https://ria.ru/20231018/zhertvy-1903606472.html

В МИД Китая потрясены жертвами, к которым привели удары по больнице в Газе

В МИД Китая потрясены жертвами, к которым привели удары по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023

В МИД Китая потрясены жертвами, к которым привели удары по больнице в Газе

Китай потрясен многочисленными жертвами, к которым привели удары по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа, заявил МИД КНР. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T14:11

2023-10-18T14:11

2023-10-18T14:13

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израиль

исламский джихад

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Китай потрясен многочисленными жертвами, к которым привели удары по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа, заявил МИД КНР. "Китай потрясен многочисленными жертвами, к которым привели удары по больнице в Газе, решительно осуждает это. Мы выражаем соболезнования в связи с погибшими и сочувствие раненым", - говорится в сообщении на сайте МИД КНР. Отмечается, что Китай призывает немедленно остановить огонь и прекратить военные действия, а также сделать все возможное для защиты мирного населения и предотвращения гуманитарных катастроф. Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

https://ria.ru/20231018/gaza-1903579956.html

https://ria.ru/20231018/afrokomissiya-1903494163.html

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в мире, китай, палестина, израиль, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году