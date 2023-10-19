https://ria.ru/20231019/aviatsiya-1903854258.html
ВС России за сутки сбили два украинских самолета и вертолет
ВС России за сутки сбили два украинских самолета и вертолет - РИА Новости, 19.10.2023
ВС России за сутки сбили два украинских самолета и вертолет
ВКС РФ за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 в небе над Троицким (ДНР), российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T14:44
2023-10-19T14:44
2023-10-19T14:51
специальная военная операция на украине
россия
миг-29
су-25
ми-8 амтш
ситуация в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. ВКС РФ за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 в небе над Троицким (ДНР), российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, вертолёт Ми-8, 61 беспилотник, две ракеты С-200 и 10 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией в районе населенного пункта Троицкое Донецкой народной республики сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении. "Средствами противовоздушной обороны сбиты: в районе города Днепропетровск штурмовик Су-25 и в районе населенного пункта Загрызово Харьковской области вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачены: управляемая авиационная бомба JDAM, две переоборудованные для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200, а также десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - добавили в ведомстве.Кроме того, за сутки российской ПВО был уничтожен 61 украинский дрон в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.Всего с начала спецоперации было уничтожено 493 украинских военных самолета, 252 вертолета, 8065 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12764 танка и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6823 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14438 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ВС России за сутки сбили два украинских самолета и вертолет
Минобороны: ВС России за сутки сбили украинские МиГ-29, Су-25 и Ми-8