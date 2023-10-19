https://ria.ru/20231019/avstraliya-1903732043.html

Российский посол раскритиковал международный курс политики Австралии

Российский посол раскритиковал международный курс политики Австралии - РИА Новости, 19.10.2023

Российский посол раскритиковал международный курс политики Австралии

Альянс с Вашингтоном - "священная корова" для Австралии, нынешний курс которой, направленный на милитаризацию, подрывает безопасность в регионе и провоцирует... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T03:43

2023-10-19T03:43

2023-10-19T04:05

австралия

россия

алексей павловский

вашингтон (штат)

в мире

канберра

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Альянс с Вашингтоном - "священная корова" для Австралии, нынешний курс которой, направленный на милитаризацию, подрывает безопасность в регионе и провоцирует конфликты, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Канберре Алексей Павловский. "Альянс с Вашингтоном - "священная корова" австралийской внешней и оборонной политики. Международный курс Канберры фундаментально неавтономен и в своих критических точках накрепко привязан к интересам США", - отметил посол. По его словам, наращивание и модернизация в Австралии вооруженных сил отвечает интересам местных оборонных компаний. "Милитаризация Азиатско-Тихоокеанского региона, в которую Австралия вносит вклад как часть коллективного Запада и верный союзник США, не укрепляет, а подрывает международную безопасность, повышает напряженность, провоцирует конфликты в этой части мира", - подчеркнул Павловский.Посол пояснил, что в Австралии "наращивание военного потенциала - это двухпартийный курс, он проводится обеими основными партиями, периодически сменяющими друг друга у власти". Как отметил Павловский, в Канберре "аргументируют такую политику необходимостью "сдерживания потенциального агрессора", подразумевая Китай, в рамках стратегического союза с США.

https://ria.ru/20231019/avstraliya-1903731640.html

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россия

вашингтон (штат)

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австралия, россия, алексей павловский, вашингтон (штат), в мире, канберра