https://ria.ru/20231019/ataki-1903930917.html

"Хезболла" атаковала позиции ЦАХАЛ на ливано-израильской границе

"Хезболла" атаковала позиции ЦАХАЛ на ливано-израильской границе - РИА Новости, 19.10.2023

"Хезболла" атаковала позиции ЦАХАЛ на ливано-израильской границе

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли в четверг удары по пяти позициям армии Израиля на границе с южным Ливаном, сообщается в полученной РИА Новости... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T18:53

2023-10-19T18:53

2023-10-19T18:53

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израиль

ливан

хамас

хезболла

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 19 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли в четверг удары по пяти позициям армии Израиля на границе с южным Ливаном, сообщается в полученной РИА Новости копии заявления движения. "Бойцы исламского сопротивления нанесли удары по оккупационной армии в Джель аль-Илям, аль-Бахри, Зарейат, в поселении Шумера и по наблюдательной вышке в Хабед аль-Бустан", - написано в заявлении. Согласно пресс-отчету, в результате ударов уничтожены технические спецсредства на израильских позициях. Ранее ливанские СМИ сообщали о нанесении удара двумя противотанковыми ракетами со стороны Ливана по целям в израильском поселении Манара к западу от Кирьят-Шмона. Очевидцы в четверг рассказали РИА Новости, что израильская артиллерия открыла огонь по поселению Мейс-аль-Джабаль в Южном Ливане. Также сообщалось об ударах ЦАХАЛ и по другим поселениям в южном Ливане. Обстрелы с обеих сторон на ливано-израильской границе продолжаются уже больше недели. Ситуация резко обострилась после того, как Израиль объявил о военной операции против движения ХАМАС в Секторе Газа. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.

https://ria.ru/20231018/voyna-1903720976.html

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в мире, израиль, ливан, хамас, хезболла, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году