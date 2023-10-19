https://ria.ru/20231019/avstraliya-1903747356.html

Посол России опроверг миф о вмешательстве в референдум в Австралии

Посол России опроверг миф о вмешательстве в референдум в Австралии - РИА Новости, 19.10.2023

Посол России опроверг миф о вмешательстве в референдум в Австралии

Посол России в Австралии Алексей Павловский в интервью РИА Новости назвал "бреднями" попытки обвинить Россию во вмешательстве в ход конституционного референдума РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T08:55

2023-10-19T08:55

2023-10-19T08:55

в мире

австралия

россия

виктория (австралия)

алексей павловский

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Посол России в Австралии Алексей Павловский в интервью РИА Новости назвал "бреднями" попытки обвинить Россию во вмешательстве в ход конституционного референдума о представительстве коренных жителей Австралии. По его словам, "некоторые мейнстримовские СМИ пытались объяснить невосприимчивость электората к организованной властями шумной агитационной кампании "происками Москвы". "Правда, у политиков все же хватило ума не ассоциироваться с подобными бреднями", - подчеркнул Павловский. Референдум по вопросу о том, согласны ли австралийцы закрепить в конституции "право голоса" аборигенов созданием в парламенте консультативного органа по их проблемам, проходил 14 октября. Его участники высказались против этой идеи. "Что до референдума, то инициатива (премьер-министра Австралии Энтони) Альбанезе "вписать" в конституцию некий консультативный орган по делам коренных народов вызвала в обществе не просто ожесточенные споры, но прямо-таки раздор. Не удивительно – порожденная колониализмом историческая трагедия аборигенов Австралии, по существу, продолжается сегодня, и простых рецептов для ее преодоления не существует", - пояснил Павловский. При этом он согласился с тем, что "у австралийских политиков практически на любые претензии избирателей есть универсальный ответ - виновата Россия". "Иногда доходит до абсурда. Например, власти штата Виктория подали заявку на проведение в Мельбурне престижного международного спортивного мероприятия - Игр Содружества. Потом поняли, что "не потянут" и решили отказаться. И вот на полном серьезе отзыв заявки публике объясняли, среди прочего, "вторжением России на Украину", - заявил Павловский.

https://ria.ru/20231019/avstraliya-1903742489.html

https://ria.ru/20231019/avstraliya-1903731640.html

австралия

россия

виктория (австралия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, австралия, россия, виктория (австралия), алексей павловский