https://ria.ru/20231019/avstraliya-1903731640.html
Отношения России и Австралии разрушены до основания, заявил посол
Отношения России и Австралии разрушены до основания, заявил посол - РИА Новости, 19.10.2023
Отношения России и Австралии разрушены до основания, заявил посол
Отношения Австралии и России разрушены "до основания" в контексте общей позиции коллективного Запада, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Канберре Алексей... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T03:32
2023-10-19T03:32
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Отношения Австралии и России разрушены "до основания" в контексте общей позиции коллективного Запада, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Канберре Алексей Павловский."Двусторонние отношения разрушены до основания, причем это сделано исключительно в контексте общей позиции коллективного Запада. Других причин не было и нет", - подчеркнул посол.Говоря о пределах санкционной политики Австралии, Павловский признал, что "действительно, придумать что-то новое по части незаконных репрессалий австралийскому правительству сложно"."Тут впору вспомнить слова поэта: "все что мог, ты уже совершил", - отметил дипломат.Он напомнил, что раньше между странами "существовало весьма взаимовыгодное деловое сотрудничество, например, в области горнодобычи и соответствующих технологий"."Мне приходилось неоднократно встречаться и беседовать с "капитанами" этого сектора, не понаслышке знаю об их высокой заинтересованности. Под давлением правительства эти компании были вынуждены свернуть прибыльный бизнес в России, отказаться от планов его дальнейшего развития", - сообщил Павловский.При этом он признал, что ущерб понесли и австралийские предприниматели. "Конечно", - сказал посол.По его словам, "за компанию" с остальным Западом Австралия "запретила себе" импорт российской нефти и нефтепродуктов."В принципе, их доля в энергобалансе Зеленого континента не была критичной. Больнее ударила общая дезорганизация мирового рынка энергоносителей, во что правительство (Энтони) Альбанезе внесло свою лепту, привычно поддержав судорожные попытки "семерки" ввести "потолок цен" на экспортируемое из России топливо. Как и следовало ожидать, "потолок" не работает, а вот горючее на австралийских бензоколонках существенно подорожало", - заявил посол РФ в Австралии.
https://ria.ru/20230627/posolstvo-1880649488.html
https://ria.ru/20230925/sanktsii-1898504555.html
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россия, австралия, москва, алексей павловский, в мире, канберра
Россия, Австралия, Москва, Алексей Павловский, В мире, Канберра
Отношения России и Австралии разрушены до основания, заявил посол
Посол России в Австралии назвал двусторонние отношения разрушенными до основания
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Отношения Австралии и России разрушены "до основания" в контексте общей позиции коллективного Запада, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Канберре Алексей Павловский.
«
"Двусторонние отношения разрушены до основания, причем это сделано исключительно в контексте общей позиции коллективного Запада. Других причин не было и нет", - подчеркнул посол.
Говоря о пределах санкционной политики Австралии, Павловский признал, что "действительно, придумать что-то новое по части незаконных репрессалий австралийскому правительству сложно".
"Тут впору вспомнить слова поэта: "все что мог, ты уже совершил", - отметил дипломат.
Он напомнил, что раньше между странами "существовало весьма взаимовыгодное деловое сотрудничество, например, в области горнодобычи и соответствующих технологий".
"Мне приходилось неоднократно встречаться и беседовать с "капитанами" этого сектора, не понаслышке знаю об их высокой заинтересованности. Под давлением правительства эти компании были вынуждены свернуть прибыльный бизнес в России, отказаться от планов его дальнейшего развития", - сообщил Павловский.
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При этом он признал, что ущерб понесли и австралийские предприниматели. "Конечно", - сказал посол.
По его словам, "за компанию" с остальным Западом Австралия "запретила себе" импорт российской нефти и нефтепродуктов.
"В принципе, их доля в энергобалансе Зеленого континента не была критичной. Больнее ударила общая дезорганизация мирового рынка энергоносителей, во что правительство (Энтони) Альбанезе внесло свою лепту, привычно поддержав судорожные попытки "семерки" ввести "потолок цен" на экспортируемое из России топливо. Как и следовало ожидать, "потолок" не работает, а вот горючее на австралийских бензоколонках существенно подорожало", - заявил посол РФ в Австралии.
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