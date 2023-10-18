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В Калифорнии произошло землетрясение - РИА Новости, 18.10.2023
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20:03 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/zemletryasenie-1903694781.html
В Калифорнии произошло землетрясение
В Калифорнии произошло землетрясение - РИА Новости, 18.10.2023
В Калифорнии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на территории американского штата Калифорния недалеко от города Сан-Франциско, сообщает на сайте Геологическая служба США РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T20:03
2023-10-18T20:03
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на территории американского штата Калифорния недалеко от города Сан-Франциско, сообщает на сайте Геологическая служба США (USGS). Землетрясение зафиксировано в 16.29 по времени UTC (19.29 мск). Очаг залегал на глубине 10,8 километра. Эпицентр подземных толчков находился в 4,5 километрах к северо-востоку от населенного пункта Ислтон в штате Калифорния. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.
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в мире, калифорния, сан-франциско, сша
В мире, Калифорния, Сан-Франциско, США
В Калифорнии произошло землетрясение

Недалеко от Сан-Франциско произошло землетрясение магнитудой 4,1

© РИА Новости / Александр Лыскин | Перейти в медиабанкГород Сан-Франциско
Город Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Александр Лыскин
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Город Сан-Франциско. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на территории американского штата Калифорния недалеко от города Сан-Франциско, сообщает на сайте Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение зафиксировано в 16.29 по времени UTC (19.29 мск). Очаг залегал на глубине 10,8 километра. Эпицентр подземных толчков находился в 4,5 километрах к северо-востоку от населенного пункта Ислтон в штате Калифорния.
Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
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