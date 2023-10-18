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Рогов сообщил о гибели двух жителей Запорожья от ракеты украинской ПВО - РИА Новости, 18.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/zaporozhe-1903559099.html
Рогов сообщил о гибели двух жителей Запорожья от ракеты украинской ПВО
Рогов сообщил о гибели двух жителей Запорожья от ракеты украинской ПВО - РИА Новости, 18.10.2023
Рогов сообщил о гибели двух жителей Запорожья от ракеты украинской ПВО
В городе Запорожье, подконтрольном ВСУ, два человека погибли от попадания ракеты украинской ПВО в жилой многоквартирной дом, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T12:10
2023-10-18T12:10
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
украина
владимир рогов
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. В городе Запорожье, подконтрольном ВСУ, два человека погибли от попадания ракеты украинской ПВО в жилой многоквартирной дом, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Украинское издание vesti.ua в среду сообщало о взрывах в Днепропетровске и Запорожье на фоне воздушной тревоги. "Два человека погибли и трое ранены в результате попадания украинской ракеты ПВО минувшей ночью в жилой многоквартирный дом в Запорожье", - сказал Рогов. По его словам, еще три человека числятся пропавшими без вести. "Велика вероятность, что они находятся под завалами", - добавил Рогов.
https://ria.ru/20230723/raketa-1885800406.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Россия, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов сообщил о гибели двух жителей Запорожья от ракеты украинской ПВО

Рогов: два человека погибли в Запорожье из-за попадания ракеты украинской ПВО

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. В городе Запорожье, подконтрольном ВСУ, два человека погибли от попадания ракеты украинской ПВО в жилой многоквартирной дом, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
Украинское издание vesti.ua в среду сообщало о взрывах в Днепропетровске и Запорожье на фоне воздушной тревоги.
"Два человека погибли и трое ранены в результате попадания украинской ракеты ПВО минувшей ночью в жилой многоквартирный дом в Запорожье", - сказал Рогов.
По его словам, еще три человека числятся пропавшими без вести. "Велика вероятность, что они находятся под завалами", - добавил Рогов.
Спасо-Преображенский собор в Одессе - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
На собор в Одессе упала украинская ракета ПВО, сообщил Рогов
23 июля, 14:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеУкраинаВладимир РоговВооруженные силы УкраиныРоссияЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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