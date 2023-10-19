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Российский посол назвал военную помощь Австралии для Киева небезграничной
Российский посол назвал военную помощь Австралии для Киева небезграничной - РИА Новости, 19.10.2023
Российский посол назвал военную помощь Австралии для Киева небезграничной
Ресурсы военной помощи Австралии, направляемой Украине, не безграничны, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Канберре Алексей Павловский. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T07:36
2023-10-19T07:36
2023-10-19T07:36
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Ресурсы военной помощи Австралии, направляемой Украине, не безграничны, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Канберре Алексей Павловский. "В здешних правительственных кругах считается хорошим тоном публично хвастаться тем, что Австралия из ненатовских стран оказывает самую значительную военную помощь Киеву. Другое дело, что ресурсы Канберры в этом смысле небезграничны - в отличие от аппетитов Владимира Зеленского, которые границ как раз не имеют", - подчеркнул российский посол. "Вот, скажем, австралийцы отправили на Украину 120 броневиков "Бушмастер". Этого, конечно, Киеву показалось мало. Были задействованы нехитрые приемы психологической манипуляции, которыми славится украинская дипломатия. Мол, "уж до чего хороши ваши "Бушмастеры"! А вы, кажется, еще производите бронемашины "Хокай"? Так подарите их нам тоже". И до того настойчиво требовали – как свое", - рассказал Павловский. По его словам, "насилу местные военные отбились, сославшись на какие-то неполадки в тормозах "Хокаев". "А реагировать на все это Россия должна точно так же, как и прежде. В подмосковном парке "Патриот" среди бесславно окончивших жизнь образцов западной военной техники выставлен и сожженный "Бушмастер", - заключил посол РФ в Австралии.
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Австралия, Киев, Россия, Алексей Павловский, Владимир Зеленский, В мире
Российский посол назвал военную помощь Австралии для Киева небезграничной
Дипломат Павловский: ресурсы военной помощи Австралии для Украины не безграничны
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Ресурсы военной помощи Австралии, направляемой Украине, не безграничны, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Канберре Алексей Павловский.
«
"В здешних правительственных кругах считается хорошим тоном публично хвастаться тем, что Австралия из ненатовских стран оказывает самую значительную военную помощь Киеву. Другое дело, что ресурсы Канберры в этом смысле небезграничны - в отличие от аппетитов Владимира Зеленского, которые границ как раз не имеют", - подчеркнул российский посол.
"Вот, скажем, австралийцы отправили на Украину 120 броневиков "Бушмастер". Этого, конечно, Киеву показалось мало. Были задействованы нехитрые приемы психологической манипуляции, которыми славится украинская дипломатия. Мол, "уж до чего хороши ваши "Бушмастеры"! А вы, кажется, еще производите бронемашины "Хокай"? Так подарите их нам тоже". И до того настойчиво требовали – как свое", - рассказал Павловский.
По его словам, "насилу местные военные отбились, сославшись на какие-то неполадки в тормозах "Хокаев".
"А реагировать на все это Россия должна точно так же, как и прежде. В подмосковном парке "Патриот
" среди бесславно окончивших жизнь образцов западной военной техники выставлен и сожженный "Бушмастер", - заключил посол РФ в Австралии.
Глава МИД Австралии разочарована негативом вокруг помощи Украине