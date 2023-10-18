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В МИД Китая потрясены жертвами, к которым привели удары по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023
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14:11 18.10.2023 (обновлено: 14:13 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/zhertvy-1903606472.html
В МИД Китая потрясены жертвами, к которым привели удары по больнице в Газе
В МИД Китая потрясены жертвами, к которым привели удары по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023
В МИД Китая потрясены жертвами, к которым привели удары по больнице в Газе
Китай потрясен многочисленными жертвами, к которым привели удары по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа, заявил МИД КНР. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T14:11
2023-10-18T14:13
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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Китай потрясен многочисленными жертвами, к которым привели удары по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа, заявил МИД КНР. "Китай потрясен многочисленными жертвами, к которым привели удары по больнице в Газе, решительно осуждает это. Мы выражаем соболезнования в связи с погибшими и сочувствие раненым", - говорится в сообщении на сайте МИД КНР. Отмечается, что Китай призывает немедленно остановить огонь и прекратить военные действия, а также сделать все возможное для защиты мирного населения и предотвращения гуманитарных катастроф. Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
https://ria.ru/20231018/gaza-1903579956.html
https://ria.ru/20231018/afrokomissiya-1903494163.html
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в мире, китай, палестина, израиль, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Китай, Палестина, Израиль, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В МИД Китая потрясены жертвами, к которым привели удары по больнице в Газе

МИД КНР: страна потрясена жертвами, к которым привели удары по больнице в Газе

© AP Photo / Abed KhaledПалестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе
Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Китай потрясен многочисленными жертвами, к которым привели удары по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа, заявил МИД КНР.
«
"Китай потрясен многочисленными жертвами, к которым привели удары по больнице в Газе, решительно осуждает это. Мы выражаем соболезнования в связи с погибшими и сочувствие раненым", - говорится в сообщении на сайте МИД КНР.
Люди возле больницы Аль-Ахли в центре сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Путин назвал удар по больнице в Газе трагедией и гуманитарной катастрофой
Вчера, 12:53
Отмечается, что Китай призывает немедленно остановить огонь и прекратить военные действия, а также сделать все возможное для защиты мирного населения и предотвращения гуманитарных катастроф.
Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
Председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Глава Афрокомиссии назвал удар по больнице в Газе преступлением Израиля
Вчера, 03:56
 
В миреКитайПалестинаИзраильИсламский джихадОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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