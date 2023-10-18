https://ria.ru/20231018/zemletryasenie-1903694781.html
В Калифорнии произошло землетрясение
В Калифорнии произошло землетрясение - РИА Новости, 18.10.2023
В Калифорнии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на территории американского штата Калифорния недалеко от города Сан-Франциско, сообщает на сайте Геологическая служба США РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T20:03
2023-10-18T20:03
2023-10-18T20:03
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на территории американского штата Калифорния недалеко от города Сан-Франциско, сообщает на сайте Геологическая служба США (USGS). Землетрясение зафиксировано в 16.29 по времени UTC (19.29 мск). Очаг залегал на глубине 10,8 километра. Эпицентр подземных толчков находился в 4,5 километрах к северо-востоку от населенного пункта Ислтон в штате Калифорния. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20231016/zemletryasenie-1903076961.html
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В мире, Калифорния, Сан-Франциско, США
В Калифорнии произошло землетрясение
Недалеко от Сан-Франциско произошло землетрясение магнитудой 4,1