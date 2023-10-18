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В Палестине подтвердили, затем опровергли звонки в больницу в день атаки - РИА Новости, 18.10.2023
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15:48 18.10.2023 (обновлено: 16:07 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/zvonki-1903634037.html
В Палестине подтвердили, затем опровергли звонки в больницу в день атаки
В Палестине подтвердили, затем опровергли звонки в больницу в день атаки - РИА Новости, 18.10.2023
В Палестине подтвердили, затем опровергли звонки в больницу в день атаки
Посол Палестины в Японии Валид Сиям сообщил, что главврач госпиталя "Аль-Ахли" в Газе, где после взрыва погибли более 500 человек, получил предупреждение от... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T15:48
2023-10-18T16:07
в мире
израиль
палестина
россия
владимир путин
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Посол Палестины в Японии Валид Сиям сообщил, что главврач госпиталя "Аль-Ахли" в Газе, где после взрыва погибли более 500 человек, получил предупреждение от израильских военных за час до бомбардировки, однако вскоре заявил обратное - что в ночь атаки звонков не поступало. Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". "Они позвонили в больницу за час до бомбардировки… В Израиле сказали немедленно эвакуировать госпиталь", - сообщил Валид Сиям на пресс-конференции, запись которой опубликовало посольство Палестины в соцсети Facebook*.По словам Сияма, глава госпиталя получил сообщение с призывом к эвакуации от израильских военных, которые могут позвонить любому палестинцу, поскольку прослушивают линии связи и могут отслеживать палестинские номера по GPS. Однако, в ходе пресс-конференции послу принесли письмо с опровержением, которое он прочел собравшимся журналистам. "Я только что получил телеграмму из-за границы, что главврач действительно получал предупреждения, но не прошлой ночью", - сказал Сиям. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231018/rassledovanie-1903628703.html
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в мире, израиль, палестина, россия, владимир путин, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Россия, Владимир Путин, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Палестине подтвердили, затем опровергли звонки в больницу в день атаки

Посол Палестины подтвердил, затем опроверг звонки в больницу Газы в день атаки

© AP Photo / Abed KhaledПалестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе
Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Посол Палестины в Японии Валид Сиям сообщил, что главврач госпиталя "Аль-Ахли" в Газе, где после взрыва погибли более 500 человек, получил предупреждение от израильских военных за час до бомбардировки, однако вскоре заявил обратное - что в ночь атаки звонков не поступало.
Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
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«
"Они позвонили в больницу за час до бомбардировки… В Израиле сказали немедленно эвакуировать госпиталь", - сообщил Валид Сиям на пресс-конференции, запись которой опубликовало посольство Палестины в соцсети Facebook*.
По словам Сияма, глава госпиталя получил сообщение с призывом к эвакуации от израильских военных, которые могут позвонить любому палестинцу, поскольку прослушивают линии связи и могут отслеживать палестинские номера по GPS.
Однако, в ходе пресс-конференции послу принесли письмо с опровержением, которое он прочел собравшимся журналистам.
«
"Я только что получил телеграмму из-за границы, что главврач действительно получал предупреждения, но не прошлой ночью", - сказал Сиям.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.
Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
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В миреИзраильПалестинаРоссияВладимир ПутинХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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