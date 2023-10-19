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Российский посол раскритиковал международный курс политики Австралии - РИА Новости, 19.10.2023
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03:43 19.10.2023 (обновлено: 04:05 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/avstraliya-1903732043.html
Российский посол раскритиковал международный курс политики Австралии
Российский посол раскритиковал международный курс политики Австралии - РИА Новости, 19.10.2023
Российский посол раскритиковал международный курс политики Австралии
Альянс с Вашингтоном - "священная корова" для Австралии, нынешний курс которой, направленный на милитаризацию, подрывает безопасность в регионе и провоцирует... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T03:43
2023-10-19T04:05
австралия
россия
алексей павловский
вашингтон (штат)
в мире
канберра
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Альянс с Вашингтоном - "священная корова" для Австралии, нынешний курс которой, направленный на милитаризацию, подрывает безопасность в регионе и провоцирует конфликты, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Канберре Алексей Павловский. "Альянс с Вашингтоном - "священная корова" австралийской внешней и оборонной политики. Международный курс Канберры фундаментально неавтономен и в своих критических точках накрепко привязан к интересам США", - отметил посол. По его словам, наращивание и модернизация в Австралии вооруженных сил отвечает интересам местных оборонных компаний. "Милитаризация Азиатско-Тихоокеанского региона, в которую Австралия вносит вклад как часть коллективного Запада и верный союзник США, не укрепляет, а подрывает международную безопасность, повышает напряженность, провоцирует конфликты в этой части мира", - подчеркнул Павловский.Посол пояснил, что в Австралии "наращивание военного потенциала - это двухпартийный курс, он проводится обеими основными партиями, периодически сменяющими друг друга у власти". Как отметил Павловский, в Канберре "аргументируют такую политику необходимостью "сдерживания потенциального агрессора", подразумевая Китай, в рамках стратегического союза с США.
https://ria.ru/20231019/avstraliya-1903731640.html
австралия
россия
вашингтон (штат)
канберра
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австралия, россия, алексей павловский, вашингтон (штат), в мире, канберра
Австралия, Россия, Алексей Павловский, Вашингтон (штат), В мире, Канберра
Российский посол раскритиковал международный курс политики Австралии

Дипломат Павловский: нынешний курс Австралии подрывает безопасность в регионе

© Sputnik / Томас ТхайцукАлексей Павловский
Алексей Павловский - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
Алексей Павловский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Альянс с Вашингтоном - "священная корова" для Австралии, нынешний курс которой, направленный на милитаризацию, подрывает безопасность в регионе и провоцирует конфликты, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Канберре Алексей Павловский.
«
"Альянс с Вашингтоном - "священная корова" австралийской внешней и оборонной политики. Международный курс Канберры фундаментально неавтономен и в своих критических точках накрепко привязан к интересам США", - отметил посол.
По его словам, наращивание и модернизация в Австралии вооруженных сил отвечает интересам местных оборонных компаний.

"Милитаризация Азиатско-Тихоокеанского региона, в которую Австралия вносит вклад как часть коллективного Запада и верный союзник США, не укрепляет, а подрывает международную безопасность, повышает напряженность, провоцирует конфликты в этой части мира", - подчеркнул Павловский.
Посол пояснил, что в Австралии "наращивание военного потенциала - это двухпартийный курс, он проводится обеими основными партиями, периодически сменяющими друг друга у власти". Как отметил Павловский, в Канберре "аргументируют такую политику необходимостью "сдерживания потенциального агрессора", подразумевая Китай, в рамках стратегического союза с США.
Посол РФ в Австралии Алексей Павловский - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Отношения России и Австралии разрушены до основания, заявил посол
03:32
 
АвстралияРоссияАлексей ПавловскийВашингтон (штат)В миреКанберра
 
 
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