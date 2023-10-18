https://ria.ru/20231018/zurabishvili-1903633223.html

Парламент Грузии не набрал достаточно голосов для импичмента Зурабишвили

Парламент Грузии не набрал достаточно голосов для импичмента Зурабишвили - РИА Новости, 18.10.2023

Парламент Грузии не набрал достаточно голосов для импичмента Зурабишвили

Парламенту Грузии не хватило голосов депутатов, чтобы завершить процедуру импичмента президенту Саломе Зурабишвили, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T15:46

2023-10-18T15:46

2023-10-18T18:39

в мире

грузия

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 18 окт — РИА Новости. Парламенту Грузии не хватило голосов депутатов, чтобы завершить процедуру импичмента президенту Саломе Зурабишвили, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили."В поддержку 86 голосов, против — один голос. Решение не принято", — сказал он на заседании.В понедельник Конституционный суд (КС) Грузии признал Зурабишвили нарушившей закон из-за ее поездок за рубеж вопреки запрету правительства, что разрешает начать процедуру импичмента. Иск ранее подала правящая партия "Грузинская мечта". Решение суда должен был утвердить парламент голосами 100 депутатов из 150, в таком случае президент считается отстраненной от должности в порядке импичмента. У парламентского большинства — 84 голоса в парламенте.Ранее грузинское правительство отказало Зурабишвили в зарубежных визитах в десять государств, в том числе в Германию, на Украину, в Израиль и ОАЭ. Но администрация президента сообщала, что с 31 августа она начала встречи с европейскими лидерами, чтобы получить поддержку в вопросе предоставления Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза, который страна ожидает получить в декабре.

https://ria.ru/20231016/gruziya-1903179435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, грузия, саломе зурабишвили