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Аббас потребовал от мирового сообщества предоставить защиту палестинцам - РИА Новости, 18.10.2023
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01:54 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/zaschita-1903489416.html
Аббас потребовал от мирового сообщества предоставить защиту палестинцам
Аббас потребовал от мирового сообщества предоставить защиту палестинцам - РИА Новости, 18.10.2023
Аббас потребовал от мирового сообщества предоставить защиту палестинцам
Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас потребовал от мирового сообщества предоставить защиту палестинцам. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T01:54
2023-10-18T01:54
израиль
палестина
махмуд аббас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
исламский джихад
в мире
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ДОХА, 18 окт - РИА Новости. Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас потребовал от мирового сообщества предоставить защиту палестинцам. "Семьдесят пять лет страданий и преступлений, а мир соблюдает полную тишину. Мы предупредили мир о последствиях израильских преступлений, и я требую, чтобы наш народ был защищен", - сказал Аббас в видеообращении в связи с ударом по больнице в секторе Газа. По его словам, палестинцы отвергают новую "накбу" (исход с их земель) в XXI веке, они не приемлют политики насильственного перемещения. "Мы не уйдем со своих земель", - добавил палестинский лидер. Ранее представитель минздрава Газы заявил, что удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа нанес Израиль, более 500 человек погибли. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС. Позднее армия Израиля обвинила в трагедии группировку "Исламский джихад".
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израиль, палестина, махмуд аббас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, исламский джихад, в мире
Израиль, Палестина, Махмуд Аббас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Исламский джихад, В мире
Аббас потребовал от мирового сообщества предоставить защиту палестинцам

Аббас потребовал от мирового сообщества предоставить защиту палестинцам

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент государства Палестина Махмуд Аббас . Архивное фото
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ДОХА, 18 окт - РИА Новости. Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас потребовал от мирового сообщества предоставить защиту палестинцам.
«
"Семьдесят пять лет страданий и преступлений, а мир соблюдает полную тишину. Мы предупредили мир о последствиях израильских преступлений, и я требую, чтобы наш народ был защищен", - сказал Аббас в видеообращении в связи с ударом по больнице в секторе Газа.
По его словам, палестинцы отвергают новую "накбу" (исход с их земель) в XXI веке, они не приемлют политики насильственного перемещения. "Мы не уйдем со своих земель", - добавил палестинский лидер.
Ранее представитель минздрава Газы заявил, что удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа нанес Израиль, более 500 человек погибли. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС. Позднее армия Израиля обвинила в трагедии группировку "Исламский джихад".
Президент Палестины Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Аббас назвал действия Израиля "военной резней"
01:36
 
ИзраильПалестинаМахмуд АббасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСИсламский джихадВ мире
 
 
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