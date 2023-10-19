https://ria.ru/20231019/arkheologiya-1903874535.html

В Нижегородской области обнаружили древнемордовский могильник

В Нижегородской области обнаружили древнемордовский могильник - РИА Новости, 19.10.2023

В Нижегородской области обнаружили древнемордовский могильник

Древнемордовский могильник, датируемый III-VII веками нашей эры, обнаружили в Арзамасе (Нижегородская область), сообщается на сайте Межрегионального центра... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T15:38

2023-10-19T15:38

2023-10-19T15:40

нижегородская область

арзамас

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 окт - РИА Новости. Древнемордовский могильник, датируемый III-VII веками нашей эры, обнаружили в Арзамасе (Нижегородская область), сообщается на сайте Межрегионального центра археологических исследований (МЦАИ). Находка сделана на объектах археологического наследия в поселке Выездное у собора церкви Смоленской иконы Божией Матери. Ранее считалось, что здесь находилось церковное кладбище конца XVII-XIX веков. "Летом этого года в ходе раскопок было выявлено одно парное, хорошо сохранившееся мордовское погребение, в котором захоронены женщина и подросток. Украшения позволили отнести находку к IX-X векам нашей эры. При этом в МЦАИ сразу отметили, что в переотложенных слоях обнаружены более древнее предметы, относящиеся к III-V векам", - говорится в сообщении. В ходе дальнейших работ в сентябре-октябре археологи центра изучили около 1,7 тысячи квадратных метров мордовского могильника, уходящего под современное дорожное полотно. "Находки позволили уверенно отнести захоронение к III-VII векам нашей эры. Всего было изучено более 50 мордовских погребений, многие из них были ограблены еще в древности", - подчеркивается в сообщении. Могильные ямы расположены рядами на небольшом расстоянии друг от друга. "В изголовье погребенных, как правило, фиксируется глиняный горшок. Женские могилы богато украшены бусами, круглыми бляхами за головой, на груди и в районе таза. На руках многочисленные бронзовые браслеты и кольца. В мужских погребениях обнаружены медные накладки на пояса, наконечники стрел и копий, железные топоры", - отмечается в сообщении. По словам заместителя директора МЦАИ Алексея Свиридова, многие найденные в могильнике археологические предметы не имеют прямых аналогов. Их изучение позволит открыть новые страницы в истории единого мордовского этноса до его разделения к VIII веку на мокшанский и эрзянский.

https://ria.ru/20230927/nauka-1898437738.html

https://ria.ru/20230819/tela-1890909142.html

https://ria.ru/20230610/arkheologiya-1877239579.html

нижегородская область

арзамас

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нижегородская область, арзамас