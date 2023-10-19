Российский посол раскритиковал международный курс политики Австралии
Дипломат Павловский: нынешний курс Австралии подрывает безопасность в регионе
© Sputnik / Томас ТхайцукАлексей Павловский
© Sputnik / Томас Тхайцук
Алексей Павловский. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Альянс с Вашингтоном - "священная корова" для Австралии, нынешний курс которой, направленный на милитаризацию, подрывает безопасность в регионе и провоцирует конфликты, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Канберре Алексей Павловский.
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"Альянс с Вашингтоном - "священная корова" австралийской внешней и оборонной политики. Международный курс Канберры фундаментально неавтономен и в своих критических точках накрепко привязан к интересам США", - отметил посол.
По его словам, наращивание и модернизация в Австралии вооруженных сил отвечает интересам местных оборонных компаний.
"Милитаризация Азиатско-Тихоокеанского региона, в которую Австралия вносит вклад как часть коллективного Запада и верный союзник США, не укрепляет, а подрывает международную безопасность, повышает напряженность, провоцирует конфликты в этой части мира", - подчеркнул Павловский.
"Милитаризация Азиатско-Тихоокеанского региона, в которую Австралия вносит вклад как часть коллективного Запада и верный союзник США, не укрепляет, а подрывает международную безопасность, повышает напряженность, провоцирует конфликты в этой части мира", - подчеркнул Павловский.
Посол пояснил, что в Австралии "наращивание военного потенциала - это двухпартийный курс, он проводится обеими основными партиями, периодически сменяющими друг друга у власти". Как отметил Павловский, в Канберре "аргументируют такую политику необходимостью "сдерживания потенциального агрессора", подразумевая Китай, в рамках стратегического союза с США.