-1903749885.html
Посольство России в Австралии продолжит помогать активисту Бойкову
Посольство России в Австралии продолжит помогать активисту Бойкову - РИА Новости, 19.10.2023
Посольство России в Австралии продолжит помогать активисту Бойкову
Посольство России в Австралии продолжит усилия, чтобы помогать получившему российское гражданство австралийскому активисту Семену Бойкову, сообщил в интервью... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T09:13
2023-10-19T09:13
в мире
россия
алексей павловский
австралия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Посольство России в Австралии продолжит усилия, чтобы помогать получившему российское гражданство австралийскому активисту Семену Бойкову, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Канберре Алексей Павловский. "Посольство продолжит прилагать все усилия, чтобы помочь нашему гражданину в сложившихся непростых обстоятельствах", - пообещал Павловский, отвечая на вопрос о том, какие возможности есть у посольства РФ в Канберре для реализации планов Бойкова по переезду в Россию с учетом преследований со стороны австралийских властей. По его словам, Бойкова "можно поздравить с исполнением его давней, заветной мечты о российском гражданстве". "У него есть все основания для радости и гордости", - заявил Павловский. Как сообщалось ранее, Бойков с декабря прошлого года находится в здании генерального консульства РФ в Сиднее, получив там убежище из-за преследований со стороны полиции Австралии в связи с его поддержкой России. Называемый атаманом казаков в Австралии, Бойков подал заявку на российское гражданство и недавно получил его вместе с паспортом РФ.
https://ria.ru/20231019/pavlovskiy-1903620738.html
https://ria.ru/20231019/avstraliya-1903731640.html
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австралия
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в мире, россия, алексей павловский, австралия, канберра
В мире, Россия, Алексей Павловский, Австралия, Канберра
Посольство России в Австралии продолжит помогать активисту Бойкову

Посольство России продолжит помогать атаману казаков в Австралии Бойкову

© Фото : Казачий Информационно-Аналитический ЦентрСемен Бойков
Семен Бойков - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : Казачий Информационно-Аналитический Центр
Семен Бойков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Посольство России в Австралии продолжит усилия, чтобы помогать получившему российское гражданство австралийскому активисту Семену Бойкову, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Канберре Алексей Павловский.
"Посольство продолжит прилагать все усилия, чтобы помочь нашему гражданину в сложившихся непростых обстоятельствах", - пообещал Павловский, отвечая на вопрос о том, какие возможности есть у посольства РФ в Канберре для реализации планов Бойкова по переезду в Россию с учетом преследований со стороны австралийских властей.
Посол РФ в Австралии Алексей Павловский - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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Вчера, 09:00
По его словам, Бойкова "можно поздравить с исполнением его давней, заветной мечты о российском гражданстве". "У него есть все основания для радости и гордости", - заявил Павловский.
Как сообщалось ранее, Бойков с декабря прошлого года находится в здании генерального консульства РФ в Сиднее, получив там убежище из-за преследований со стороны полиции Австралии в связи с его поддержкой России. Называемый атаманом казаков в Австралии, Бойков подал заявку на российское гражданство и недавно получил его вместе с паспортом РФ.
Канберра - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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Вчера, 03:32
 
В миреРоссияАлексей ПавловскийАвстралияКанберра
 
 
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