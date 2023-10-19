https://ria.ru/20231019/avstraliya-1903747356.html
Посол России опроверг миф о вмешательстве в референдум в Австралии
Посол России опроверг миф о вмешательстве в референдум в Австралии - РИА Новости, 19.10.2023
Посол России опроверг миф о вмешательстве в референдум в Австралии
Посол России в Австралии Алексей Павловский в интервью РИА Новости назвал "бреднями" попытки обвинить Россию во вмешательстве в ход конституционного референдума РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T08:55
2023-10-19T08:55
2023-10-19T08:55
в мире
австралия
россия
виктория (австралия)
алексей павловский
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Посол России в Австралии Алексей Павловский в интервью РИА Новости назвал "бреднями" попытки обвинить Россию во вмешательстве в ход конституционного референдума о представительстве коренных жителей Австралии. По его словам, "некоторые мейнстримовские СМИ пытались объяснить невосприимчивость электората к организованной властями шумной агитационной кампании "происками Москвы". "Правда, у политиков все же хватило ума не ассоциироваться с подобными бреднями", - подчеркнул Павловский. Референдум по вопросу о том, согласны ли австралийцы закрепить в конституции "право голоса" аборигенов созданием в парламенте консультативного органа по их проблемам, проходил 14 октября. Его участники высказались против этой идеи. "Что до референдума, то инициатива (премьер-министра Австралии Энтони) Альбанезе "вписать" в конституцию некий консультативный орган по делам коренных народов вызвала в обществе не просто ожесточенные споры, но прямо-таки раздор. Не удивительно – порожденная колониализмом историческая трагедия аборигенов Австралии, по существу, продолжается сегодня, и простых рецептов для ее преодоления не существует", - пояснил Павловский. При этом он согласился с тем, что "у австралийских политиков практически на любые претензии избирателей есть универсальный ответ - виновата Россия". "Иногда доходит до абсурда. Например, власти штата Виктория подали заявку на проведение в Мельбурне престижного международного спортивного мероприятия - Игр Содружества. Потом поняли, что "не потянут" и решили отказаться. И вот на полном серьезе отзыв заявки публике объясняли, среди прочего, "вторжением России на Украину", - заявил Павловский.
https://ria.ru/20231019/avstraliya-1903742489.html
https://ria.ru/20231019/avstraliya-1903731640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австралия, россия, виктория (австралия), алексей павловский
В мире, Австралия, Россия, Виктория (Австралия), Алексей Павловский
Посол России опроверг миф о вмешательстве в референдум в Австралии
Посол России Павловский опроверг миф о вмешательстве в референдум в Австралии
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Посол России в Австралии Алексей Павловский в интервью РИА Новости назвал "бреднями" попытки обвинить Россию во вмешательстве в ход конституционного референдума о представительстве коренных жителей Австралии.
По его словам, "некоторые мейнстримовские СМИ пытались объяснить невосприимчивость электората к организованной властями шумной агитационной кампании "происками Москвы".
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"Правда, у политиков все же хватило ума не ассоциироваться с подобными бреднями", - подчеркнул Павловский.
Референдум по вопросу о том, согласны ли австралийцы закрепить в конституции "право голоса" аборигенов созданием в парламенте консультативного органа по их проблемам, проходил 14 октября. Его участники высказались против этой идеи.
"Что до референдума, то инициатива (премьер-министра Австралии Энтони) Альбанезе "вписать" в конституцию некий консультативный орган по делам коренных народов вызвала в обществе не просто ожесточенные споры, но прямо-таки раздор. Не удивительно – порожденная колониализмом историческая трагедия аборигенов Австралии, по существу, продолжается сегодня, и простых рецептов для ее преодоления не существует", - пояснил Павловский.
При этом он согласился с тем, что "у австралийских политиков практически на любые претензии избирателей есть универсальный ответ - виновата Россия".
"Иногда доходит до абсурда. Например, власти штата Виктория
подали заявку на проведение в Мельбурне
престижного международного спортивного мероприятия - Игр Содружества. Потом поняли, что "не потянут" и решили отказаться. И вот на полном серьезе отзыв заявки публике объясняли, среди прочего, "вторжением России на Украину", - заявил Павловский.
Отношения России и Австралии разрушены до основания, заявил посол