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Названа дата запуска сухумского аэропорта в Абхазии - РИА Новости, 19.10.2023
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Туризм
 
18:19 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/abkhaziya-1903923018.html
Названа дата запуска сухумского аэропорта в Абхазии
Названа дата запуска сухумского аэропорта в Абхазии - РИА Новости, 19.10.2023
Названа дата запуска сухумского аэропорта в Абхазии
Запуск сухумского аэропорта запланирован на 31 декабря 2024 года, заявил в четверг президент Абхазии Аслан Бжания в ходе пресс-конференции. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T18:19
2023-10-19T18:19
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СУХУМ, 19 окт – РИА Новости. Запуск сухумского аэропорта запланирован на 31 декабря 2024 года, заявил в четверг президент Абхазии Аслан Бжания в ходе пресс-конференции. "Технические полеты у нас будут не позднее июля, запуск аэропорта – 31 декабря 2024 года", – сказал Бжания. Президент также сообщил, что в течение этого месяца общественность узнает, с какой российской компанией у Абхазии подписан инвестиционный контракт по реконструкции аэропорта. По его словам, инвестор также отремонтирует две подстанции, приведет в надлежащее состояние дорогу и мосты к аэропорту. Ранее министр экономики Абхазии Кристина Озган заявила, что аэродром и аэродромная структура сохраняют за собой статус объектов государственной собственности и будут только в пользовании, аренде инвестора.Расположенный в 18 километрах от города сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы и до своего закрытия в 1993 году мог принимать в высокий сезон до пяти тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. Ранее озвучивались оценки властей республики, что аэропорт может начать принимать первые рейсы в 2025 году. В июне Абхазия и Россия подписали на полях Петербургского международного экономического форума соглашение об осуществлении инвестпроекта по возобновлению деятельности сухумского аэропорта. В конце июля парламент Абхазии ратифицировал во втором и окончательном чтении российско-абхазское соглашение по возобновлению работы этого аэропорта. В начале сентября министерство экономики Абхазии объявило о приеме заявок от российских инвесторов на реконструкцию этого объекта.
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Названа дата запуска сухумского аэропорта в Абхазии

Президент Абхазии: запуск аэропорта Сухум запланирован на 31 декабря 2024 года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСухумский международный аэропорт
Сухумский международный аэропорт - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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СУХУМ, 19 окт – РИА Новости. Запуск сухумского аэропорта запланирован на 31 декабря 2024 года, заявил в четверг президент Абхазии Аслан Бжания в ходе пресс-конференции.
"Технические полеты у нас будут не позднее июля, запуск аэропорта – 31 декабря 2024 года", – сказал Бжания.
Президент также сообщил, что в течение этого месяца общественность узнает, с какой российской компанией у Абхазии подписан инвестиционный контракт по реконструкции аэропорта. По его словам, инвестор также отремонтирует две подстанции, приведет в надлежащее состояние дорогу и мосты к аэропорту.
Ранее министр экономики Абхазии Кристина Озган заявила, что аэродром и аэродромная структура сохраняют за собой статус объектов государственной собственности и будут только в пользовании, аренде инвестора.
Расположенный в 18 километрах от города сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы и до своего закрытия в 1993 году мог принимать в высокий сезон до пяти тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. Ранее озвучивались оценки властей республики, что аэропорт может начать принимать первые рейсы в 2025 году.
В июне Абхазия и Россия подписали на полях Петербургского международного экономического форума соглашение об осуществлении инвестпроекта по возобновлению деятельности сухумского аэропорта. В конце июля парламент Абхазии ратифицировал во втором и окончательном чтении российско-абхазское соглашение по возобновлению работы этого аэропорта. В начале сентября министерство экономики Абхазии объявило о приеме заявок от российских инвесторов на реконструкцию этого объекта.
Сухум - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
В Абхазии планируется открытие международного аэропорта "Сухум"
16 сентября, 22:33
 
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