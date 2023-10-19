Рейтинг@Mail.ru
Посол России опроверг миф о вмешательстве в референдум в Австралии - РИА Новости, 19.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:55 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/avstraliya-1903747356.html
Посол России опроверг миф о вмешательстве в референдум в Австралии
Посол России опроверг миф о вмешательстве в референдум в Австралии - РИА Новости, 19.10.2023
Посол России опроверг миф о вмешательстве в референдум в Австралии
Посол России в Австралии Алексей Павловский в интервью РИА Новости назвал "бреднями" попытки обвинить Россию во вмешательстве в ход конституционного референдума РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T08:55
2023-10-19T08:55
в мире
австралия
россия
виктория (австралия)
алексей павловский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817633582_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_867d10440d3cd485308b3ec30b547636.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Посол России в Австралии Алексей Павловский в интервью РИА Новости назвал "бреднями" попытки обвинить Россию во вмешательстве в ход конституционного референдума о представительстве коренных жителей Австралии. По его словам, "некоторые мейнстримовские СМИ пытались объяснить невосприимчивость электората к организованной властями шумной агитационной кампании "происками Москвы". "Правда, у политиков все же хватило ума не ассоциироваться с подобными бреднями", - подчеркнул Павловский. Референдум по вопросу о том, согласны ли австралийцы закрепить в конституции "право голоса" аборигенов созданием в парламенте консультативного органа по их проблемам, проходил 14 октября. Его участники высказались против этой идеи. "Что до референдума, то инициатива (премьер-министра Австралии Энтони) Альбанезе "вписать" в конституцию некий консультативный орган по делам коренных народов вызвала в обществе не просто ожесточенные споры, но прямо-таки раздор. Не удивительно – порожденная колониализмом историческая трагедия аборигенов Австралии, по существу, продолжается сегодня, и простых рецептов для ее преодоления не существует", - пояснил Павловский. При этом он согласился с тем, что "у австралийских политиков практически на любые претензии избирателей есть универсальный ответ - виновата Россия". "Иногда доходит до абсурда. Например, власти штата Виктория подали заявку на проведение в Мельбурне престижного международного спортивного мероприятия - Игр Содружества. Потом поняли, что "не потянут" и решили отказаться. И вот на полном серьезе отзыв заявки публике объясняли, среди прочего, "вторжением России на Украину", - заявил Павловский.
https://ria.ru/20231019/avstraliya-1903742489.html
https://ria.ru/20231019/avstraliya-1903731640.html
австралия
россия
виктория (австралия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817633582_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_3a8908f4c80d00283eb0533a98dcf7db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австралия, россия, виктория (австралия), алексей павловский
В мире, Австралия, Россия, Виктория (Австралия), Алексей Павловский
Посол России опроверг миф о вмешательстве в референдум в Австралии

Посол России Павловский опроверг миф о вмешательстве в референдум в Австралии

© Фото : Unsplash / Dan FreemanСидней, Австралия
Сидней, Австралия - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : Unsplash / Dan Freeman
Сидней, Австралия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Посол России в Австралии Алексей Павловский в интервью РИА Новости назвал "бреднями" попытки обвинить Россию во вмешательстве в ход конституционного референдума о представительстве коренных жителей Австралии.
По его словам, "некоторые мейнстримовские СМИ пытались объяснить невосприимчивость электората к организованной властями шумной агитационной кампании "происками Москвы".
Флаг Австралии - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Российский посол назвал военную помощь Австралии для Киева небезграничной
Вчера, 07:36
"Правда, у политиков все же хватило ума не ассоциироваться с подобными бреднями", - подчеркнул Павловский.
Референдум по вопросу о том, согласны ли австралийцы закрепить в конституции "право голоса" аборигенов созданием в парламенте консультативного органа по их проблемам, проходил 14 октября. Его участники высказались против этой идеи.
"Что до референдума, то инициатива (премьер-министра Австралии Энтони) Альбанезе "вписать" в конституцию некий консультативный орган по делам коренных народов вызвала в обществе не просто ожесточенные споры, но прямо-таки раздор. Не удивительно – порожденная колониализмом историческая трагедия аборигенов Австралии, по существу, продолжается сегодня, и простых рецептов для ее преодоления не существует", - пояснил Павловский.
При этом он согласился с тем, что "у австралийских политиков практически на любые претензии избирателей есть универсальный ответ - виновата Россия".
"Иногда доходит до абсурда. Например, власти штата Виктория подали заявку на проведение в Мельбурне престижного международного спортивного мероприятия - Игр Содружества. Потом поняли, что "не потянут" и решили отказаться. И вот на полном серьезе отзыв заявки публике объясняли, среди прочего, "вторжением России на Украину", - заявил Павловский.
Посол РФ в Австралии Алексей Павловский - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Отношения России и Австралии разрушены до основания, заявил посол
Вчера, 03:32
 
В миреАвстралияРоссияВиктория (Австралия)Алексей Павловский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала