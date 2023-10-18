https://ria.ru/20231018/zemletryasenie-1903694781.html

В Калифорнии произошло землетрясение

В Калифорнии произошло землетрясение - РИА Новости, 18.10.2023

В Калифорнии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на территории американского штата Калифорния недалеко от города Сан-Франциско, сообщает на сайте Геологическая служба США РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T20:03

2023-10-18T20:03

2023-10-18T20:03

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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на территории американского штата Калифорния недалеко от города Сан-Франциско, сообщает на сайте Геологическая служба США (USGS). Землетрясение зафиксировано в 16.29 по времени UTC (19.29 мск). Очаг залегал на глубине 10,8 километра. Эпицентр подземных толчков находился в 4,5 километрах к северо-востоку от населенного пункта Ислтон в штате Калифорния. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20231016/zemletryasenie-1903076961.html

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в мире, калифорния, сан-франциско, сша