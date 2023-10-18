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Аббас назвал действия Израиля "военной резней" - РИА Новости, 18.10.2023
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01:36 18.10.2023 (обновлено: 01:54 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/zaschita-1903487983.html
Аббас назвал действия Израиля "военной резней"
Аббас назвал действия Израиля "военной резней" - РИА Новости, 18.10.2023
Аббас назвал действия Израиля "военной резней"
Президент Палестины Махмуд Аббас назвал удар по больнице в секторе Газа "военной резней" со стороны Израиля, призвал Совбез ООН осудить ее. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T01:36
2023-10-18T01:54
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
махмуд аббас
оон
хамас
палестина
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ТУНИС, 18 окт - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас назвал удар по больнице в секторе Газа "военной резней" со стороны Израиля, призвал Совбез ООН осудить ее."Израиль совершил ужасную военную резню, нанеся удар по больнице в Газе… Мы призываем Совет безопасности ООН осудить действия Израиля", - сказал Аббас в видеообращении.Ранее представитель минздрава Газы заявил, что удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа нанес Израиль, более 500 человек погибли. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС. Позднее армия Израиля обвинила в трагедии группировку "Исламский джихад".
https://ria.ru/20231018/bayden-1903487482.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, махмуд аббас, оон, хамас, палестина
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Махмуд Аббас, ООН, ХАМАС, Палестина
Аббас назвал действия Израиля "военной резней"

Глава Палестины Аббас: действия Израиля являются военной резней

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк Президент Палестины Махмуд Аббас
Президент Палестины Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Палестины Махмуд Аббас . Архивное фото
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ТУНИС, 18 окт - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас назвал удар по больнице в секторе Газа "военной резней" со стороны Израиля, призвал Совбез ООН осудить ее.
"Израиль совершил ужасную военную резню, нанеся удар по больнице в Газе… Мы призываем Совет безопасности ООН осудить действия Израиля", - сказал Аббас в видеообращении.
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
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01:23
Ранее представитель минздрава Газы заявил, что удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа нанес Израиль, более 500 человек погибли. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС. Позднее армия Израиля обвинила в трагедии группировку "Исламский джихад".
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильМахмуд АббасООНХАМАСПалестина
 
 
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