https://ria.ru/20231018/zakonoproekt-1903586358.html
Егоров внес в тамбовскую Думу законопроект о запрете склонения к аборту
Егоров внес в тамбовскую Думу законопроект о запрете склонения к аборту - РИА Новости, 18.10.2023
Егоров внес в тамбовскую Думу законопроект о запрете склонения к аборту
Глава Тамбовской области Максим Егоров внес в областную Думу законопроект о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности, за нарушение которого... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T13:10
2023-10-18T13:10
2023-10-18T13:10
тамбовская область
максим егоров
аборты
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ТАМБОВ, 18 окт - РИА Новости. Глава Тамбовской области Максим Егоров внес в областную Думу законопроект о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности, за нарушение которого предусматривается административная ответственность в виде штрафов, сообщает пресс-служба облправительства. В соответствии с законопроектом, склонение к искусственному прерыванию беременности, под которым понимается понимается принуждение беременной женщины к аборту путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований, признаётся угрозой для семьи, отцовства, материнства и детства. При этом, если врач проинформирует женщину о наличии медицинских показаний к аборту, это не будет считаться склонением к нему. Документ предусматривает штрафы за склонение к аборту: для граждан они составят от 5 до 10 тысяч рублей, для иностранных граждан - от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 25 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей. "Мы сталкиваемся с открытой пропагандой абортов под видом "прав женщин", которую ведут движения, финансируемые, в том числе, недружественными России странами. Это является одним из элементов гибридной войны против нашего государства. Однако информация о последствиях аборта, необратимости этого шага и его вреде для жизни и здоровья женщины замалчивается. Мы хотим эту ситуацию преломить. Для нас важны традиционные семейные ценности: для женщины это материнство, желание рожать и воспитывать детей, для мужчины – ответственность за своих близких, за свою семью", - приводятся в сообщении слова Егорова. В пресс-службе отметили, что в Тамбовской области выстроена эффективная система профилактики абортов. За последние годы их число сократилось на 39%. Во всех учреждениях здравоохранения организована работа кабинетов медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. С января 2023 года Тамбовская область в числе шести пилотных регионов участвует в реализации проекта "Здравствуй, мама", призванного изменить отношение к материнству на всех уровнях и улучшить демографическую ситуацию в регионе. В его рамках запланирована выдача беременным женщинам "папок помощи", которые содержат первые пинетки для малыша, буклет со всеми видами государственной и негосударственной помощи для беременных женщин и мам с детьми до трех лет, купоны на скидки в детские магазины, магазины для беременных и другие подарки. Тамбовская область также вошла в число первых трëх регионов страны, где будет реализован федеральный пилотный проект, направленный на стимулирование рождаемости. Для его реализации проекта выбраны городские округа Кирсанов и Жердевка. Проект предполагает создание единой системы медицинской и социальной помощи семьям с детьми, совершенствование медицинской и образовательной инфраструктуры, услуг в сферах досуга, культуры и спорта, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации нацпроекта "Демография".
https://ria.ru/20231013/pasporta-1902463562.html
https://ria.ru/20230927/yubiley-1899005416.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим егоров, аборты
Тамбовская область, Максим Егоров, аборты
ТАМБОВ, 18 окт - РИА Новости. Глава Тамбовской области Максим Егоров внес в областную Думу законопроект о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности, за нарушение которого предусматривается административная ответственность в виде штрафов, сообщает пресс-служба облправительства.
В соответствии с законопроектом, склонение к искусственному прерыванию беременности, под которым понимается понимается принуждение беременной женщины к аборту путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований, признаётся угрозой для семьи, отцовства, материнства и детства. При этом, если врач проинформирует женщину о наличии медицинских показаний к аборту, это не будет считаться склонением к нему.
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Документ предусматривает штрафы за склонение к аборту: для граждан они составят от 5 до 10 тысяч рублей, для иностранных граждан - от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 25 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей.
"Мы сталкиваемся с открытой пропагандой абортов под видом "прав женщин", которую ведут движения, финансируемые, в том числе, недружественными России
странами. Это является одним из элементов гибридной войны против нашего государства. Однако информация о последствиях аборта, необратимости этого шага и его вреде для жизни и здоровья женщины замалчивается. Мы хотим эту ситуацию преломить. Для нас важны традиционные семейные ценности: для женщины это материнство, желание рожать и воспитывать детей, для мужчины – ответственность за своих близких, за свою семью", - приводятся в сообщении слова Егорова.
В пресс-службе отметили, что в Тамбовской области выстроена эффективная система профилактики абортов. За последние годы их число сократилось на 39%. Во всех учреждениях здравоохранения организована работа кабинетов медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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С января 2023 года Тамбовская область в числе шести пилотных регионов участвует в реализации проекта "Здравствуй, мама", призванного изменить отношение к материнству на всех уровнях и улучшить демографическую ситуацию в регионе. В его рамках запланирована выдача беременным женщинам "папок помощи", которые содержат первые пинетки для малыша, буклет со всеми видами государственной и негосударственной помощи для беременных женщин и мам с детьми до трех лет, купоны на скидки в детские магазины, магазины для беременных и другие подарки.
Тамбовская область также вошла в число первых трëх регионов страны, где будет реализован федеральный пилотный проект, направленный на стимулирование рождаемости. Для его реализации проекта выбраны городские округа Кирсанов и Жердевка. Проект предполагает создание единой системы медицинской и социальной помощи семьям с детьми, совершенствование медицинской и образовательной инфраструктуры, услуг в сферах досуга, культуры и спорта, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации нацпроекта "Демография".