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ВС России за сутки сбили два украинских самолета и вертолет - РИА Новости, 19.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 19.10.2023 (обновлено: 14:51 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/aviatsiya-1903854258.html
ВС России за сутки сбили два украинских самолета и вертолет
ВС России за сутки сбили два украинских самолета и вертолет - РИА Новости, 19.10.2023
ВС России за сутки сбили два украинских самолета и вертолет
ВКС РФ за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 в небе над Троицким (ДНР), российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T14:44
2023-10-19T14:51
специальная военная операция на украине
россия
миг-29
су-25
ми-8 амтш
ситуация в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. ВКС РФ за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 в небе над Троицким (ДНР), российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, вертолёт Ми-8, 61 беспилотник, две ракеты С-200 и 10 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией в районе населенного пункта Троицкое Донецкой народной республики сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении. "Средствами противовоздушной обороны сбиты: в районе города Днепропетровск штурмовик Су-25 и в районе населенного пункта Загрызово Харьковской области вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачены: управляемая авиационная бомба JDAM, две переоборудованные для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200, а также десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - добавили в ведомстве.Кроме того, за сутки российской ПВО был уничтожен 61 украинский дрон в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.Всего с начала спецоперации было уничтожено 493 украинских военных самолета, 252 вертолета, 8065 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12764 танка и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6823 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14438 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
россия
донецкая народная республика
харьковская область
украина
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россия, миг-29, су-25, ми-8 амтш, ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, харьковская область, воздушно-космические силы россии, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, МиГ-29, Су-25, Ми-8 АМТШ, Ситуация в ДНР и ЛНР, В мире, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Воздушно-космические силы России, Украина, Вооруженные силы Украины
ВС России за сутки сбили два украинских самолета и вертолет

Минобороны: ВС России за сутки сбили украинские МиГ-29, Су-25 и Ми-8

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель Миг-29 ВВС Украины
Истребитель Миг-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель Миг-29 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. ВКС РФ за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 в небе над Троицким (ДНР), российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, вертолёт Ми-8, 61 беспилотник, две ракеты С-200 и 10 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией в районе населенного пункта Троицкое Донецкой народной республики сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении. "Средствами противовоздушной обороны сбиты: в районе города Днепропетровск штурмовик Су-25 и в районе населенного пункта Загрызово Харьковской области вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачены: управляемая авиационная бомба JDAM, две переоборудованные для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200, а также десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - добавили в ведомстве.
Кроме того, за сутки российской ПВО был уничтожен 61 украинский дрон в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 493 украинских военных самолета, 252 вертолета, 8065 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12764 танка и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6823 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14438 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМиГ-29Су-25Ми-8 АМТШСитуация в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьВоздушно-космические силы РоссииУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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