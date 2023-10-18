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Посол Израиля в Москве заявил, что ситуация с заложниками не изменилась - РИА Новости, 18.10.2023
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12:01 18.10.2023 (обновлено: 12:12 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/zalozhniki-1903556084.html
Посол Израиля в Москве заявил, что ситуация с заложниками не изменилась
Посол Израиля в Москве заявил, что ситуация с заложниками не изменилась - РИА Новости, 18.10.2023
Посол Израиля в Москве заявил, что ситуация с заложниками не изменилась
Никаких подвижек по ситуации с находящимися у ХАМАС заложниками нет, заявил в среду посол Израиля в России Александр Бен Цви. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T12:01
2023-10-18T12:12
в мире
израиль
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Никаких подвижек по ситуации с находящимися у ХАМАС заложниками нет, заявил в среду посол Израиля в России Александр Бен Цви."По заложникам, к сожалению, никаких подвижек нет", - сказал Бен Цви в ходе онлайн-брифинга.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло около трех тысяч, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html
https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html
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израиль
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Кирилл Волков
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в мире, израиль, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Израиль, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
Посол Израиля в Москве заявил, что ситуация с заложниками не изменилась

Посол в Москве Бен Цви: по ситуации с заложниками никаких подвижек нет

© AP Photo / Hussein MallaДым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы" возле Альма аль-Шааб, ливанской пограничной деревни с Израилем
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики Хезболлы возле Альма аль-Шааб, ливанской пограничной деревни с Израилем - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Hussein Malla
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы" возле Альма аль-Шааб, ливанской пограничной деревни с Израилем
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Никаких подвижек по ситуации с находящимися у ХАМАС заложниками нет, заявил в среду посол Израиля в России Александр Бен Цви.
"По заложникам, к сожалению, никаких подвижек нет", - сказал Бен Цви в ходе онлайн-брифинга.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Израиль получил последнее предупреждение
10 октября, 08:00
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло около трех тысяч, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Последствия ракетного удара в поселении Бейтар-Илит под Иерусалимом со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Штаты предали Израиль. Другим союзникам приготовиться
11 октября, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Израильские уроки для России
Вчера, 08:00
 
В миреИзраильРоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестина
 
 
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