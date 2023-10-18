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Участники форума "Один пояс, один путь" поддержали честную торговую систему - РИА Новости, 18.10.2023
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18:36 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/zayavlenie-1903678907.html
Участники форума "Один пояс, один путь" поддержали честную торговую систему
Участники форума "Один пояс, один путь" поддержали честную торговую систему - РИА Новости, 18.10.2023
Участники форума "Один пояс, один путь" поддержали честную торговую систему
Участники форума "Один пояс, один путь" поддерживают справедливую многостороннюю торговую систему, выступают против односторонних мер, говорится в заявлении по... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T18:36
2023-10-18T18:36
китай
пекин
центральная азия
си цзиньпин
всемирная торговая организация (вто)
форум "один пояс - один путь"
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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Участники форума "Один пояс, один путь" поддерживают справедливую многостороннюю торговую систему, выступают против односторонних мер, говорится в заявлении по итогам форума. "Все стороны стороны поддерживают основанную на законе, недискриминационную, открытую, справедливую, инклюзивную, честную и прозрачную многостороннюю торговую систему, центром которой является ВТО. Выступают против односторонних и протекционистских мер", - говорится в заявлении, текст которого опубликовало Центральное телевидение Китая. Отмечается, что участники форума также поддержали продвижение необходимых реформ ВТО. Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином. "Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
https://ria.ru/20231018/forum-1903638321.html
китай
пекин
центральная азия
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китай, пекин, центральная азия, си цзиньпин, всемирная торговая организация (вто), форум "один пояс - один путь"
Китай, Пекин, Центральная Азия, Си Цзиньпин, Всемирная торговая организация (ВТО), Форум "Один пояс - один путь"
Участники форума "Один пояс, один путь" поддержали честную торговую систему

На форуме "Один пояс, один путь" выступили против односторонних мер в торговле

© Фото : Пресс-служба правительства Самарской областиЛоготип форума "Один пояс - один путь" в Пекине
Логотип форума Один пояс - один путь в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Самарской области
Логотип форума "Один пояс - один путь" в Пекине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Участники форума "Один пояс, один путь" поддерживают справедливую многостороннюю торговую систему, выступают против односторонних мер, говорится в заявлении по итогам форума.
«
"Все стороны стороны поддерживают основанную на законе, недискриминационную, открытую, справедливую, инклюзивную, честную и прозрачную многостороннюю торговую систему, центром которой является ВТО. Выступают против односторонних и протекционистских мер", - говорится в заявлении, текст которого опубликовало Центральное телевидение Китая.
Отмечается, что участники форума также поддержали продвижение необходимых реформ ВТО.
Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время фотографирования на церемонии встречи глав делегаций - участников III Международного форума Один пояс, один путь в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
МИД Китая заявил, что миру нужно сотрудничать, а не конфликтовать
Вчера, 16:06
«
"Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
 
КитайПекинЦентральная АзияСи ЦзиньпинВсемирная торговая организация (ВТО)Форум "Один пояс - один путь"
 
 
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