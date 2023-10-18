https://ria.ru/20231018/zayavlenie-1903678907.html

Участники форума "Один пояс, один путь" поддержали честную торговую систему

Участники форума "Один пояс, один путь" поддержали честную торговую систему - РИА Новости, 18.10.2023

Участники форума "Один пояс, один путь" поддержали честную торговую систему

Участники форума "Один пояс, один путь" поддерживают справедливую многостороннюю торговую систему, выступают против односторонних мер, говорится в заявлении по... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T18:36

2023-10-18T18:36

2023-10-18T18:36

китай

пекин

центральная азия

си цзиньпин

всемирная торговая организация (вто)

форум "один пояс - один путь"

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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Участники форума "Один пояс, один путь" поддерживают справедливую многостороннюю торговую систему, выступают против односторонних мер, говорится в заявлении по итогам форума. "Все стороны стороны поддерживают основанную на законе, недискриминационную, открытую, справедливую, инклюзивную, честную и прозрачную многостороннюю торговую систему, центром которой является ВТО. Выступают против односторонних и протекционистских мер", - говорится в заявлении, текст которого опубликовало Центральное телевидение Китая. Отмечается, что участники форума также поддержали продвижение необходимых реформ ВТО. Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином. "Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.

https://ria.ru/20231018/forum-1903638321.html

китай

пекин

центральная азия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, пекин, центральная азия, си цзиньпин, всемирная торговая организация (вто), форум "один пояс - один путь"