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Аббас назвал действия Израиля "военной резней"

Аббас назвал действия Израиля "военной резней" - РИА Новости, 18.10.2023

Аббас назвал действия Израиля "военной резней"

Президент Палестины Махмуд Аббас назвал удар по больнице в секторе Газа "военной резней" со стороны Израиля, призвал Совбез ООН осудить ее. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T01:36

2023-10-18T01:36

2023-10-18T01:54

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

махмуд аббас

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ТУНИС, 18 окт - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас назвал удар по больнице в секторе Газа "военной резней" со стороны Израиля, призвал Совбез ООН осудить ее."Израиль совершил ужасную военную резню, нанеся удар по больнице в Газе… Мы призываем Совет безопасности ООН осудить действия Израиля", - сказал Аббас в видеообращении.Ранее представитель минздрава Газы заявил, что удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа нанес Израиль, более 500 человек погибли. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС. Позднее армия Израиля обвинила в трагедии группировку "Исламский джихад".

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, махмуд аббас, оон, хамас, палестина