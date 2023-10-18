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Парламент Грузии не набрал достаточно голосов для импичмента Зурабишвили - РИА Новости, 18.10.2023
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15:46 18.10.2023 (обновлено: 18:39 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/zurabishvili-1903633223.html
Парламент Грузии не набрал достаточно голосов для импичмента Зурабишвили
Парламент Грузии не набрал достаточно голосов для импичмента Зурабишвили - РИА Новости, 18.10.2023
Парламент Грузии не набрал достаточно голосов для импичмента Зурабишвили
Парламенту Грузии не хватило голосов депутатов, чтобы завершить процедуру импичмента президенту Саломе Зурабишвили, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T15:46
2023-10-18T18:39
в мире
грузия
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 18 окт — РИА Новости. Парламенту Грузии не хватило голосов депутатов, чтобы завершить процедуру импичмента президенту Саломе Зурабишвили, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.&quot;В поддержку 86 голосов, против — один голос. Решение не принято&quot;, — сказал он на заседании.В понедельник Конституционный суд (КС) Грузии признал Зурабишвили нарушившей закон из-за ее поездок за рубеж вопреки запрету правительства, что разрешает начать процедуру импичмента. Иск ранее подала правящая партия "Грузинская мечта". Решение суда должен был утвердить парламент голосами 100 депутатов из 150, в таком случае президент считается отстраненной от должности в порядке импичмента. У парламентского большинства — 84 голоса в парламенте.Ранее грузинское правительство отказало Зурабишвили в зарубежных визитах в десять государств, в том числе в Германию, на Украину, в Израиль и ОАЭ. Но администрация президента сообщала, что с 31 августа она начала встречи с европейскими лидерами, чтобы получить поддержку в вопросе предоставления Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза, который страна ожидает получить в декабре.
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в мире, грузия, саломе зурабишвили
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили
Парламент Грузии не набрал достаточно голосов для импичмента Зурабишвили

Парламенту Грузии не хватило голосов для завершения импичмента Зурабишвили

© AFP 2023 / VANO SHLAMOVПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили на заседании парламента во время рассмотрения вопроса по импичменту. 18 октября 2023
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на заседании парламента во время рассмотрения вопроса по импичменту. 18 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AFP 2023 / VANO SHLAMOV
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на заседании парламента во время рассмотрения вопроса по импичменту. 18 октября 2023
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ТБИЛИСИ, 18 окт — РИА Новости. Парламенту Грузии не хватило голосов депутатов, чтобы завершить процедуру импичмента президенту Саломе Зурабишвили, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.
«

"В поддержку 86 голосов, против — один голос. Решение не принято", — сказал он на заседании.

В понедельник Конституционный суд (КС) Грузии признал Зурабишвили нарушившей закон из-за ее поездок за рубеж вопреки запрету правительства, что разрешает начать процедуру импичмента. Иск ранее подала правящая партия "Грузинская мечта".
Решение суда должен был утвердить парламент голосами 100 депутатов из 150, в таком случае президент считается отстраненной от должности в порядке импичмента. У парламентского большинства — 84 голоса в парламенте.
Ранее грузинское правительство отказало Зурабишвили в зарубежных визитах в десять государств, в том числе в Германию, на Украину, в Израиль и ОАЭ. Но администрация президента сообщала, что с 31 августа она начала встречи с европейскими лидерами, чтобы получить поддержку в вопросе предоставления Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза, который страна ожидает получить в декабре.
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