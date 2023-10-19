https://ria.ru/20231019/areologiya-1903921103.html
В Ингушетии обнаружили древний подземный склеп
В Ингушетии обнаружили древний подземный склеп - РИА Новости, 19.10.2023
В Ингушетии обнаружили древний подземный склеп
Ранее неучтенный древний подземный склеп обнаружили на территории башенного комплекса "Нижний Пуй" в Ингушетии. Объект планируется внести в перечень культурного РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T18:07
2023-10-19T18:07
2023-10-19T18:07
культура
республика ингушетия
археология
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ПЯТИГОРСК, 19 окт - РИА Новости. Ранее неучтенный древний подземный склеп обнаружили на территории башенного комплекса "Нижний Пуй" в Ингушетии. Объект планируется внести в перечень культурного наследия, сообщает пресс-служба Джейрахско-Ассинского музея-заповедника. "В рамках плана работы, в черте поселка "Нижний Пуй" проведены полевые работы по внесению в перечень выявленных объектов культурного наследия, ранее неучтенного подземного склепа, обладающего признаками ОКН, и расположенного в 150-200 метров севернее комплекса. Сотрудниками музея-заповедника сделаны описание, обмеры, зарисовки и фотофиксация объекта, отсутствовавшего в перечне выявленных объектов культурного наследия республики", – говорится в сообщении. Башенный комплекс "Нижний Пуй" расположен в южной части Таргимской котловины. Над поселком возвышается боевая башня со ступенчато-пирамидальной крышей, на жилых башнях сохранилось много петроглифов. В прошлом этот поселок занимал важное стратегическое положение, охраняя подступы к котловине с южной и восточной сторон. Среди выходцев с комплекса было немало знаменитых потомственных многоопытных воинов и умелых охотников.
https://ria.ru/20201023/sklep-1581159482.html
республика ингушетия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика ингушетия, археология
Культура, Республика Ингушетия, Археология
В Ингушетии обнаружили древний подземный склеп
В Джейрахском районе Ингушетии обнаружили древний подземный склеп
ПЯТИГОРСК, 19 окт - РИА Новости. Ранее неучтенный древний подземный склеп обнаружили на территории башенного комплекса "Нижний Пуй" в Ингушетии. Объект планируется внести в перечень культурного наследия, сообщает пресс-служба Джейрахско-Ассинского музея-заповедника.
«
"В рамках плана работы, в черте поселка "Нижний Пуй" проведены полевые работы по внесению в перечень выявленных объектов культурного наследия, ранее неучтенного подземного склепа, обладающего признаками ОКН, и расположенного в 150-200 метров севернее комплекса. Сотрудниками музея-заповедника сделаны описание, обмеры, зарисовки и фотофиксация объекта, отсутствовавшего в перечне выявленных объектов культурного наследия республики", – говорится в сообщении.
Башенный комплекс "Нижний Пуй" расположен в южной части Таргимской котловины. Над поселком возвышается боевая башня со ступенчато-пирамидальной крышей, на жилых башнях сохранилось много петроглифов.
В прошлом этот поселок занимал важное стратегическое положение, охраняя подступы к котловине с южной и восточной сторон. Среди выходцев с комплекса было немало знаменитых потомственных многоопытных воинов и умелых охотников.
В Крыму обнаружили древний склеп