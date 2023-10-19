https://ria.ru/20231019/aktsiya-1903952750.html

В Париже проходит массовая акция в поддержку Палестины

В Париже проходит массовая акция в поддержку Палестины - РИА Новости, 20.10.2023

В Париже проходит массовая акция в поддержку Палестины

Массовый митинг в поддержку Палестины проходит в Париже после отмены запрета на проведение подобных мероприятий, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-19T21:55

2023-10-19T21:55

2023-10-20T00:01

в мире

израиль

париж

палестина

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ПАРИЖ, 19 окт — РИА Новости. Массовый митинг в поддержку Палестины проходит в Париже после отмены запрета на проведение подобных мероприятий, передает корреспондент РИА Новости. Уточняется, что люди собрались вечером на площади Республики. Они держат палестинские флаги и выкрикивают лозунги "Израиль — убийца, Макрон — сообщник!", "Мы все — палестинцы!".Полицейские оцепили площадь и периодически оттесняют митингующих. Вскоре после начала акции подъехал водомет.Ранее власти Франции запретили манифестации в поддержку Палестины, включая мероприятия в Лионе, Марселе и Париже. Несмотря на это, митинги собирали несколько сотен участников. Полиция проводила задержания и штрафовала протестующих. Однако позднее Госсовет Франции постановил, что "никакой запрет не может быть основан исключительно на распоряжении (министра. — Прим. ред.) или на одном факте того, что манифестация проходит в поддержку Палестины".Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также о многих гражданах других стран.

https://ria.ru/20231018/demonstratsiya-1903714819.html

https://ria.ru/20231019/nenavist-1903934204.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, париж, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году