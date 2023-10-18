Участники форума "Один пояс, один путь" поддержали честную торговую систему
На форуме "Один пояс, один путь" выступили против односторонних мер в торговле
© Фото : Пресс-служба правительства Самарской областиЛоготип форума "Один пояс - один путь" в Пекине
© Фото : Пресс-служба правительства Самарской области
Логотип форума "Один пояс - один путь" в Пекине
ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Участники форума "Один пояс, один путь" поддерживают справедливую многостороннюю торговую систему, выступают против односторонних мер, говорится в заявлении по итогам форума.
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"Все стороны стороны поддерживают основанную на законе, недискриминационную, открытую, справедливую, инклюзивную, честную и прозрачную многостороннюю торговую систему, центром которой является ВТО. Выступают против односторонних и протекционистских мер", - говорится в заявлении, текст которого опубликовало Центральное телевидение Китая.
Отмечается, что участники форума также поддержали продвижение необходимых реформ ВТО.
Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином.
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"Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.