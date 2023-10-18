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Аббас потребовал от мирового сообщества предоставить защиту палестинцам

Аббас потребовал от мирового сообщества предоставить защиту палестинцам - РИА Новости, 18.10.2023

Аббас потребовал от мирового сообщества предоставить защиту палестинцам

Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас потребовал от мирового сообщества предоставить защиту палестинцам. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T01:54

2023-10-18T01:54

2023-10-18T01:54

израиль

палестина

махмуд аббас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

исламский джихад

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ДОХА, 18 окт - РИА Новости. Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас потребовал от мирового сообщества предоставить защиту палестинцам. "Семьдесят пять лет страданий и преступлений, а мир соблюдает полную тишину. Мы предупредили мир о последствиях израильских преступлений, и я требую, чтобы наш народ был защищен", - сказал Аббас в видеообращении в связи с ударом по больнице в секторе Газа. По его словам, палестинцы отвергают новую "накбу" (исход с их земель) в XXI веке, они не приемлют политики насильственного перемещения. "Мы не уйдем со своих земель", - добавил палестинский лидер. Ранее представитель минздрава Газы заявил, что удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа нанес Израиль, более 500 человек погибли. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС. Позднее армия Израиля обвинила в трагедии группировку "Исламский джихад".

https://ria.ru/20231018/zaschita-1903487983.html

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израиль, палестина, махмуд аббас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, исламский джихад, в мире