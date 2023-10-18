https://ria.ru/20231018/zaporozhe-1903559099.html
Рогов сообщил о гибели двух жителей Запорожья от ракеты украинской ПВО
Рогов сообщил о гибели двух жителей Запорожья от ракеты украинской ПВО - РИА Новости, 18.10.2023
Рогов сообщил о гибели двух жителей Запорожья от ракеты украинской ПВО
В городе Запорожье, подконтрольном ВСУ, два человека погибли от попадания ракеты украинской ПВО в жилой многоквартирной дом, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T12:10
2023-10-18T12:10
2023-10-18T12:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. В городе Запорожье, подконтрольном ВСУ, два человека погибли от попадания ракеты украинской ПВО в жилой многоквартирной дом, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Украинское издание vesti.ua в среду сообщало о взрывах в Днепропетровске и Запорожье на фоне воздушной тревоги. "Два человека погибли и трое ранены в результате попадания украинской ракеты ПВО минувшей ночью в жилой многоквартирный дом в Запорожье", - сказал Рогов. По его словам, еще три человека числятся пропавшими без вести. "Велика вероятность, что они находятся под завалами", - добавил Рогов.
https://ria.ru/20230723/raketa-1885800406.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Рогов сообщил о гибели двух жителей Запорожья от ракеты украинской ПВО
Рогов: два человека погибли в Запорожье из-за попадания ракеты украинской ПВО